Zijlstra trekt zich terug uit race voor internationale topfunctie bij Wereldbank

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra heeft zich eerder deze week teruggetrokken uit de race voor een topfunctie bij de Wereldbank. Hij kiest voor een ‘baan in het bedrijfsleven’. Dat heeft de VVD’er bevestigd aan De Volkskrant.

wereldbank in Washington

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken (VVD) Halbe Zijlstra. Foto ANP

De uitgelekte kandidatuur van Zijlstra leidde eerder al tot onrust. Premier Mark Rutte zou grote druk uitoefenen om zijn partijgenoot aangesteld te krijgen als bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Zelfs binnen de VVD klonken geluiden dat de internationale topfunctie ‘te vroeg’ kwam voor Zijlstra. Toch bleef de premier volgens ingewijden vastbesloten de kandidatuur door te zetten.

Zijlstra, die als onderhandelaar bij de formatie een stempel drukte op het regeerakkoord van Rutte III, moest in februari aftreden nadat de Volkskrant onthulde dat hij had gelogen over een bezoek aan de datsja van Poetin.

'Weinig ervaring'

Volgens het AD was minister van Financiën Wopke Hoekstra tegen de benoeming van de VVD'er. Hij zou te weinig financiële ervaring hebben. Het is nog niet duidelijk welke baan de ex-minister nu in het bedrijfsleven krijgt.

Er hebben zich veel kandidaten gemeld voor de functie van de Wereldbank. De voormalige bewindspersonen Bert Koenders en Frans Weekers zouden in de race zijn.