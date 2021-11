Zij namen deel aan de Klimaatmars: ‘Ik durf geen kinderen te krijgen, met deze klimaatproblemen’

Duizenden demonstranten liepen zaterdag vanaf de Dam in Amsterdam mee in de Klimaatmars, onder wie opvallend veel jongeren. De actievoerders eisen meer daadkracht van de politiek om de klimaatverandering tegen te gaan. Wat bracht hen naar Amsterdam en wat doen ze zelf voor een beter klimaat?

Jaap van Gelderen (75) uit Zeist, gepensioneerd fotograaf

Beeld Joris van Gennip

Waarom ben je hier?

‘Ik doe al jaren mee aan manifestaties tegen klimaatverandering. De mensheid is op een doodlopende weg beland, en de laatste jaren worden de berichten hierover steeds alarmerender.’

Wat moet er volgens jou gebeuren?

‘We moeten met z’n allen terug naar een eenvoudigere manier van leven, in harmonie met de natuur. Eigenlijk moeten we helemaal opnieuw beginnen. Met wat zonnepaneeltjes op het dak gaan we het niet redden.’

In hoeverre leef je klimaatbewust?

‘Voorheen vloog ik als fotograaf de wereld rond. Inmiddels heb ik het vliegen afgezworen. Maar een keer per week ga ik onder de douche. In mijn huis verwarm ik maar één kamer. Ik rijd geen auto meer en heb niet eens een computer, die datastromen vreten energie. Ik eet nog weleens vlees.’

Eline Pleune (18) uit Purmerend, student rechten en filosofie

Beeld Joris van Gennip

Waarom ben je hier?

‘Dit is de eerste keer dat ik demonstreer in een klimaatmars. Ik lees zo veel zorgelijke berichten over klimaatverandering, dat ik dacht: ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Iedereen die een beetje nadenkt zou hierheen moeten gaan. Als je alleen al ziet hoe de afgelopen jaren het weer is veranderd. Je hoeft je er niet eens in te verdiepen, je ziet om je heen wat er gebeurt.’

Wat moet er volgens jou gebeuren?

‘De politiek moet veel ambitieuzer zijn met haar klimaatbeleid. Als ik partijen hoor zeggen dat ze niet uitgaan van doemscenario’s, denk ik: hou op met dat misplaatste optimisme. Ze moeten de industrie aanpakken, de luchtvaart. Het is deprimerend om te zien dat veel grote bedrijven zich weinig lijken te bekommeren om de toekomst van mijn generatie. En binnen Europa zouden de landen hun treinsporen eens logisch op elkaar aan moeten laten sluiten, om echt een alternatief te bieden voor al die korte vluchten.’

In hoeverre leef je klimaatbewust?

‘Ik probeer vegetariër te worden. Ik douche kort. Binnen Europa reis ik met de trein. En mocht ik ooit naar de tropen willen, dan met de boot. Maar ik kan het ook begrijpen dat als je familie in een ver land woont, je dan soms wel het vliegtuig pakt. Veganist worden gaat me niet lukken, ik hou te veel van chocolademelk.

‘Ik ben bang voor de toekomst. Ik hoor al van vrienden dat ze geen kinderen willen krijgen omdat ze die niet meer op deze aarde durven neer te zetten. Ik twijfel om die reden ook voor mezelf, of kinderen krijgen wel verstandig is.’

Jack Verbeek (25) uit Amstelveen, werkt aan meer laadpalen voor elektrisch rijden voor energiebedrijf Vattenfall en is sinds kort klimaatambassadeur voor het ministerie van Economische Zaken

Beeld Joris van Gennip

Waarom ben je hier?

‘Ik vind dat het klimaat nog niet hoog genoeg staat op de politieke agenda. Daarom zien veel mensen nog niet hoe belangrijk het thema is.’

Wat zou er moeten gebeuren?

‘We moeten meer naar de wetenschappers luisteren. Zij waarschuwen dat de CO2-uitstoot nu echt moet worden teruggebracht, anders staat ons een enorme temperatuurstijging te wachten die de wereld niet aankan. Elektrisch rijden is daartoe een eerste stap. We moeten mensen bewust maken, maar niet door te zeggen: je mag helemaal geen vlees meer eten. Dan schrik je de massa af. Je kunt beter zeggen: eet veel minder vlees, dat is haalbaarder voor veel mensen. Laten we in elk geval binnen Europa stoppen met vliegen. Om mij heen zie ik al dat veel conferenties waar voorheen, voor corona, de delegaties uit alle landen met het vliegtuig kwamen, nu online worden gehouden. Dat kunnen we als een leermoment beschouwen.’

In hoeverre leef je klimaatbewust?

‘Ik rijd geen auto en probeer te consuminderen. Voor mijn werk organiseer ik nu een netwerk van laadpalen in de zuidelijke provincies. Vlees eet ik bijna niet. Misschien dat ik een keer zal vliegen om in een ver land andere culturen te leren kennen, maar niet vaak. En ik heb eigenlijk al een beetje besloten dat ik geen kinderen wil vanwege het klimaat. Maar door mijn inzet als klimaatambassadeur waarmee ik meer jongeren probeer te betrekken bij dit onderwerp, hoop ik wel de wereld iets mooier te kunnen achterlaten dan ik hem heb gevonden.’

Emile (42) en Friso (9) Bosloper (42) uit Groningen, docent toegepaste psychologie en vrijwilliger Milieudefensie

Beeld Joris van Gennip

Waarom zijn jullie hier?

Emile: ‘Iedereen doet wat, nu tijd voor de overheid’, staat er op ons protestbord. En jij hoort erover op het jeugdjournaal, toch, Friso? Jij wil altijd met de fiets op pad, niet met de auto. En als we op de fiets zitten, dan klaag je dat het stinkt, al die uitlaatgassen.’

Wat zou er moeten gebeuren?

‘De grote bedrijven moeten worden aangepakt. Wanneer de bedrijven maar blijven uitstoten, heeft het geen zin als wij met z’n allen braaf aan het doen zijn. De aanpak zit niet meer in kleine dingetjes, internationaal moeten stevige afspraken worden gemaakt. Het gaat niet alleen om de toekomst van Friso maar om ieders toekomst, het is nu of nooit.’

In hoeverre leven jullie klimaatbewust?

Friso:’ We eten heel weinig vlees, misschien twee keer per maand.’

Emile: ‘We hebben zonnepanelen op het dak. De afgelopen jaren zijn we steeds milieubewuster gaan leven. Daarom ben ik nu ook actief geworden als vrijwilliger bij Milieudefensie. Omdat ik zie dat er meer moet gebeuren om het tij te keren.’

Ellen Bremer (58) uit Opijnen, moestuinier

Beeld Joris van Gennip

Waarom ben je hier?

‘Er moet nu echt wat veranderen. Nu moet de CO2-uitstoot drastisch worden teruggebracht. Ik ben hier voor de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen. Maar het gaat nu zo hard, dat ook ik nog de ernstige gevolgen van de klimaatverandering ga meemaken, daar ben ik van overtuigd.’

Wat zou er moeten gebeuren?

‘We moeten meer op ons eigen plekkie blijven, minder vliegen. Er moet een einde komen aan de bio-industrie. De meeste mensen die hier op de Dam staan doen al veel voor het milieu, maar dat is niet genoeg. De regering is nu aan zet om de bedrijven en de luchtvaart aan te pakken.’

In hoeverre leef je zelf milieubewust?

‘In onze tuin verbouw ik onze eigen groenten, zonder gif uiteraard, we eten van het seizoen. Ik eet minder en alleen verantwoord vlees. Sinds 11 jaar vlieg ik niet meer. Ik fiets veel, maar het is lastig om helemaal zonder auto te leven als je in een dorp woont. We hebben zonnepanelen op het dak. Maar ik maak me grote zorgen. Ik zie al aan de tuin hoe het klimaat verandert. Ik ben bang dat we nog veel extreme dingen gaan meemaken met het klimaat. En in andere delen van de wereld kan het nog veel erger zijn.’