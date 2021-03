Zijn Nederlanders echt ‘miljoenen coronakilo’s’ aangekomen?

Bootcamp in het Molenakkerpark in Weert. Beeld Marcel van den Bergh

Uit een enquête van het Voedingscentrum blijkt dat het, over het geheel genomen, meevalt met de aangekomen kilo’s. Het centrum deed eind 2020 een steekproef onder een representatieve groep van ruim 1.200 Nederlanders. Daaruit bleek dat 63 procent van de ondervraagden sinds het begin van de coronacrisis op gewicht is gebleven.

Van de ondervraagden is 17 procent aangekomen, deze mensen kregen er gemiddeld 2,8 kilo bij. ‘Als je dit doorrekent, kom je op ruim 8 miljoen gezamenlijk aangekomen kilo’s door de coronacrisis in Nederland. Ook overgewicht is toegenomen tijdens de pandemie’, stelt de woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De mensen die gewicht verloren, raakten gemiddeld 1,6 coronakilo per persoon kwijt. Het gaat om 13 procent van de ondervraagden; 3 miljoen kilo in totaal. Dat betekent dat er, onder de streep, 5 miljoen kilo is bijgekomen in Nederland. Als belangrijkste redenen voor extra kilo’s noemen de ondervraagden: ongezonder eten en minder bewegen, onder andere doordat het vaste fietsritje naar kantoor is weggevallen.

Buitensporten

Onder wetenschappers is nu de vraag of het versoepelen van de regels voor sporten de oplossing is, of dat er ook meer moet worden gelet op gezonde voeding.

Tijdens de persconferentie maandagavond werden versoepelingen aangekondigd om de coronakilo’s eraf te sporten. Mensen vanaf 27 jaar kunnen volgende week weer in een groepje van vier buiten sporten, mits dit plaatsvindt op een sportaccommodatie.

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders minder is gaan sporten. Organisaties die sportlessen voor buiten aanbieden, zien wel dat er meer animo is voor buitensporten. ‘Je merkt toch dat mensen iets dikker zijn geworden’, vertelt Ankelien Barkman van Sporten voor je Deur, dat in Utrecht verschillende buitensportlessen aanbiedt.

Eetpatroon

Gezondheidswetenschapper Maartje Poelman van de Wageningen Universiteit heeft samen met het Voedingscentrum onderzoek gedaan naar het veranderende eetpatroon tijdens de lockdown. ‘Het verbaasde mij dat Rutte het tijdens de persconferentie alleen had over bewegen maar niet over een gezond eetpatroon. Door bewuster op je voeding te letten, kun je ook veel gezondheidswinst en preventie van gewichtstoename behalen.’

Poelman stelt dat hoger opgeleide mensen waarschijnlijk door thuiswerken en een hoger stressniveau ongezond zijn gaan eten. ‘Het veel vaker verplicht thuiszitten heeft een grote invloed op ons eetpatroon. Ook is uit onderzoek te concluderen dat mensen met obesitas of overgewicht het moeilijker vinden om een gezonde keuze te maken. Deze groep is vaker ongezonder en meer gaan eten in vergelijking met mensen met een gezond gewicht.’

Uit RIVM-onderzoek in februari blijkt dat de meeste mensen niet ongezonder zijn gaan eten. Van de ondervraagden is 14 procent juist veel gezonder gaan eten, terwijl 8 procent ongezonder is gaan eten. De grote meerderheid van 78 procent zegt niks te hebben veranderd aan het eetpatroon.