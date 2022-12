Zijn de Elgin Marbles uit het Parthenon eindelijk op de weg terug naar Athene?

Friezen van het Parthenon in Athene, met marmeren afbeeldingen van goden, mensen en monsters, in het British Museum in Londen. Beeld EPA

De ornamenten, afkomstig uit het Parthenon, bevinden zich sinds het begin van de 19de eeuw in het British Museum en dat komt de relatie tussen Griekenland en de Britten niet ten goede. De friezen en metopen werden toen door Lord Elgin, toenmalige gezant van de Britten bij de Ottomaanse sultan, van Athene naar Londen verscheept. Door geldzorgen zag de kunstminnende aristocraat zich genoodzaakt ze te verkopen aan de Britse staat. Besloten werd om ze tentoon te stellen in The British Museum, het traditionele tehuis van koloniale schatten.

De actie van Lord Elgin was meteen omstreden en de dichter Lord Byron sprak er schande van. Hij beschouwde het als een kunstroof, wat ook altijd het gezichtspunt van de Grieken is geweest. Vanuit Britse hoek is van oudsher beweerd dat de Elgin Marbles – ook wel aangeduid als de Parthenon Marbles – destijds in veiligheid zijn gebracht. De Griekse onafhankelijkheidsrevolutie was immers aanstaande. Het veiligheidsargument is gebruikt om de aanwezigheid van andere koloniale pronkstukken op Britse bodem te verdedigen.

Zeker in het Griekse geval is deze verdediging steeds zwakker geworden. Het Acropolis Museum kan prima voor deze onbetaalbare sculpturen zorgen. Sinds hij vorig najaar is aangesteld als voorzitter van het museum blijkt de Conservatieve oud-minister van Financiën George Osborne vertrouwelijke gesprekken hebben gevoerd met de Griekse premier Kyriakos Mitsorakis, onder meer op de Griekse ambassade in Londen. Volgens de Griekse journalist Yannis Andritsopoulos is er een akkoord in zicht.

Exacte kopieën

Er zou een culturele samenwerking op komst zijn waarbij de 2.500 jaar oude Elgin Marbles in het Acropolis Museum worden herenigd met andere Parthenonfriezen, terwijl schatten uit dat museum die nooit buiten Griekenland zijn geweest in The British Museum worden tentoongesteld. The British Museum wilde niet op het nieuws reageren. Museumdirecteur Neil McGregor heeft altijd beweerd dat de wereldwijde betekenis van de Elgin Marbles alleen op deze gratis toegankelijke plek kan worden benadrukt.

Eerder dit jaar zei de Griekse ambassadeur in Londen dat teruggave prima mogelijk is nu het Institute for Digital Archaeology in staat is om exacte kopieën te maken. Dat stelde de vooraanstaande mensenrechtenadvocaat Geoffrey Robertson ook voor in zijn boek Who owns history: Elgin’s loot and the case for returning plundered treasure. Als student in de klassieken pleitte Boris Johnson in 1986 al voor terugkeer van het Griekse erfgoed naar ‘het landschap van Achilles’. Als premier was hij echter tegen.

Ook andere landen kloppen aan bij het Britse museum. Zo vindt Egypte dat de Steen van Rosetta in het Groot Egyptisch Museum thuishoort. Nigeria lonkt naar de teruggave van de Bronzen Beelden uit Benin, die eind 19de eeuw uit het toenmalige koninkrijk van Benin waren meegenomen. Onlangs maakte het Londense Horniman Museum bekend deze beelden terug te zullen geven. Ook het Britse koninklijke huis heeft zulke beelden, maar wat Nigeria betreft mag de koning ze houden omdat de koninklijke beelden een gift waren, geen roofstuk.