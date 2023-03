Zij keerde de Russische propagandamachine de rug toe: ‘We deden alles om Oekraïners te ontmenselijken’

Marina Ovsjannikova werd in een klap wereldberoemd toen ze op de Russische staatstelevisie, waar ze twintig jaar voor werkte, een bord omhooghield met ‘Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet’. Haar leven zou nooit meer hetzelfde zijn.

De beroemdste protestposter tegen de Russische invasie van Oekraïne is gemaakt aan een keukentafel in een voorstad van Moskou. In een huis dat na jarenlange verbouwingen eindelijk voldeed aan de droombeelden van Marina Ovsjannikova, een 44-jarige vrouw die de opvoeding van haar twee kinderen combineerde met een goedbetaalde baan bij de grootste staatszender van Rusland.

Ovsjannikova was op de negentiende dag van de invasie speciaal naar de winkel gegaan voor stiften en een groot vel papier. Over de tekst die haar leven in de Moskouse middenklasse voorgoed zou verscheuren, dacht ze niet lang na. Ze was zo klaar, rolde het vel op en zonder er met iemand over te praten, vertrok ze ermee naar Ostankino, het mediapark met de studio’s van het Eerste Kanaal.

‘Ik schaamde me op dat moment zo voor de hele Russische bevolking dat het me niet uitmaakte wat er met mij zou gebeuren’, zegt Ovsjannikova. ‘Het was allemaal heel impulsief.’

Over de auteur Tom Vennink schrijft over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar Oekraïne om verslag te doen van de oorlog. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Het is nu een jaar geleden dat ze tijdens het avondjournaal de studio van het Eerste Kanaal binnenliep en haar poster uitrolde achter de nieuwslezer van dienst. Zes seconden lang waren Ovsjannikova en haar tekst te zien in miljoenen Russische huiskamers. ‘Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet. Ze liegen u hier voor.’

Ze zit in het Parijse hoofdkantoor van Reporters Without Borders, de organisatie die haar en haar 12-jarige dochter hielp om te ontsnappen uit Rusland. Het was een ontsnapping met zeven verschillende auto’s die eindigde met een grensoversteek onder prikkeldraden in een bos, zo beschrijft ze in No War, haar boek dat komende week in Nederland verschijnt.

Ze verblijft op geheime locaties uit vrees voor de wraak van president Poetin. Haar 18-jarige zoon heeft het contact met haar verbroken. Hij bleef in Rusland en woont nu bij zijn vader, een bestuurder van Kremlinzender RT (voorheen Russia Today), die intrek heeft genomen in Ovsjannikova’s droomhuis.

Marina Ovsjannikova maakte jarenlang deel uit van de Russische propagandamachine. Beeld Aurélie Geurts

Uw zoon zegt dat u het leven van uw gezin heeft verwoest met uw protest. Hoe heeft u uw actie aan hem uitgelegd?

‘Ik heb tegen hem gezegd: het is soms nodig iets irrationeels te doen in het belang van onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat jij en je zus later niet naar de grond hoeven te kijken als jullie tegen mensen zeggen dat jullie Russen zijn.’

Begrijpt hij dat?

‘Hij snapt nog niet helemaal in welke situatie we ons bevinden. Hij zit in een heel moeilijke positie, want zijn moeder zegt het ene en zijn vader het andere. Traumatiserend voor een kind. Er zijn veel gezinnen in Rusland waarin gezinsleden niet meer met elkaar praten sinds het begin van de oorlog.’

Uw voormalig echtgenoot staat achter de invasie?

‘We praten al vijf jaar niet meer over politiek, alleen over de kinderen. Maar voor de scheiding las hij boeken van Aleksandr Doegin en andere Russische denkers die Poetins beleid uitdragen. We hadden tegengestelde meningen. Ik had liberale overtuigingen, hij had de overtuigingen van de staat. Ik weet niet wat hij nu denkt, maar destijds geloofde hij in zijn werk voor de staatstelevisie.’

U niet? U schrijft dat u uw zoon Kirill heeft vernoemd naar Kirill Klejmjonov, directeur nieuwsuitzendingen bij het Eerste Kanaal.

‘Dat was in 2003, een andere tijd. Klejmjonov was een sterpresentator van het journaal, niet de zwendelende propagandist die hij nu is. Een buitengewoon aardige nieuwslezer en zeer professioneel. Het is heel verdrietig wat de tijd met hem heeft gedaan en dat hij zijn geweten heeft verkocht aan het Kremlin. Net zoals wij dat allemaal hebben gedaan.’

Twintig jaar lang werkte Marina Ovsjannikova voor het Eerste Kanaal. Ze werkte er als buitenlandredacteur. Haar voornaamste taak was het bekijken van Europese en Amerikaanse nieuwszenders en er fragmenten uit te selecteren voor het journaal. Zo bepaalde ze mede wat Russen te zien kregen van het buitenland.

Ze omschrijft haar werk als ‘een voortdurende jacht op negativiteit uit Europa en de VS’. Op goed nieuws uit het Westen gold een verbod. Voor duiding zocht ze Europese en Amerikaanse politicologen die standpunten van het Kremlin uitdragen. Mensen die ‘hun gewicht in goud waard zijn’ voor de Russische regering, zo schrijft ze in haar boek. Anderen waren niet welkom in de uitzending.

Nu voelt ze diepe schaamte voor haar werk. Schaamte, zegt ze, voor ‘het hersenspoelen van Russische burgers’ en voor ‘het zwijgend gadeslaan van een onmenselijk regime’.

Waarom solliciteerde u twintig jaar geleden bij het Eerste Kanaal?

‘In Rusland bij het Eerste Kanaal werken is hetzelfde als in Amerika voor CNN werken of in het Verenigd Koninkrijk bij de BBC. Het hoogst haalbare. Het Eerste Kanaal was toen, in 2003, nog geen propagandafabriek, maar een normaal nieuwskanaal. We zonden nog positief nieuws uit over Europa en de VS. Geleidelijk kwam er steeds meer anti-westerse retoriek. Als Poetins beleid verhardde, beginnend in 2007 met zijn toespraak op de Veiligheidsconferentie in München, dan verhardden onze uitzendingen. In de afgelopen jaren hebben we het punt bereikt waarop we helemaal geen positief nieuws meer uitzenden over Europa en de VS. Zelfs de uitreiking van de Oscars is een verboden onderwerp.’

Bij de Russische staatstelevisie was Ovsjannikova voortdurend op jacht naar ‘negativiteit uit Europa en de VS’. Beeld Aurélie Geurts

Wat maakt de Russische propaganda krachtig?

‘Uit al het wereldnieuws wordt alleen informatie uitgezonden die tegen het Westen en Oekraïne kan worden gebruikt. En er zijn allerlei programma’s die enorm uitweiden over allerlei complottheorieën. Daarin leidt Amerika een samenzwering om Rusland te vernietigen. Er zitten veel lagen in die uitzendingen. Als je er voortdurend naar kijkt, dan is het heel makkelijk om erin te geloven. Daarom is het niet raar dat miljoenen Russen zijn veranderd in beulen.’

U schrijft dat uw eigen moeder het Eerste Kanaal meer vertrouwt dan u.

‘Ja, heel pijnlijk.’

Besefte u dat u bij een propagandazender werkte?

‘Ik volgde al het wereldnieuws en zag wat er werkelijk gebeurde in het buitenland. Ik weet al heel lang dat het Russische beleid bestaat uit een symbiose van leugens, hypocrisie en getrol. Ik keek zelf al tien jaar geen tv meer. Al mijn collega’s weten ook dondersgoed waar ze werken. Iedereen komt binnen, voert zijn taak uit en stelt geen vragen – als in een fabriek. Ze kunnen het beleid toch niet veranderen. Het Eerste Kanaal voert simpelweg een opdracht van het Kremlin uit. Dus je accepteert de voorwaarden of je neemt ontslag.’

Zag u zichzelf als propagandist?

‘Ik ben nooit een propagandist geweest. Ik was buitenlandredacteur. Ik schreef geen teksten, ik werkte achter de schermen. Zijn alle medewerkers van de Russische media propagandisten? Nee. Er werken managers, geluidstechnici, schoonmakers. Propagandisten zijn presentatoren als Vladimir Solovjov en Olga Skabejeva die tekeergaan tegen Oekraïne. Ik heb nooit iets op zender gezegd tegen Oekraïne.’

De Russische oorlog tegen Oekraïne begon in 2014. Wat was het Oekraïnebeleid bij het Eerste Kanaal?

‘We hebben er jarenlang alles aan gedaan om Oekraïners te ontmenselijken. We noemden ze constant neonazi’s, nationalisten en aanhangers van Bandera (een Oekraïense nationalistenleider die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi’s, red.). Russen moesten het idee krijgen dat er geen gewone mensen in Oekraïne bestaan. De haat tegen het Oekraïense volk werd constant aangewakkerd op de Russische tv. Constant. Het is televisie volgens de regels van Goebbels: wat zwart is, noem je wit.’

Ovsjannikova in de rechtbank nadat ze er van werd beschuldigd het Russische leger in diskrediet te hebben gebracht. Beeld AFP

Wat deed dat met u? U komt zelf uit de Oekraïense stad Odesa en bent als kind met uw moeder gevlucht voor de oorlog in Tsjetsjenië.

‘Het was was moeilijk, maar ik was gegijzeld door het systeem. Ik hield me aan de regels en was niet sterk genoeg om te protesteren. Het geldt voor de meeste mensen bij de Russische tv. Slechts 10 tot 20 procent staat werkelijk achter Poetin. Alle anderen zijn gewoon cynische mensen die hun geweten verkopen voor een goed salaris.’

Waarom bleef u zo lang bij het Eerste Kanaal?

‘Ik was alleen met twee kinderen, er moest brood op de plank komen. Je kan niet zomaar ergens anders heen in de Russische journalistiek, want je weet dat Poetin alle onafhankelijke media heeft vernietigd. Collega’s die vertrokken, kwamen vaak nergens aan de bak. Emigreren zag ik ook niet zitten. Want dat is niet zo makkelijk als je al een ingericht leven hebt, je niet meer zo jong bent en kinderen hebt.’

Wat gebeurde er op de redactie na de grootschalige invasie?

‘De redactiechef schreef op een groot bord dat er geenszins sprake was van een oorlog, maar van een speciale militaire operatie. Daarna kregen we te horen dat we uitsluitend beeldmateriaal mochten gebruiken van het ministerie van Defensie, de veiligheidsdienst FSB en van onze correspondenten ter plekke. Beelden van buitenlandse persbureaus werden verboden. Het beleid was snel duidelijk. Maar er was ook een golf van ontslagen. Een aantal bekende presentatoren vertrok. Zij worden verraders genoemd in Rusland.’

Met uw protest zette u in één keer alles op het spel. Waarom nam u niet stilletjes ontslag?

‘Ik had zo’n sterke drang om te zeggen wat iedereen om me heen wist. Zoals het jongetje dat in Andersens sprookje De nieuwe kleren van de keizer zegt: ‘Hé, kijk, de keizer loopt in zijn blootje!’ Alles in de propagandafabriek is nep, het is allemaal façade. Maar iedereen op tv zwijgt erover. En er was nog iets wat meespeelde. Ik schaamde me tegenover vrienden in het buitenland die me vroegen waarom Rusland in vredesnaam een oorlog was begonnen.’

Hoe hebben uw oud-collega’s bij het Eerste Kanaal uw protest uitgelegd aan kijkers?

‘Eerst waren ze een week stil. Daarna heeft Kirill Klejmjenov, de directeur nieuwsuitzendingen, in een uitzending gezegd dat ik voorafgaand aan mijn protest naar de Britse ambassade ben gegaan en dat ik een verrader ben, een spion die goed is betaald.’

Zou u het weer doen?

‘Natuurlijk. Ik had niet verwacht dat het daarna zo zwaar zou worden. Vorige zomer probeerde mijn ex mij het juridisch ouderschap te ontnemen en werd ik in Rusland een landverrader genoemd. Ondertussen kreeg ik haat van Oekraïners over me heen nadat ik naar Oekraïne was gegaan om verslag te doen voor de Duitse krant Die Welt, waarvoor ik even heb gewerkt. Ze dachten dat ik een Russische spion was. Ik kreeg tientallen doodsbedreigingen per dag. Maar ik kon niet stil blijven na de invasie.’

U schrijft te hopen dat uw verhaal Russen de ogen zal openen. Kan dat als ze decennia naar het Eerste Kanaal hebben gekeken?

‘Het is heel moeilijk om Russen uit die informatiebubbel te krijgen. Ik denk dat er een gevecht nodig is voor de geesten, zoals tijdens de Koude Oorlog via Deutsche Welle en Voice of America. Er moeten zo veel mogelijk media in het Russisch uitzenden om de informatiebubbel in Rusland te laten knappen.’