Zij staan nu in de rij bij de prikbus: jokkende wintersporters en sceptici die zich gewonnen geven

Wintersporters voeren toneelstukjes op om die vaccinatie te krijgen, zodat ze op vakantie kunnen. Wie zich verder nu nog laten prikken? Aarzelende sceptici, uitstellers, anderstaligen – en veel meer dan vorige week.

Tegen het einde van een lange dag vertelt Debby Vermeer (46) van GGD Gelderland-Midden over een wonderlijke ervaring bij haar prikbus.

Die middag meldde een moeder zich met haar zoon bij de mobiele vaccinatielocatie die elke woensdag bij winkelcentrum Drieslag in Arnhem staat. De vrouw beweerde dat haar zoon 12 jaar oud was, maar toen hij binnen zijn legitimatie toonde, bleek dat een leugentje te zijn. Hij was nog 11.

Toen ze daarop gewezen werden, begon de moeder te tieren. Haar zoon was volgende maand jarig! De besmettingen liepen op! Hij moest nu beschermd worden!

Maar Vermeer was streng. Ze legde uit dat ze niets kon doen, dat ze zelfs strafbaar waren als ze hem nu zouden vaccineren en dat de moeder de minister van Volksgezondheid maar moest bellen als ze het er niet mee eens was.

En toen zei die jongen het. Beteuterd. Dat hij dan dus niet mee mocht op skivakantie. Moeder wist niet hoe snel ze de tent moest verlaten.

Een toneelstuk was het, zegt Vermeer. Een toneelstuk van mensen die hun wintersport belangrijker vinden dan de pandemie.

Tja, die komen dus ook.

Fijnmazig vaccineren

Het zijn wel de uitzonderingen, blijkt na een dag rondhangen bij de prikbus. De meeste mensen die hier op deze woensdag komen aanwaaien hebben een ander motief om zich op dit moment te laten prikken, kort nadat het kabinet de coronamaatregelen verder aanscherpte en een 2G-systeem in de lucht hangt, waarbij alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn nog toegang krijgen tot onder meer de horeca.

Vermeer, in een vorig leven bedrijfsleider in de horeca, is locatiecoördinator bij de prikbus. Ze trekt ermee naar plekken waar de vaccinatiegraad relatief laag is. ‘Fijnmazig vaccineren’ heet dat in jargon.

In de partytent die voor de prikbus is opgebouwd, spreekt Vermeer woensdagochtend de medewerkers toe. Vier prikkers zijn er, vier administrateurs, twee EHBO’ers, twee beveiligers en één arts. Vermeer vertelt waar de mensen straks zullen binnenkomen, waar ze geprikt worden en dat daar achter in de tent een bedje staat voor het geval iemand onwel wordt.

Daarna doet ze nog een paar mededelingen. Mensen die boven op hun Janssen-vaccin nog een andere prik willen, krijgen die nog niet. Opgetrokken spuiten moeten niet onder de straalkachel worden gelegd. En als iemand geld biedt om zonder prik een vaccinatiebewijs te krijgen – wat de afgelopen maanden drie keer gebeurde in deze regio – bel dan direct 112.

Niet veel later, als de eerste vaccinaties zijn uitgedeeld, vertelt Vermeer dat ze heel wat meer aanloop hebben sinds die persconferentie van 2 november, waarop het kabinet weer strengere coronamaatregelen invoerde. De ochtend erna stond er direct een rij bij de prikbus, zegt ze. Ze kon het einde ervan nauwelijks zien.

De chauffeur die de bus had gebracht, bood aan nog een partybus te regelen. En zo geschiedde. Ze prikten op de eerste rij stoelen, waarna de gevaccineerden achter in de bus de aanbevolen observatietijd konden uitzitten. Die dag werden er bij winkelcentrum Drieslag bijna vierhonderd prikken gezet – veel meer dan de weken daarvoor.

Fabeltje

Maar wie komt er nu zoal voor een vaccin? Flink wat sceptici natuurlijk, mensen die twijfelen over vaccinatie, bijvoorbeeld omdat ze een keer het fabeltje gehoord hebben dat je er onvruchtbaar van zou worden. Vermeer ziet ze soms een beetje rond de bus dralen. Ze probeert hen aan te spreken, ze luistert naar hun verhaal en beantwoordt eventuele vragen. Geregeld hoort ze de klacht dat de regering mensen dwingt een prik te nemen.

Neem de 29-jarige Kim, die liever niet met haar achternaam in de krant wil. Ze werkt in de thuiszorg en twijfelde lang of ze zich zou laten vaccineren. Wat daarbij meespeelde, was dat ze na een vaccinatie tegen hepatitis-B ooit een levensgevaarlijke allergische reactie kreeg. Ook vindt ze dat haar lichaam – jong en gezond immers – zelf in staat zou moeten zijn een virus uit te schakelen. Dat ze nu toch overstag gaat, is omdat ze vreest haar inkomen te verliezen. In België kan ongevaccineerd zorgpersoneel binnenkort worden ontslagen. Hoe lang nog tot het hier ook zover is?

Maar Vermeer ziet ook andere redenen voor late vaccinatie. Er is bijvoorbeeld een groep die de prik uit luiheid voor zich uit heeft geschoven, zoals Mohammed Sadiyeh (20). ‘Ik dacht steeds: morgen, morgen, morgen’, zegt hij nadat hij gevaccineerd is. Dan volgt een gulle lach.

Ook zijn er mensen met prikangst, zegt Vermeer, die soms trillend als een rietje bij de bus aankloppen. Zoals die oudere vrouw die vanmorgen voor haar eerste prik kwam. Vermeer probeerde haar gerust te stellen door te zeggen dat 1 op de 5 mensen bang is. Dat werkt vaak goed, zegt ze. Je ziet mensen een beetje ontspannen.

En dan komen er nog veel laaggeletterden en anderstaligen. Ze hebben vaak geen idee hoe je een afspraak maakt voor een vaccinatie, hoe een DigiD werkt, wat een QR-code is en hoe je die vervolgens op je telefoon laat verschijnen, zegt Vermeer. Het is voor veel mensen heel complex.

Maar als het dan lukt, als ze op een dag als deze weer een paar honderd prikken hebben gezet, dan geeft dat enorm veel voldoening. Het is net als vroeger in de horeca, zegt Vermeer. Iedereen moet blij de deur uit gaan. En dan maakt het niet veel uit of dat na een koffietje of een Pfizertje is.