Zijn er straks wel genoeg accu’s om al die elektrische auto’s voort te stuwen?

Een elektrische auto wordt geassembleerd in de Volkswagenfabriek in de Duitse stad Zwickau. Beeld Jens Schlueter / Getty

Het lijkt erop dat de elektrische auto de rol van zijn voorganger de komende jaren in Europa echt gaat overnemen. Brussel heeft het einde van de verbrandingsmotor voor personenauto’s al aangekondigd: in 2035 is het gedaan. Sommige landen, waaronder Nederland, willen nog eerder van de fossielebrandstof-auto af, en veel fabrikanten hebben zijn sneven ook al aangekondigd.

De vraag naar e-auto’s zal de komende jaren daarom fors groeien. Volgens Ipcei, een onderzoeksconglomeraat van bedrijven en onderzoeksinstellingen uit diverse EU-landen, zal het marktaandeel van elektrische auto’s rond 2030 tussen de 40 procent (conservatieve schatting) en 80 procent (de optimistische variant) liggen.

De verwachte groei roept vragen op. Zoals: heeft Europa straks wel genoeg accufabrieken om aan de vraag te voldoen? Om tekorten te voorkomen, moet de accuproductie in Europa rond 2030 tien tot vijftien keer groter zijn dan in 2020, stelt Ipcei. Op basis van een inventarisatie concludeert het instituut dat het gaat lukken: er worden de komende jaren zoveel fabrieken gebouwd, dat er waarschijnlijk meer dan genoeg aanbod van accu’s is.

Rond 2030 zal jaarlijks 600 tot 870 gigawattuur aan accucapaciteit beschikbaar zijn, aldus de studie, meer dan genoeg om aan de verwachte maximale vraag van 750 gigawattuur te voldoen (1 gigawattuur is genoeg accucapaciteit voor ongeveer tienduizend Tesla’s Model S en twintigduizend kleinere e-auto’s).

De kans bestaat zelfs dat het aanbod van accu’s de vraag vanuit de auto-industrie met 65 tot 140 procent zal overtreffen in 2030. Maar dat hoeft volgens het onderzoek geen probleem te zijn, omdat er voldoende andere toepassingen zijn, onder meer voor energieopslag en voor gebruik in e-trucks, die ook voor een grote vraag naar accu’s zullen gaan zorgen.

Beren op de weg zijn er ook. Zo kan een aanhoudend tekort aan computerchips de sector op achterstand zetten. Ook is een gebrek aan grondstoffen als lithium en nikkel een risico. Veel van de grondstoffen voor accu’s worden niet in de EU gewonnen, waardoor het continent afhankelijk is van import. Onderzoek naar accu’s die minder van dit soort materialen nodig hebben, is echter in volle gang, waardoor mogelijke grondstoftekorten weer kleiner worden.