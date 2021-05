Zijn je vaccinatiegegevens niet geregistreerd, dan dreig je je coronareispas mis te lopen

Een reiziger op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Hadden zij de vraag of hun vaccinatiegegevens mochten worden doorgegeven aan het RIVM ook met ‘nee’ beantwoord als zij hadden geweten wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn? Dat hun weigering mogelijk hun vakantieplannen in de war zou kunnen schoppen? Want dat risico lopen ze nu, degenen die een eerste prik hebben ontvangen en van wie de vaccinatiegegevens door hun ‘nee’ niet in het registratiesysteem van het RIVM zijn beland. Het gaat om 6 procent van de gevaccineerden.

Want wie niet geregistreerd staat in dat RIVM-systeem, dreigt de begeerde QR-code mis te lopen van de zogeheten Coronapas. Daarmee moet per 1 juli vrij reizen door Europa mogelijk worden.

Gezondheidsdienst RIVM slaat alle vaccinatiegegevens op in een centraal registratiesysteem, CIMS geheten. Al langer trekt het instituut aan de bel dat deze registratie verre van compleet is. Dit komt niet alleen doordat iedere gevaccineerde in Nederland persoonlijk toestemming moet geven voor de doorgifte van de gegevens. Maar ook doordat huisartsen en zorginstellingen grote achterstanden hebben met het doorgeven van die gegevens; ongeveer de helft van hun data ontbreekt nog. De GGD’s, die verreweg de meeste mensen prikken, geven hun vaccinatiedata wel vloeiend door.

Dringend beroep

Van zo’n 1 miljoen mensen ontbreken de vaccinatiegegevens - op de ongeveer 6 miljoen die inmiddels minimaal een eerste prik hebben gehad. In april al had het RIVM een dringend beroep gedaan op huisartsen en zorginstellingen om de data van gevaccineerden goed in te voeren in het centrale registratiesysteem; een incompleet systeem belemmert een adequate monitoring van de effecten van vaccinaties. Zo is er bijvoorbeeld nauwelijks zicht op de vaccinatiegraad van de 60- tot 65-jarigen, die door de huisarts zijn gevaccineerd. Ook het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over het feit dat Nederland geen compleet beeld heeft van het vaccinatieproces.

Die monitoring zal de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk een worst wezen. Maar Nieuwsuur presenteerde zaterdagavond een ander probleem van deze gebrekkige registratie, dat veel Nederlanders op een gevoelig punt kan raken: wie niet in het systeem geregistreerd staat als gevaccineerd, kan wellicht ook niet beschikken over de begeerde QR-code die straks nodig is om door Europa te kunnen reizen. In die code moeten bijvoorbeeld douanemedewerkers de naam en de vaccinatiestatus kunnen lezen, bij het passeren van een grens.

Afgelopen donderdag bereikte de Europese Unie een akkoord over het Europese vaccinpaspoort dat het reizen van EU-burgers moet vergemakkelijken. Per 1 juli moet het beschikbaar zijn. Dit ‘EU-covid19-certificaat’ toont met een QR-code, digitaal of uitgeprint, of de houder gevaccineerd is, over een negatieve PCR-test beschikt (minder dan 72 uur oud) of antistoffen in zijn bloed heeft na een eerdere coronabesmetting. Het stelt de lidstaten voor de uitdagende ict-taak om in korte tijd alle gegevens te verzamelen en om te zetten naar de persoonlijke codes.

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) zei in Nieuwsuur dat het nog een flinke klus wordt de data op tijd op orde te hebben. Het RIVM zit alle prikkende instanties achter de broek, maar soms sluiten de door de huisartsen gebruikte ict-systemen niet aan op die van het RIVM. ‘Als prikkende instelling moet je actief zeggen: stuur mijn gegevens door naar het CIMS. Dat is niet altijd gebeurd’, zegt De Jonge. ‘Wij moeten heel veel mensen daarvoor nabellen, dat is veel werk.’

De Jonge erkent dat het compleet krijgen van de registratie vóór 1 juli nu ook belangrijk is voor de mensen die willen gaan reizen. ‘We moeten klaar zijn. Anders kunnen mensen niet vanuit het centrale systeem hun certificaat krijgen. Maar het is ingewikkeld.’

Ingelopen

Als er extra inspanningen worden geleverd, kan in elk geval een aanzienlijk deel van de achterstallige registraties worden ingelopen van huisartsen, zo is de verwachting. Anders ligt het met degenen die hebben aangegeven dat hun vaccinatiegegevens niet mochten worden doorgegeven aan het RIVM, naar schatting 350 duizend mensen. Hoe zij nu toch in dit centrale systeem moeten komen als zij dat zouden willen, is nog onduidelijk.

Dat een gevaccineerde hiervoor persoonlijk toestemming moet geven, komt doordat het ‘medisch beroepsgeheim’ is vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst: artsen mogen alleen medische informatie delen met toestemming van de patiënt of als het wettelijk is geregeld. Ongeveer 94 procent van de gevaccineerden geeft die toestemming, maar 6 procent dus niet.

Veel andere landen hebben dit probleem niet. In Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk vaccineert de overheid zelf: zo beschikt zij als ‘behandelaar’ over alle gegevens. In Scandinavië is de opslag van vaccinatiegegevens geregeld in een wet.

De vaccinatiebazen bij het RIVM zeiden bij het begin van de vaccinatiecampagne al dat zij voor het volledige overzicht hoopten dat zo veel mogelijk mensen ‘ja’ zouden antwoorden op de vraag of hun vaccinatiegegevens mogen worden gedeeld. Maar toen was nog niet duidelijk dat een ‘nee’ gevolgen zou kunnen hebben voor hun vakantieplannen.