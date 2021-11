Zijn medewerkers werden vergeleken met de Stasi: op bezoek bij het verfoeide Inlichtingenbureau

Ook het Inlichtingenbureau zal zich moeten verantwoorden tijdens de parlementaire enquête over de fraudeaanpak door de overheid. De organisatie, die is ingesteld door de overheid en allerlei informatie van burgers koppelt, kwam afgelopen jaar geregeld onder vuur te liggen. Voor het eerst opent het nu de deuren. ‘We houden ons altijd aan de wet.’

Het vervelendste vond Peter Jansz (55) het dat hij en zijn medewerkers dit voorjaar ineens werden afgeschilderd als een soort Stasi. Alsof zijn mensen persoonlijk bij die mevrouw uit Wijdemeren de boodschappenbonnetjes van de vensterbank hadden gehaald, waarna ze haar bijstandsuitkering moest terugbetalen. Daar hadden ze helemaal niets mee te maken, zegt de directeur van het Inlichtingenbureau in Utrecht.

Maar ze werden in een adem meegezogen in de discussie over de toeslagenaffaire en de doorgeslagen jacht op bijstandsfraudeurs. Zo werd ook het Inlichtingenbureau onderdeel van de vraag hoever de overheid mag doordringen in het leven van een individu, en is het een van de uitvoeringsorganisaties die zich moeten verantwoorden tijdens de komende parlementaire enquête over de fraudeaanpak door de overheid.

Nooit eerder was het Inlichtingenbureau zo in het nieuws geweest. Het werd twintig jaar geleden door de overheid ingesteld en voert sindsdien vrijwel onopgemerkt en geruisloos zijn werk uit. Het bureau noemt zichzelf een ‘informatieknooppunt’. Het verzamelt gegevens van allerlei overheidsinstanties en gemeenten over burgers, legt deze naast elkaar en levert informatie aan klanten, zoals gemeenten.

Heeft u een uitkering, maar daarnaast ook bankrekeningen met saldo? Vanuit de Belastingdienst komt dat via het Inlichtingenbureau bij gemeenten terecht. Zit u in de bijstand maar staat er ook een auto op uw naam? De RDW levert deze gegevens aan. Op verzoek van gemeenten bundelt het Inlichtingenbureau deze data, om vervolgens zogeheten ‘signalen’ door te spelen aan de betreffende gemeente, die dat gebruikt voor rechtmatigheidscontrole, zoals dat in overheidstermen heet.

Saai kantoorgebouw

‘Het is een nieuwe gewaarwording, al die aandacht’, zegt directeur Jansz met een glimlachje, op zijn werkkamer in een saai kantoorgebouw in het centrum van Utrecht. ‘En dat terwijl we zelf juist een heel positief beeld hebben van ons werk. Wij helpen gemeenten efficiënter te werken. We leveren ze informatie aan, waarmee ze jou en mij helpen een hoop geld te besparen.’

Het is ook voor het eerst dat hij een interview geeft. Dat had hij misschien eerder moeten doen, realiseerde Jansz zich dit voorjaar. ‘Dan hadden we beter kunnen uitleggen wat we precies doen. Wat wel en niet mag en dat we ons altijd aan de wet houden.’ En dan hadden zijn medewerkers begin dit jaar niet al die negatieve aandacht en verwensingen gekregen, waardoor ze nu wel willen uitleggen wat ze doen, maar niet met hun naam erbij.

Zo wil ook de relatiemanager van het Inlichtingenbureau graag vertellen dat alle data die zij verkrijgen en combineren voor burgers juist ook positieve effecten kunnen hebben. Want, zegt hij, ‘de nadruk ligt vaak op het misbruik van voorzieningen, maar wij helpen juist ook mensen aan voorzieningen en steun. Als uit gegevens blijkt dat jongeren bijvoorbeeld geen studie volgen, maar ook geen werk hebben, dan kunnen wij daarover een signaal aan de gemeente geven, en dan kunnen die jongeren geholpen worden, met een baan of een opleiding.’

Maar goed, de relatiemanager begrijpt ook wel dat de aandacht toch vooral uitgaat naar hun rol in fraudebestrijding. En hij snapt ook heel goed dat de naam Inlichtingenbureau daar niet echt bij helpt. ‘We hebben daar serieuze discussies over, of we de naam niet moeten aanpassen. Maar zo’n operatie kost veel geld.’ Wat volgens hem sowieso helpt, is beter uitleggen wat ze precies doen. ‘We zijn een uitvoeringsinstantie, hè. Alles wat we doen past binnen de wettelijke kaders.’

Spanningsveld

Toch zit er spanning tussen wat technisch kan en wat wettelijk mag. In dat spanningsveld opereert ook het Inlichtingenbureau, bijvoorbeeld met het omstreden Systeem Risico Indicatie (SyRI), dat aan de hand van een algoritme een lijst leverde met adressen van personen bij wie een verhoogd risico op fraude en misbruik zou bestaan.

Gegevens over onder meer arbeid, detentie, belastingen, vastgoedbezit, handel, huisvesting, onderwijs, pensioen, schulden en toeslagen werden door het Inlichtingenbureau verzameld, in een programma gestopt en daar rolde dan een voorspelling uit. Begin vorig jaar werd dit programma – dat overigens weinig succesvol is gebleken – door de rechter verboden, nadat privcacybeschermingsclubs een rechtszaak hadden aangespannen.

Volgens de relatiemanager is dat juist een goed voorbeeld van het feit dat ze niet zomaar van alles kunnen en mogen doen. ‘We opereren binnen de wettelijke kaders en als de rechter vaststelt dat iets niet mag, dan houdt het op, zoals met SyRI.’ Daarnaast, zegt hij, hebben ze intern ook permanent discussie over wat hun taak is, wat proportioneel is. ‘Elke twee jaar herijken we ons systeem. Bijvoorbeeld: hoelang moeten we informatie over burgers bewaren? Als het korter kan, passen we het systeem aan.’

Dat is de praktische kant van het systeem.

De relatiemanager begrijpt heel goed dat daarboven de vraag hangt hoever de overheid mag ingrijpen in het leven van burgers. ‘Maar daar ga ik niks over zeggen. Wij voeren uit.’

Vermorzeld door de overheid

Het is juist deze formele opstelling, waarbij de verantwoordelijkheid telkens net weer ergens anders ligt, waardoor burgers die te maken krijgen met de repressieve kant van de overheid zich vermorzeld voelen door dit systeem. Want stel er zitten fouten in de data, bij wie moet iemand dan aankloppen? De uitvoeringsinstantie wijst naar een andere instantie, terwijl het voor de burger een en dezelfde overheid is.

Veelgehoorde kritiek van bijvoorbeeld advocaten van bijstandsgerechtigden over het Inlichtingenbureau was dat de juridische status onduidelijk was. Het Inlichtingenbureau was slechts ‘verwerker’ van de data en daardoor niet verantwoordelijk. Dat is op 1 juni dit jaar aangepast. Nu geldt het bureau als ‘gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke’. Dus kunnen burgers bij het bureau en gemeenten aankloppen als data niet kloppen, zegt Peter Jansz. Dan kijkt het bureau samen met de gemeente en burgers wat er niet klopt en hoe dat opgelost kan worden.

Op papier is dat nu geregeld, maar in de praktijk blijft het probleem bestaan dat burgers vaak het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Want stel: de gegevens over burger A bij de RDW kloppen niet en er staat ten onrechte dat iemand een auto op zijn naam heeft staan. Dan moet die burger dat bij de RDW laten aanpassen. Maar als het Inlichtingenbureau op basis van die foutieve informatie een signaal heeft afgegeven, waarna een gemeente onderzoek heeft gedaan en een uitkering is stopgezet, dan kan dit pas worden aangepast als de gegevens bij de RDW zijn gecorrigeerd.

De mevrouw uit Wijdemeren

Het Inlichtingenbureau kan dan wel uitleggen dat de fout niet bij hen ligt, maar voor de gedupeerde burger is het allemaal één pot nat: de overheid zit fout. Dat begrijpt directeur Jansz ook wel. Het was de reden dat zijn Inlichtingenbureau door de zaak van de mevrouw uit Wijdemeren onder vuur kwam te liggen. De vrouw had een uitkering en ontving toeslagen, maar had ook een auto en een motor op haar naam staan. De gemeente begon daardoor een onderzoek, waaruit bleek dat ze vaak boodschappen van haar moeder kreeg.

Die boodschappen werden geschat op in totaal 7.000 euro, wat ze moest terugbetalen aan de gemeente. Met dat onderzoek van de gemeente hadden wij niets te maken, zegt Jansz. Maar het Inlichtingenbureau stond toch aan de basis van het onderzoek, en is toch onderdeel van de keten waaruit uiteindelijk de boodschappenboete voortkwam? Jansz: ‘Dat klopt. Maar wij zijn alleen de uitvoeringsinstantie.’

Hij vond het heel naar voor zijn medewerkers hoe ze werden neergezet. ‘Terwijl ze hart en ziel in hun werk leggen, in de veronderstelling dat ze een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van de maatschappij.’

Wat hem ook stoorde, was dat nota bene de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens meeging in het frame dat het Inlichtingenbureau van alles doet met data over burgers. Jansz: ‘Terwijl we al jaren goed contact met de toezichthouder hebben en ze precies weten wat we doen.’ Toen hij in de krant las dat de Autoriteit Persoonsgegevens opheldering van het Inlichtingenbureau eiste, hebben ze direct contact met de toezichthouder opgenomen en opheldering van haar gevraagd. Toch begon de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek. ‘Ik wacht het wel af’, zegt Jansz.

‘Solide businesscase’

Hij wijst op de maatschappelijke meerwaarde die zijn organisatie heeft. Het Inlichtingenbureau wordt onafhankelijk getoetst door Sira Consulting, benadrukt hij. ‘Daaruit blijkt dat we jaarlijks ongeveer 100 miljoen opleveren voor de maatschappij. En we kosten jaarlijks 10 miljoen euro. Dat lijkt me een vrij solide businesscase, toch. Kun je je voorstellen dat alle 352 gemeenten zelf aan de slag moeten met de gegevens van burgers? Dat is ondoenlijk. Wij zorgen dat gemeenten soepeler, veiliger en efficiënter kunnen werken.’

Uiteraard snapt Jansz de maatschappelijke vraag: in hoeverre willen we andere mensen controleren? En natuurlijk vindt hij daar iets van, als privépersoon. ‘Maar als directeur van het Inlichtingenbureau ga ik daar niets over zeggen’, zegt Jansz. ‘Dat is aan de Tweede Kamer.’