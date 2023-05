Zij kwamen naar Londen voor de kroning: ‘Ik heb lang moeten wachten, net als Charles, maar hier ben ik’

Belangstellenden wachten in de regen om een glimp op te vangen van de kroningsstoet. Beeld Gareth Fuller / Reuters

Aandachtig tuurt Clare Taylor naar een scherm in Hyde Park waarop de kroning van Charles te zien is. Een parapluhoed met het motief van de Britse vlag beschermt haar witte haar tegen de lichte, maar aanhoudende regen. ‘Ik heb mijn hele leven naar deze gebeurtenis uitgekeken’, zegt de gepensioneerde veerbootmedewerkster die uit Saint Margarets Bay is gekomen, een dorp op de Witte Kliffen nabij Dover, ‘mijn moeder was in 1953 aanwezig bij de kroning van Elizabeth en heeft daar heel veel over verteld toen ik jong was. Ik heb lang moeten wachten, net als Charles, maar hier ben ik.’

Clare Taylor: ‘Ik heb lang moeten wachten, net als Charles.’ Beeld Patrick van IJzendoorn

Duizenden Britten hebben zich in de Londense parken verzameld om de kroning te zien van de 74-jarige vorst, die koning werd na de dood van zijn moeder, negen maanden geleden. Nu volgt de bevestiging. In Westminster Abbey voltrekt zich een traditionele anglicaanse ceremonie met moderne aanvullingen. Zo wordt er niet alleen in het Engels en Latijn gezongen, ook in het Welsh, Gaelic en Iers. Er is een prominente rol weggelegd voor vrouwelijke geestelijken, leiders van andere religies en leden van minderheidsgroepen. Voor het eerst tijdens een kroning treedt een gospelkoor op, na een lezing uit het evangelie van Lucas.

Deugniet

Net na twaalven krijgt de gezalfde koning zijn kroon opgezet, wat gepaard gaat met gejuich en kanonschoten. Gejuich klinkt ook telkens wanneer Kate en William in beeld komen, het toekomstige koningskoppel. Hun jongste zoon, Louis, speelt weer de deugniet, net zoals bij het platinum jubileum van Elizabeth, een jaar geleden. Een enkeling pinkt een traan weg bij het meest ontroerende moment van de ceremonie, wanneer William zijn gekroonde vader een kus op de wang geeft. ‘Dank je, William’, fluistert de koning emotioneel. De andere zoon, Harry, speelt een figurantenrol en vertrekt na de kroning direct naar Heathrow.

‘Het geeft ons gevoelens van trots, hoop en verbondenheid’, zegt Nicola George, die de kroning gezeten onder een kastanjeboom volgt met haar echtgenoot Dave Binks. ‘Dit is waar wij Britten goed in zijn, het organiseren van koninklijke evenementen, en het mooie is hoe inclusief de ceremonie is, met mensen van zoveel achtergronden.’ Het stel komt uit Chester en maakt er een lang weekeinde Londen van. Binks, een bosbeheerder, laat foto’s zien van een tuinfeest bij Buckingham Palace waar hij in 2014 bij aanwezig was. ‘De koninklijke familie betekent veel voor ons. Politici komen en gaan, maar monarchen blijven.’

Dave Binks en Nicola George: ‘Politici komen en gaan, maar monarchen blijven.’ Beeld Patrick van IJzendoorn

Consternatie

Niet iedereen blijkt met feestelijke bedoelingen naar Londen te zijn gekomen. Op Trafalgar Square hebben zich in de vroege ochtend republikeinen verzameld die wilden pleiten voor afschaffing van de monarchie. De politie zal later zes republikeinse demonstranten arresteren en hun protestborden met de tekst ‘Not My King’ in beslag nemen, wat tot consternatie leidde. Beelden daarvan zijn niet tijdens de live-uitzending getoond.

Langs de route staan honderden mariniers om te voorkomen dat klimaatactivisten de route kunnen blokkeren van de koetsen die Charles en Camilla vervoeren van Buckingham Palace naar Westminster Abbey en weer terug. Ook zijn er elfduizend agenten op de been om de kroning ordentelijk te laten verlopen. De politie had van tevoren gewaarschuwd hard op te zullen treden tegen mensen die de viering willen ‘bederven’, en arresteerde zaterdag negentien klimaatactivisten.

Julian, Diana, Nicola en Vladyslawa. Beeld Patrick van IJzendoorn

Iets verderop is daar echter niets van te merken, en staan Julian, Diana, Nicole en Vladyslawa samen te kijken. Ze komen uit verschillende noordelijk gelegen steden en hebben elkaar eerder op de dag in de bus leren kennen. ‘Dat is een beetje het idee van een koninklijk feest’, zegt Julian uit York, ‘dat mensen samen komen. Dat was in 1953 ook al zo. Mijn tante had als een van de weinigen een televisie en daarom zat de halve buurt bij haar te kijken. Nu kijk ik met duizenden anderen naar een scherm. Hoe ik Charles vindt? Ik denk dat hij een goede koning wordt. Hij heeft genoeg tijd gehad zich voor te bereiden.’

Heel Brits

Zijn nieuwe maatje Diana, uit Nottingham, knikt instemmend. Sceptischer is ze over Camilla. ‘Van mij had ze geen koningin hoeven worden, maar ze is nu eenmaal de jeugdliefde van Charles. Ze houdt hem met beide voeten op de grond, en dat is nodig, want hij is soms wat zweverig.’ De Oekraïense vluchtelinge Vladyslawa hoort het geamuseerd aan. ‘Het is ongelooflijk dat ik dit kan meemaken’, zegt ze jonge vrouw uit Kyiv die nu in Altrincham woont, ‘ik wilde eerst haar het Eurovisie Songfestival gaan, maar het lukte niet om kaarten te krijgen. Dit is een mooi alternatief, heel Brits.’

Dawn Stewart (rechts) met hoed en een vriendin. Beeld Patrick Van IJzendoorn

Muziek klinkt er genoeg tijdens de grootse ceremonie, waaronder een keer of zes het God Save the King. Ook bij de zesde keer gaat Dawn Stewart, die met twee vriendinnen in de regen zit te picknicken, staan. ‘Dat hoort’, zegt ze. Ze draagt een shirt met de tekst God Save the King, gemodelleerd naar het iconische God save the Queen-shirt van The Sex Pistols. ‘Ik ben fan van Charles’, zegt de treinmachinist uit Bedfordshire, ‘omdat hij al zijn hele leven een ecowarrior is. En Camilla zet zich in voor vrouwenrechten, een ander onderwerp dat me na aan het hart ligt. Maar vandaag geniet ik vooral van de paarden en van de marsmuziek!’

Ondertussen blijft het regenen, net zoals bij de kroningen van Charles’ moeder in 1953 en zijn grootvader in 1937. Een royal guard moet zelfs zijn trombone omdraaien om het water eruit te laten stromen. Desondanks verloopt de grootste militaire parade in zeventig jaar vlekkeloos. Vierduizend soldaten, plus prinses Anne te paard, begeleiden de koning en koningin in een 2.25 kilometer lange parade naar het paleis. Het slechte weer verhindert een grote vliegshow. Alleen een groep ‘red arrows’ vliegt over om rood-wit-blauwe rook neer te laten dalen. Waar hij eerder op de dag gespannen was, maakt de koning een opgeluchte indruk.