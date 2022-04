Zijn leerkrachten nu blij met verhoging salaris? En wat gaat wie nu eigenlijk verdienen?

Jan Heijmans, tweede rechts, temidden van zijn collega-docenten op basisschool Het Atelier in Diemen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nee, het leven van Daniëlle Hoogland staat niet radicaal op zijn kop nu leraren in het basisonderwijs er geld bij krijgen. Ze kan er in elk geval niet groter van gaan wonen, vertelt ze in de lerarenkamer van basisschool Het Atelier in Diemen. Maar misschien zit er wel een nieuwe racefiets in: handig voor de 24 kilometer die ze zeker een keer per week trappend vanaf Hilversum aflegt.

Ze zat vorige week vrijdag met haar collega’s in de zon te lunchen toen het nieuws doorkwam. Onderwijsbond AOb sprak van een ‘historisch akkoord’. Na jaren onderhandelen waren de vakbonden en de werkgevers het eindelijk eens geworden. De ‘loonkloof’ is van de baan: wie op een basisschool werkt, gaat evenveel verdienen als in het voortgezet onderwijs.

Hoogland (28) las het bericht met instemming en concludeerde samen met haar collega’s hoe fijn het is ‘dat het eindelijk is geregeld’. Daarna was de pauze voorbij en ging iedereen verder met wat er die middag te doen stond. Voor Hoogland betekende dat een themaproject in groep 5. ‘Over afval.’

Nieuwe treden en stappen

Een paar dagen later wekt ze nog altijd niet de indruk dat ze compleet in vervoering is geraakt door het akkoord, dat mede het gevolg is van jaren actievoeren en meerdere lerarenstakingen. ‘Met de kinderen in de klas kun je het moeilijk over je salaris hebben’, zegt ze. ‘Met de ouders ook niet. En ik heb er zelf geen invloed op gehad.’

‘Leer mij mijn onderwijscollega’s kennen’, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers met een glimlach. ‘Die denken: prettig dat dit akkoord er nu is, maar het gaat me om het lesgeven en de kinderen. Vrijdag was iedereen op school druk met de Koningsspelen. In het weekend ging men zich misschien pas eens verdiepen in de nieuwe cao.’

Basisschoolleerkrachten gaan er door het akkoord minimaal 4 procent op vooruit en, over een langere periode, gemiddeld 10 procent. Volgens de AOb is dat 440 euro per maand meer voor een fulltimer. Maar wat iemand extra erbij krijgt, hangt van veel factoren af. Zeker niet iedereen zal ‘fors’ meer gaan verdienen, waarschuwde Roovers al.

De nieuwe cao is bovendien nogal een kluif, met een salarishuis vol nieuwe treden en stappen en een arbeidsmarkttoelage voor directeuren. ‘We hebben er ook best veel vragen over gekregen’, vertelt Roovers. ‘Maar we horen nu gelukkig ook dat mensen het aan elkaar beginnen uit te leggen.’ Een rekentool op de AOb-site moet de rest doen.

Conclusies Onderwijsinspectie

Ook dit akkoord gaat het lerarentekort niet zomaar even oplossen, benadrukt hij. ‘Maar misschien kan het mensen over de streep trekken.’ Het is in elk geval positieve aandacht, concludeert Jan Heijmans, de 62-jarige directeur van Het Atelier. ‘Het helpt niet als je alleen maar negatieve dingen hoort, zoals dat het steeds slechter gaat met taal en rekenen.’

Die recente conclusie van de Onderwijsinspectie ‘doet heel veel pijn’, zegt Heijmans. ‘We krijgen steeds meer op ons bordje, van pesten op het internet tot burgerschap. Dat gaat ten koste van de tijd die je in taal en rekenen kunt steken.’

Geld is nooit een drijfveer geweest om in het onderwijs te gaan werken, weet Heijmans uit ervaring. ‘Wat je verdient, zie je vanzelf wel op je salarisstrook. Zo is het op school altijd geweest. Pas toen de zij-instromers hun entree maakten, werd er voor het eerst over salaris gesproken. Je moet onderhandelen, hoorde je toen mensen ineens zeggen.’ De advocaten die voor hetzelfde geld op zijn school dachten te kunnen werken, wees hij vriendelijk af.

Zij-instromers

Acht van de de 22 leerkrachten op de openbare basisschool in Diemen-Zuid zijn zij-instromers. Ze komen onder meer bij KLM vandaan, uit de toeristensector en de zorg. Hoogland was account- en eventmanager in de exclusieve jachtenindustrie, toen de coronatijd haar duidelijk maakte dat ze ‘een bijdrage aan de samenleving’ wilde leveren.

Op voorhand wist ze dat ze zou inleveren: ‘Voor het salaris hoef je het niet doen.’ Maar ze kreeg ook terug wat ze had gehoopt. ‘Groep 5 is een heel leuke leeftijd: kinderlijk, maar ook al best zelfstandig. Ik bouw een band op met mijn kinderen.’ Dat je je gelukkiger voelt, zegt ze, is belangrijker dan welk salaris je ook verdient.

Toch, zegt Roovers, is er misschien net iets te lang geroepen ‘dat leraren het allemaal voor de kinderen doen en ze zo veel passie hebben voor hun vak.’ Het gelijktrekken van de lonen met het voortgezet onderwijs vindt hij daarom niet meer dan terecht. Elke leerkracht heeft een even groot aandeel in de schoolcarrière van een kind, zegt hij, of je nu Duits geeft of les in groep 4. ‘En het was gewoon doodzonde dat leraren naar het voortgezet onderwijs overstapten, omdat ze daar meer konden verdienen.’

Op een basisschool werk je met kinderen van allerlei niveaus door elkaar, zegt Heijmans in de lerarenkamer waar ook zijn bureau staat. ‘Er is nog niks uitgesplitst, dat vereist enorm veel voorbereiding en een ingewikkelde organisatie.’ De leraren in het voortgezet onderwijs zijn onze collega’s, zegt hij. ‘Daarom wil je ook hetzelfde worden gewaardeerd.’