Zijn de coronavaccins van vorig jaar uitgewerkt?

Dat was schrikken, diverse lezers begonnen erover. Want wat stond dáár nou in de kranten (overigens niet deze)? ‘Ongeveer een jaar na de inentingen is de zogeheten vaccineffectiviteit naar nul gedaald’, schreef persbureau ANP, op last van het RIVM. Ook tegen opname in het ziekenhuis bent u ‘nauwelijks meer beschermd’, als u alleen de eerste prikken en niet de booster heeft gehad.

Het is zelfs nog erger, blijkt als ik de cijfers erbij pak. De bescherming van het coronavaccin tegen ic-opname staat in het rood: min 20 procent bescherming. Een negatieve bescherming! Daar staat, als je het naar de letter leest: wie is ingeënt, heeft 20 procent méér kans om met corona op de ic te belanden dan wie niet is gevaccineerd.

Kijk, zo komen de praatjes nou in de wereld. ‘Betekent dit dat vaccins een of ander nadelig effect hebben op het ziekteverloop?’, vraagt iemand me ongerust. ‘Tegen de huidige varianten hebben de vaccins waarschijnlijk zelfs negatieve effecten’, lees ik in een van de vele verhitte coronadiscussies op internet. Het is dus al een vaststaand feit geworden, een argument dat je even op tafel legt: die vaccins maken het alleen maar erger.

‘We willen transparant zijn. Maar dit zijn inderdaad wel verwarrende cijfers’, zegt RIVM-epidemioloog Brechje de Gier, als ik haar bel. Wat hier speelt, heeft niet zozeer met vaccins te maken, maar met het simpele feit dat het RIVM niet goed meer weet wie wel en geen coronainfectie heeft gehad.

Om de effectiviteit van vaccins te meten, vergelijkt men hoeveel wél en hoeveel niet-gevaccineerde mensen door corona in het ziekenhuis belanden. Maar inmiddels hebben ook veel ongevaccineerde mensen het virus gehad. Immunologisch ‘onbeschreven’ mensen worden zeldzaam. Terwijl bij de wél-gevaccineerden weer relatief veel mensen zitten met een onderliggende aandoening, die de kans op ernstige ziekte vergroot.

Het is, kortom, steeds moeilijker om de effectiviteit van vaccins te berekenen. ‘We zijn niet het enige land dat hier tegenaan loopt’, zegt De Gier. ‘Maar wat moeten we anders: als de resultaten niet meer bevallen, ze niet meer presenteren?’

Maar wacht eens: wat nou, als de cijfers gewoon kloppen, en het vaccin echt meer, in plaats van minder ziek maakt? Dat is erg onwaarschijnlijk, blijkt uit de gegevens uit landen die hun cijfers meer op orde hebben. Neem het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer een jaar na dato beschermt de basisserie vaccins nog voor zo’n 35 procent tegen ziekenhuisopname en 82 procent tegen ic-opname, rapporteerden de Britten vorige week, twee dagen na het RIVM.

Een oplossing is: ander onderzoek doen, zegt De Gier. Zoals de zogeheten Vaccinatiestudie Corona, creatief afgekort tot ‘Vasco’, waarbij men vijf jaar lang 60 duizend vrijwilligers volgt met bloedonderzoeken, vragenlijsten – de hele mikmak. Maar die groep is weer te klein om iets zinnigs te kunnen zeggen over de kans op ziekenhuisopnames. Wat op zich natuurlijk bemoedigend is: corona is al lang niet meer die ziekte waarmee 1 op de 50 in het ziekenhuis belandt.

Intussen is het aantal ziekenhuisopnames geleidelijk gestegen, we zitten nu tegen de honderd per dag. Geen paniek, zonder vaccinatie waren dat er beslist veel meer geweest. Wie is geboosterd, is ook na verloop van tijd voor zo’n 65 en 75 procent beschermd tegen respectievelijk ziekenhuis- en ic-opname, blijkt uit de RIVM-cijfers die wél een steviger basis hebben. Bij ouderen die een vierde prik kregen, is dat zelfs 77 en 80 procent.

Maar leg dat maar eens uit. ‘Dus het vaccin voorkomt helemaal niks’, ‘stoppen met die ongein’, ratelt het reacties online, als ik een grafiekje van de oplopende ziekenhuisopnamecijfers post.

Misschien zijn we verwend geraakt, bedenk ik me, terwijl ik de reacties bekijk. Bij vaccins denken we aan pokken en mazelen en de bof: één keer prikken, nooit meer ergens last van. Terwijl het coronavaccin meer is zoals de griepprik. Een vaccin dat kansen verbetert en scherpe kantjes van de ziekte afhaalt. Een lekke paraplu. Geen onfeilbaar krachtschild, helaas.