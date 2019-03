Zij stemden op Forum voor Democratie: ‘Baudet lijkt op een reïncarnatie van Pim Fortuyn’

Thierry Baudet. Beeld ANP

‘Mijn collega's vinden Baudet maar een eng mannetje’

Naam: Wessel Sleeking

Leeftijd: 37

Woonplaats: Dordrecht

Beroep: Docent Nederlands en maatschappijleer

Stemde voorheen: VVD, D66, lokale partijen

FvD-stemmer Wessel Sleeking.

‘Ik sta zelf voor de klas en hoor mijn collega’s iedere dag praten over hoe het onderwijs totaal wordt uitgehold. Thierry Baudet komt met oplossingen. Hij wil investeren, in de zorg en het onderwijs. Dat spreekt mij enorm aan. Zijn manier van presenteren vind ik ook heel goed. Het is niet zo stoffig als Sybrand Buma, maar mooi flamboyant. Hij boeit.

‘Mijn collega's hebben vooral op het CDA of de ChristenUnie gestemd. Baudet vinden ze maar een eng mannetje.

‘Ik denk dat de manier waarop Forum voor Democratie in de media wordt afgeschilderd alleen maar voor een grotere overwinning heeft gezorgd. De vergelijking met het nationaalsocialisme vind ik veel te ver gaan. Hebben we dan niets geleerd van het verleden? Pim Fortuyn werd ook al zo gedemoniseerd.

‘Ik kijk nooit naar De Wereld Draait Door, maar toen ik dinsdag toevallig zag hoe daar een clubje mensen riep dat Baudet slecht en gevaarlijk is, raakte ik nog meer overtuigd. Ik denk dat ze niet doorhebben hoeveel mensen hem steunen. Dat hij in staat is de gevestigde partijen in gevaar te brengen.’

‘Ik vind Baudet niet seksistisch’

Naam: Dineke van Geerenstein

Leeftijd: 25

Woonplaats: Zwolle

Beroep: Huismoeder

Stemde voorheen: PVV

Dineke van Geerenstein.

‘Eerlijk gezegd ben ik geen fan van Baudet. Ik vind hem wat vaag en zweverig. Zijn verkiezingstoespraak met ‘de uil van Minerva’ heeft denk ik niemand in die zaal echt begrepen. Maar ik kijk er doorheen, want ik weet dat er goede mensen zoals Theo Hiddema achter hem staan en dat het partijprogramma goed is.

‘Ik kom uit een PVV-nest, dus dat ging ik vanzelf ook stemmen. Maar ik ben Wilders zat, ik vind hem te hard. Ik vind niet dat er niemand meer het land binnen mag komen, maar ik vind wél dat we goed moeten kijken naar wie er binnenkomt. We moeten voorzichtig zijn met ons land. Ik vind het geluid van Forum genuanceerder. Ze hebben meer stijl, schreeuwen minder vanaf de zijlijn en ze willen samenwerken. Er is ook niet zoveel keuze op rechts als je een partij wilt die immigratie-kritisch is, maar niet te zwart-wit.

‘Ik merk dat er een bepaalde zuurheid is tegen Forum voor Democratie. Eerst was de PVV de vijand, nu FvD. Daar schrik ik wel van. Op Twitter wordt mij steeds gevraagd hoe ik als vrouw op Baudet kan stemmen omdat hij zo seksistisch zou zijn. Hij heeft alleen maar gezegd dat vrouwen over het algemeen floreren in thuissituaties. Dat vind ik niet seksistisch, ik kan het zelf beamen.’

‘Baudet is minder extreem dan Wilders’

Naam: Henny Eliveld

Leeftijd: 67

Woonplaats: Lelystad

Beroep: Gepensioneerd

Stemde voorheen: VVD

Henny Eliveld stemde altijd VVD, maar deze keer FvD.

‘Ik heb mijn leven lang VVD gestemd. Ik kom uit een ondernemersfamilie, dus het is me met de paplepel ingegoten. Maar ik ben teleurgesteld in Rutte. Hij heeft zoveel beloften gedaan die hij niet nakomt. Er zou geen geld meer gaan naar de Grieken, iedere werkende zou er duizend euro bij krijgen. Nu heeft hij zichzelf verkocht aan GroenLinks met die CO 2- taks. Die wordt natuurlijk doorberekend naar de consument.

‘Ik ben tegen dat idiote klimaatgedoe. Het heeft geen enkele zin om als klein landje voorop te willen lopen. Ik vergelijk het met een bosbrand: aan de ene kant staat Nederland met een emmertje water terwijl Rusland en de Verenigde Staten aan de andere kant staan met een vat olie. Wij juichen over één gesloten kolencentrale in Amsterdam. Tegelijkertijd opent China zeshonderd nieuwe centrales. Dat is je reinste waanzin.

‘Wilders had ook standpunten waar ik achter sta, maar hij gaat me te ver. Wat hij wil is niet mogelijk binnen een rechtsstaat. Je kunt de grenzen niet dichtgooien en criminelen eruit gooien, al zou ik dat wel willen. Laten we eerlijk zijn: de Nederlandse samenleving is verhard en dat is mijns inziens mede door de komst van veel Noord-Afrikanen. Baudet is minder extreem dan Wilders. Hij staat open voor een dialoog. Hij lijkt op een reïncarnatie van Pim Fortuyn, al was Fortuyn nog slimmer en geslepener.’

‘Het lijkt wel of democratie links moet zijn’

Naam: Mike Daemen

Leeftijd: 48 jaar

Woonplaats: Venlo

Beroep: sinds 1 januari werkloos, bezig met een roman

Stemde voorheen op: VVD

Mike Daemen stemde voor Forum voor Democratie.

‘Ik ben van mening dat het huidige stelsel van politieke zuilen niet meer werkt in Nederland. Geef mij maar elf, twaalf wijze mannen die ongeacht hun ideologische kleur of voorkeur beslissingen nemen. Een statenkabinet, pragmatisch en technocratisch. De ene keer links, de andere keer rechts. Zonder daar vooraf voor te moeten kiezen. Mensen die zich afsplitsen van een politieke partij zouden ook niet terug mogen keren in de Tweede Kamer. Zo krijg je alleen maar meer versplintering.

‘Ik volg Baudet al een tijdje en ken zijn standpunten van de partijwebsite. Mensen zouden het eens moeten lezen. Er staat niets schokkends tussen. Ik ben er net als hij voorstander van om het volk meer directe inspraak te geven, bijvoorbeeld door middel van het Oekraïne-referendum. Je hebt toch het gevoel dat veel politieke afspraken in de achterkamertjes worden gemaakt. Het verbaast me om te zien dat allerlei politieke partijen die woensdag zetels verloren net doen of ze hebben gewonnen. Het is een vastgeroeste kliek die een frisse wind nodig heeft.

‘Als ik de reacties zie op de overwinning van Forum, dan lijkt het wel of democratie links moet zijn. Al het andere is slecht. Zo voelt het.

‘Forum heeft inderdaad geen duidelijk programma voor de provincies, maar daar maak ik me geen zorgen over. Ik heb er vertrouwen in dat Baudet achter de schermen goede mensen heeft klaarstaan.’

‘Niet slim om de NSB-kaart te trekken’

Naam: Wouter Kempenaar

Leeftijd: 20

Woonplaats: Ede

Beroep: Student journalistiek

Stemde voorheen: Forum voor Democratie

Wouter Kempenaar.

‘Ik kom uit een ondernemend gezin, woonachtig op een boerderij. Mijn familie stemt vooral CDA en ChristenUnie. Ze staan ervoor open dat ik op Forum stem. Maar mijn opa, een wijze man die best veel verstand heeft van politiek, vindt het lastig.

‘Een docent sprak me er net ook op aan. Hij maakte een vergelijking met de NSB. Ik vind het niet slim om deze kaart te trekken. Daarmee zet je een hele groep kiezers weg. Aanhangers van de PvdA, GroenLinks en SP zijn ook niet allemaal klimaatgekkies. Het is altijd goed om met elkaar in gesprek te blijven.

‘Wat ik van Baudets overwinningstoespraak vond? Je zag de zelfgenoegzaamheid. Maar dat zou iedereen hebben die van nul naar dertien zetels is gegaan. Hij bespeelt het publiek op een goede manier. Er is veel commotie over de term ‘boreale wereld’. Daar moet je ver van blijven, als je het mij vraagt. Maar ik geloof niet dat de standpunten van Baudet iets met het nationaalsocialisme van doen hebben.

‘Ik heb verschillende boeken van Baudet gelezen, waaronder Aanval op de natiestaat en Oikofobie. Dat laatste gaat over je eigen thuis en de angst daarvoor. Het is goed en duidelijk geschreven. Ik lees overigens ook boeken van andere politici, zoals Jeroen Dijsselbloem.

‘Het standpunt van Baudet over immigratie deel ik niet helemaal. Ik vind dat je vluchtelingen altijd moet blijven opnemen.’

‘Ik heb vrienden van alle kleuren’

Naam: Ted Heijmans

Leeftijd: 48

Woonplaats: Rosmalen

Beroep: Ondernemer

Stemde voorheen: VVD

Ted Heijmans gaf zijn stem aan Forum voor Democratie.

‘Ik twijfelde of ik wel met mijn naam in de krant moet. Ik ben trots op wat ik heb gestemd maar ik ben ondernemer en ik merk dat FvD-stemmers worden weggezet als racisten. Sommigen maken zelfs een vergelijking met de jaren dertig. Dat doet me pijn. Ik heb vrienden van alle kleuren. We zijn weldenkende mensen die een realistisch geluid laten horen. Een geluid dat veel mensen misschien niet willen horen maar dat er wel is. Ik hoop dat daar meer ruimte voor komt. We zijn serieus te nemen.

‘Afgelopen week zagen we in Utrecht wat een falend integratiebeleid oplevert. Het leefklimaat in Nederland verandert. Er wordt getornd aan onze tradities en verleden, zoals Zwarte Piet en historische straatnamen. Ik vind dat een ernstige ontwikkeling. Nederlanders mogen trots zijn op wat ze hebben bereikt.

‘De VVD heeft voor mij echt afgedaan. Ze zitten gevangen in hun eigen macht. Ik vind het slecht dat ze het referendum hebben afgeschaft, de burger moet meer directe inspraak hebben op belangrijke onderwerpen. De komende tijd worden grote beslissingen genomen op het gebied van migratie en klimaat. Ik hoop dat Forum in de Eerste Kamer een gezond tegengeluid kan laten horen en wetten kritisch kan bekijken.’

‘Van die klimaatheisa moet ik niks hebben’

Naam: Jan Hoekstra

Leeftijd: 29

Woonplaats: Friesland

Beroep: Kok

Stemde voorheen: PVV

‘Ik had maar één doel en dat waren zetels in de Eerste Kamer. Van die klimaatheisa moet ik niks hebben. 1.500 jaar geleden was het ook al een paar graden warmer. Ik kijk naar mijn portemonnee; ik wil straks een huis kopen maar dat wordt onbetaalbaar met een warmtepomp van 13 duizend euro. En hoe moet de gewone man ooit een elektrische auto aanschaffen? De klimaatdrammers willen hun mening er doorheen drukken, maar woensdag hebben meer dan een miljoen mensen laten zien dat we het niet meer pikken.

‘De vorige keer heb ik op de PVV gestemd. Dat was een verloren stem, want Wilders werd buitengesloten. Ik denk niet dat ze nog om Baudet heen kunnen, want ze willen vast niet dezelfde taferelen als met de gele hesjes in Frankrijk. Ik vind Wilders wat directer dan Baudet maar hij maakt weinig klaar. Baudet kan door zijn verschijning meer bereiken.

‘Ik vind wel dat hij heel moeilijke woorden gebruikt. Wat hij soms uitkraamt, zegt me niks. Zoals dat van die ‘uil die zijn vleugels spreidt’. Ik ben ook maar gewoon mbo- geschoold. Ik heb tijdens zijn toespraak wat zinnen opgeschreven, die ga ik vanavond bij de koffie of borrel even Googelen.’