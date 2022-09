Zijn cliënt werd veroordeeld voor de Rosmalense flatmoord: ‘Rob is psychisch gesloopt, kapotgemaakt’

Advocaat Pieter van der Kruijs, wiens cliënt Rob B. 'schandalig' werd behandeld. 'Rob werd urenlang verhoord en niet geloofd. Ik word er nu zelf ook weer emotioneel van.' Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Sneed Rob B. op 10 april 2000 de hals van zijn vriendin door, of deed zij dat zelf? Uit nieuw bewijs blijkt het laatste. Ruim 22 jaar na het delict en vijftien jaar na zijn veroordeling beslist het gerechtshof in Arnhem vandaag, na herziening van het strafproces, of de zaak van de Rosmalense flatmoord een gerechtelijke dwaling is.

Zijn gepensioneerde advocaat Pieter van der Kruijs (73) liet zich opnieuw beëdigen om B. weer te kunnen verdedigen. Twee weken geleden eiste de aanklager vrijspraak: ‘Hier lijken grote fouten te zijn gemaakt. Daarvoor bied ik op persoonlijke titel mijn excuses aan.’

Excuses van een aanklager, dat is heel bijzonder.

‘Waar ik vooral benieuwd naar ben: gaan alle betrokken rechters die het leven van mijn cliënt naar de gallemiezen hebben geholpen Rob ook excuses maken? Al was het maar voor hun eigen gemoedsrust? Zij moeten zich kapot schamen. Net als de officier van justitie, de politie en de zogenaamde deskundigen in deze zaak.’

U bent boos.

‘Een rechter wordt geacht onpartijdig te zijn. Ik heb in mijn 45-jarige carrière als strafrechtadvocaat nog nooit zulke vooringenomen rechters meegemaakt.’

Waaruit blijkt die vooringenomenheid?

‘Door vrijwel al mijn onderzoekswensen af te wijzen. Door bij een reconstructie alleen uit te gaan van een daderscenario – dan sluit je zelfdoding dus al uit. Door heel gekunsteld een onlogisch gat in Robs alibi te creëren. Door contra-expertise serieus te nemen van een expert die, tot ieders schande, niet onafhankelijk bleek te zijn. Door tunnelvisie. Door de zaak bij de rechtbank, kort vóór de uitspraak, niet te heropenen toen een nieuwe, ontlastende getuige zich meldde. En door tijdens het hoger beroep heel selectief in de verklaring van die getuige te grasduinen. Zijn woorden ‘Het ging die dag goed met Rob’ werden misbruikt: daarmee verklaarden de rechters waarom de snee in de hals van het slachtoffer zo recht was, terwijl Rob een tremor – continu trillende handen – heeft.’

Rob B. kan zelf niet worden geïnterviewd vanwege zijn psychiatrische stoornis – hij is schizofreen en lijdt aan wanen. En dat is precies de reden waarom hij nooit werd geloofd, zegt zijn advocaat. ‘Ze dachten: die man is gestoord, dus hoeven wij hem niet te geloven. Maar Rob vertelde al die tijd de waarheid: na een rondje fietsen kwam hij thuis, vond zijn partner op de grond in de hal van hun flat, en dacht in eerste instantie: ze is flauwgevallen; dat gebeurde wel vaker. Omdat hij van het licht buiten in het donker binnen stapte, zag hij niet direct al het bloed. Toen hij het zag, belde hij meteen zijn zus, die 112 inseinde. Daarna werd Rob als verdachte aangehouden.’

Heeft u zelf ooit aan uw cliënt getwijfeld?

‘Ja, heel in het begin. Ik dacht: je eigen keel doorsnijden, dat kán haast niet. Maar ik was snel overtuigd van Robs onschuld.’

Waarom?

‘Hij had een sluitend alibi: verscheidene getuigen hadden hem gezien of gesproken tijdens zijn fietstocht op het tijdstip van het overlijden. Bovendien ging het om een slagaderlijke bloeding. Alles in de hal van hun flat zat onder het bloed, behalve hij. Het gebruikte mes lag onder de arm van zijn vriendin. Zij had vaker een poging tot suïcide gedaan.’

Het flatgebouw in de Rosmalense wijk Hintham waar verdachte Rob B. zijn vriendin in de ochtend van 10 april 2000 met doorgesneden keel in het halletje vond. Beeld Rob Engelaar / ANP

Uit onderzoek van Gerede Twijfel – een project waarin rechtenstudenten afgesloten strafzaken onderzoeken – bleek dat B. zijn vriendin niet kon hebben vermoord. Na een krantenbericht daarover meldde zich in 2016 een nieuwe getuige: plaatsvervangend huisarts Ad Loonen had het slachtoffer kort voor haar dood bezocht. Zij vroeg hem ‘nogal dwingend’ iets uit haar hals weg te snijden. Volgens Loonen zat er niets in haar hals en verkeerde zij in een waan.

Dit was een novum, een nieuw feit waarmee de rechters mogelijk, als ze dit hadden geweten, tot een ander oordeel waren gekomen. De Adviescommissie afgesloten strafzaken (Acas) onderzocht de zaak, een advocaat-generaal van de Hoge Raad liet aanvullend onderzoek doen, en in 2020 besloot de Hoge Raad dat de zaak moest worden heropend.

Wat heeft het Openbaar Ministerie volgens u verkeerd gedaan?

‘Ook de officier van justitie was sterk vooringenomen. Zij belde de patholoog thuis op: die moest een zin uit zijn voorlopig sectieverslag schrappen, namelijk dat de dader helemaal onder het bloed moet hebben gezeten. Dat was bij Rob niet het geval.

‘Ook wees het OM een bloedspatdeskundige aan met de kennis van letterlijk twee weken cursus en nul ervaring. Die bleek bovendien met een andere belastende deskundige in deze zaak getrouwd te zijn, zonder dit te melden. Toen ik om contra-expertise tegen dat bloedspatonderzoek vroeg, belde de rechter-commissaris die bloedspatdeskundige: ken jij een contra-expert? Totaal ongepast! Die deskundige wees vervolgens iemand aan die hij zelf voor zijn eigen rapport had geraadpleegd.’

Wat heeft de politie volgens u verkeerd gedaan?

‘De rechercheurs zeiden meteen in het verhoor van B.: vaststaat dat het slachtoffer niet zelf haar eigen keel heeft doorgesneden. Maar dat stond helemaal niet vast, dat was een leugen. Ze hebben ook geblunderd: er zijn geen vingerafdrukken genomen van de hoes waarin het mes in de besteklade had gelegen. Ook hebben ze het mes bij het maken van recherchefoto’s verdraaid, waardoor het vol bloed zat en onderzoek naar vingerafdrukken niet meer kon.

‘De agent die het vaste rondje van Rob nafietste, deed dat met grote snelheid op een fiets met versnellingen, zonder te stoppen voor stoplichten, de pastorie en het bisschoppelijk paleis, zoals Rob had gedaan.

‘Wat ronduit schandalig is: Rob werd urenlang verhoord en niet geloofd. En dan zeggen ze op het einde: waarom ben je niet naar de begrafenis van je vriendin gegaan? Dat was een smerige vraag. Ten eerste zat hij vast, en ten tweede krijg je nooit toestemming om daar naartoe te gaan als verdachte. Dat zeiden ze gewoon om hem te treiteren. Toen ging Rob uit z’n dak, en dat werd weer tegen hem gebruikt: zie je wel, hij is agressief.

‘Rob is nooit geloofd, hij is opgesloten, geprovoceerd en kreeg de dood van zijn geliefde in zijn schoenen geschoven. Daar zouden jij en ik ook knetteragressief van worden.’

Hoe gaat het met uw cliënt?

‘Hij is hier heel emotioneel onder. Hij is 22 jaar als een psychopathische moordenaar gezien en als een paria behandeld. Toen hij na drie maanden vrijkwam uit zijn voorarrest, weigerden flatbewoners bij hem in de lift te stappen. Hij heeft de begrafenissen van zijn beide ouders gemist. Ik word er nu zelf ook weer emotioneel van. Hij is psychisch gesloopt, kapotgemaakt. Het vertrouwen in de rechtspraak bij hem en zijn familie is gedaald tot diep onder het vriespunt.’

Hoe gaat het nu verder met u?

‘Ik begeleid de schadevergoedingskwestie nog. En dan schrijf ik me weer uit als advocaat.’