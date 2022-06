Zij geven hun werknemers vrij voor Keti Koti: ‘Een belangrijke dag voor iedereen’

Een Surinaamse Nederlandse eert haar voorvaderen bij het monument in het Oosterpark na het officiële programma rond Keti Koti, 1 juli 2020. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Net als met Kerst en Pasen kunnen ouders op Keti Koti niet terecht bij de vier locaties van kinderopvang Hestia in Amsterdam en Amstelveen. Op vrijdag 1 juli sluiten de crèches en buitenschoolse opvang de deuren en krijgen de medewerkers die normaliter op die dag aan het werk zijn, betaald verlof. De medewerkers is wel gevraagd om de Amsterdamse herdenkingsceremonie voor de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark bij te wonen en mee te lopen met de Bigi Spikri, de jaarlijkse optocht van mensen in traditionele Surinaamse kledij die aan de herdenking voorafgaat.

Hestia hoort tot de ruim zeventig bedrijven, organisaties en politieke partijen die zich hebben aangesloten bij de oproep om voorop te lopen en 1 juli vast als een nationale herdenkings- en feestdag voor hun personeel in te stellen. Maatschappelijke organisaties als Stichting Nederland Wordt Beter en Black Archives hebben daar een week geleden toe opgeroepen. Bijna duizend werknemers hebben al in een gezamenlijk statement gereageerd dat ze vrij zullen nemen op 1 juli, met of zonder steun van hun werkgever.

Mitchell Esajas Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

De oogst na een week campagne overtreft de verwachtingen van antropoloog Mitchell Esajas, een van de initiatiefnemers namens Black Archives. ‘Binnen de Surinaamse en Caribische gemeenschap nemen mensen al jarenlang een vakantiedag op om Keti Koti te herdenken en te vieren. Daar werden ze vaak op aangekeken door hun werkgevers. Maar Surinaamse en Caribische Nederlanders blijken niet meer de enige mensen te zijn die Keti Koti beschouwen als een belangrijke dag.’

Moderne slavernij

Ook grotere organisaties, zoals Greenpeace en Tony’s Chocolonely, hebben zich aangesloten bij de oproep. In een statement op de website van Tony’s Chocolonely staat te lezen dat 1 juli ‘een dag moet zijn waarop Nederland de slachtoffers van het perverse koloniale verleden herdenkt en reflecteert op hoe we de huidige ongelijkheid in de wereld kunnen aanpakken’. De moderne slavernij in de chocoladeproductie waar het bedrijf sinds de oprichting tegen strijdt, geldt daarbij als een extra motivatie.

De Zwarte Pietendiscussie is een belangrijke aanjager geweest voor de bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden. Sinds 2019 zijn alleen nog roetveegpieten te zien in het Sinterklaasjournaal en sinds enkele jaren wordt Keti Koti op steeds meer plekken in Nederland herdacht en gevierd.

Maar de echte ‘boost’ komt volgens Mitchell Esajas door de Black Lives Matter-beweging. De dood van George Floyd, de zoveelste zwarte Amerikaan die door excessief politiegeweld om het leven kwam, leidde twee jaar geleden tot mondiale protesten tegen anti-zwart racisme – ook in Nederland. ‘Voor het eerst zag je dat ook bedrijven een statement tegen racisme maakten’, zegt Esajas. ‘Vaak deden ze dat met lege symboliek op Instagram: een zwart vierkantje en een tekstje erbij waarin ze racisme afwijzen. Verder zag je daar niets van terug in hun bedrijfsbeleid.’ Maar enkele organisaties wilden meer doen dan alleen een onlinestatement maken, zegt Esajas. ‘Voor hen is deze campagne een concrete, inspirerende én toegankelijke volgende stap.’

Bewustzijn

Het personeel van kinderopvang Hestia reageert positief op het initiatief van hun werkgever, zegt medewerker Caroline Zijderveld, die optreedt als woordvoerder. In aanloop naar 1 juli staan pedagogisch medewerkers samen met de kinderen stil bij Keti Koti om de betekenis ervan te bespreken. De leiding heeft in de afgelopen maanden diverse documenten geschreven voor medewerkers en ouders. ‘De stukken gaan over de achtergrond van Keti Koti, het belang van herdenken en leren over onze geschiedenis, en de reden waarom Hestia het belangrijk vindt nu al een vrije dag te geven.’

De directeur van Hestia, Ileen Purperhart, is van Surinaamse afkomst en een nazaat van tot slaaf gemaakte mensen. ‘Voor haar is de viering van Keti Koti om meerdere redenen belangrijk’, zegt Zijderveld. ‘Het staat voor het vieren van vrijheid, het herdenken van slachtoffers, aandacht geven aan de geschiedenis en het creëren van bewustzijn.’

Een militair haalt de Nederlandse vlag neer bij het monument in het Oosterpark na het officiële programma rond Keti Koti in 2020. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ouders is gevraagd wat ze vinden van de sluiting op een dag die nog geen nationale feestdag is, en of ze vinden dat ze moeten worden gecompenseerd. De meningen zijn verdeeld, zegt Zijderveld. ‘Er zijn ouders die het een mooie actie vinden en geen compensatie willen. Maar er zijn ook ouders die vragen om een ruildag of om een financiële compensatie. Ze worden hierover later deze week geïnformeerd.’

Petitie

Stichting FunX, onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep en een van de initiatiefnemers van de nationale herdenkingsdag-campagne, probeert al jaren Keti Koti onder de aandacht te brengen bij het luisterpubliek. De huidige actie is dan ook een vervolg op een petitie die de radio-omroep samen met Stichting Nederland Wordt Beter en Black Archives vorig jaar is gestart om Keti Koti als herdenkings- en feestdag te verankeren in de wet. In ruil voor een vrije dag op Pasen of Pinksteren, zouden mensen de gelegenheid moeten krijgen om Keti Koti te herdenken en vieren, was destijds het beoogde doel.

De petitie werd uiteindelijk door meer dan 62 duizend mensen ondertekend. Enkele volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer pikten het burgerinitiatief op, maar een Kamerdebat is er nog niet van gekomen. Reden voor de initiatiefnemers om dit jaar een stap verder te gaan.

Dat de huidige campagne snel en breed wordt opgepakt, verbaast FunX-programmaleider Eva Hol niet. ‘Het slavernijverleden is een gedeelde geschiedenis. De afschaffing van de slavernij wordt allang niet meer alleen door een klein groepje herdacht en gevierd. Dat merken we ook aan de enthousiaste reacties van onze luisteraars.’

Van de tachtig medewerkers van de radiozender neemt naar verwachting het merendeel vrij. Sommige makers werken volgens Hol door omdat ze juist op een dag als Keti Koti verslag willen doen. ‘Ze krijgen niet dubbel uitbetaald, omdat ze op een feestdag werken. Wel krijgt iedereen die werkt een compensatiedag.’ Of werknemers daadwerkelijk op 1 juli Keti Koti herdenken en vieren, zal niet worden gecontroleerd, benadrukt Hol. ‘Dat doen we ook niet bij medewerkers die vrij krijgen om Kerst te vieren.’