Zij werken aan ‘groene kerosine’, maar een duurzame vlucht is nog ver weg

Astrid Schilderman, technisch directeur van Synkero. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een lapje grond, meer is er niet, en een kantoortje in Amsterdam-oost. Eigenlijk is zelfs dat lapje grond er nog niet, want de definitieve keuze voor de vestigingsplaats voor de fabriek in de Amsterdamse haven moet nog gemaakt worden. Synkero, een bedrijf dat duurzame synthetische vliegtuigbrandstoffen wil maken, ligt nog goeddeels op de tekentafel.

Niettemin wordt het jonge bedrijf een grootse toekomst toegedicht. Dit komt doordat het zich stort op een markt die de komende decennia naar verwachting explosief zal groeien; die van synthetische kerosine, kortweg synthetische SAF. Dit type brandstof moet de luchtvaart in klimaatopzicht verduurzamen.

Fermentatie

Klimaatvriendelijker vliegen is hard nodig en complex, want vliegen over lange afstanden met accu’s of op waterstof zit er voorlopig nog niet in. Bovendien verdwijnt het ouderwetse lijntoestel met straalmotoren nog lang niet; de orderportefeuilles van ’s werelds grootste bouwers Airbus en Boeing zitten ramvol. Omdat passagiersvliegtuigen minstens twintig jaar mee gaan, blijven de toestellen die in 2030 op de markt komen nog zeker tot 2050 in de lucht. En dan moet de wereld al ruimschoots klimaatneutraal zijn. Zicht op een alternatief is er voorlopig niet, ondanks de fraaie artist’s impressions van elektrische lijntoestellen die vliegtuigbouwers de afgelopen jaren hebben laten maken.

Omdat de straalmotor voorlopig blijft, is er kerosine nodig die het klimaat minder belast. Er zijn verschillende manieren om synthetische SAF’s te maken, zegt Astrid Schilderman, technisch directeur van Synkero. Vliegtuigbrandstof kan worden gebrouwen door fermentatie van CO 2 en groene waterstof, waarna de ethanol omgezet kan worden in SAF. Een andere mogelijkheid is om met groene waterstof en CO 2 een soort waxachtige substantie te maken, die via een regulier kraakproces omgezet kan worden in kerosine. Als deze kerosine in de motoren verbrandt, komt de CO2 vrij die eerder gebruikt is bij de productie van de brandstof. SAF’s worden daarom gezien als een belangrijke brandstof om de sector klimaatvriendelijker te maken. Luchtvaartmaatschappij KLM wil in 2030 10 procent SAF bijmengen op al haar vluchten.

Groeipotentieel

Synkero maakt synthetische brandstoffen op basis van waterstof en CO 2 . En al heel snel, is de bedoeling. Over vijf jaar moet in het Amsterdamse havengebied een fabriek staan die jaarlijks 50 duizend ton produceert. Afgezet tegen het totaal is dit niet veel. In precoronajaar 2019 werd in Nederland een kleine 4 miljoen ton kerosine afgezet. Zelfs als de fabriek op volle toeren draait, is er dus nog genoeg groeipotentieel de komende jaren.

Maar om zelfs deze relatief kleine hoeveelheid te bereiken, moeten bergen worden verzet. Denk alleen al aan de pijpleidingen die gebouwd moeten worden voor de aanvoer van CO 2 en waterstof. En ook aan veel andere basisbehoeften voor de productie van groene kerosine schort het nog. ‘Er is überhaupt nog bijna geen groene waterstof’, schetst Schilderman. ‘De productie en aanvoer daarvan is onze grootste uitdaging.’

Mark Duppen, de waterstofexpert van Synkero, loopt over het gras van de beoogde nieuwe vestiging van het bedrijf in de Amsterdamse haven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Om straks efficiënt te kunnen produceren, is een constante toestroom van groene waterstof nodig. Omdat het niet altijd waait en de zon ook niet altijd schijnt, zal er niet altijd groene waterstof zijn. Die moet daarom worden opgeslagen. Dit kan in zoutcavernes, om van daaruit met leidingen te worden getransporteerd naar afnemers. Zo’n opslag bestaat nog niet. Dan is er ook nog een elektrolyzer (een installatie die elektriciteit en watermoleculen splitst in waterstof en zuurstof) nodig van 200 megawatt. Niet verrassend: elektrolyzers met zo veel vermogen zijn nog nergens operationeel.

Hoe denkt Schilderman het bedrijf van de grond te krijgen als al deze essentiële (en vooral ook: extreem kostbare) infrastructuur er niet is? ‘Samenwerking is essentieel’, zegt de van oorsprong scheikundig ingenieur. ‘Alleen kunnen we dit niet, we moeten met andere partijen aan het werk.’

Waterstof

Dat treft alvast: Synkero is namelijk een samenwerkingsverband van KLM, Schiphol, de haven van Amsterdam, de stad Amsterdam en ontwikkelaar van duurzame vliegtuigbrandstof SkyNRG. Wat ook helpt is dat het kabinet de productie van synthetische SAF’s wil stimuleren. Ook wordt de komende jaren veel elektriciteitsproductie op de Noordzee bijgebouwd; van 2,5 gigawatt vermogen nu naar ongeveer 20 in 2030. En daarnaast kijken energiebedrijven als RWE naar mogelijkheden om waterstof direct op zee te gaan produceren.

Maar of al die plannen zullen leiden tot voldoende groene waterstof, is onzeker. De vraag naar de energiedrager is nu al groot vanuit de industrie en zal alleen nog maar stijgen als er verder wordt vergroend. Experts verwachten daarom dat er ook in 2030 niet genoeg is om alle mooie waterstofplannen te realiseren.

Waarom begint Synkero zijn kerosinefabriek in Nederland en niet bijvoorbeeld in de woestijn, waar veel meer zon en wind zijn en er dus makkelijker en goedkoper waterstof geproduceerd kan worden? Omdat Nederland behoorlijk goed toegerust is, zegt Schilderman. ‘Je hebt goedkope groene stroom nodig. Het kabinet wil fors investeren in Noordzeewind.’ Maar er is ook CO 2 nodig, dat in de woestijn lastiger te krijgen is.

Opmars

Gasunie wil een waterstofnetwerk aanleggen en opslag van waterstof kan in zoutcavernes in Noord-Groningen, waarmee ook een deel van het probleem opgelost wordt. Dit maakt volgens Schilderman Nederland een goede locatie voor de productie van SAF’s. Dat Synkero kiest voor waterstof en niet voor bijvoorbeeld biomassa, is volgens Schilderman omdat waterstofproductie uiteindelijk beter is op te schalen als er straks voldoende duurzame energie beschikbaar is.

Voorlopig is synthetische kerosine nog duur; vier tot negen keer zo duur, aldus een schatting van McKinsey. Maar er komt een Europese bijmengverplichting en dat moet de opmars stimuleren. Meer schaalgrootte betekent immers lagere prijzen, waardoor de vraag groeit. ‘Het gat wordt de komende jaren kleiner, ook omdat fossiele brandstof duurder wordt, alleen al vanwege de CO 2 -prijs’, stelt ze. Schilderman denkt dat over twintig tot dertig jaar de prijs van fossiele en synthetische kerosine gelijk zal zijn.

Een mooi toekomstbeeld. Nu nog even die eerste schep de grond in.