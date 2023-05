Ziggo Dome loopt niet vol voor Obama, kaarten vanaf 104 euro

Ex-president Barack Obama eind 2022 tijdens een Democratische bijeenkomt in Philadelphia. Beeld Brunopress

Ook in Zürich, waar de populaire ex-president afgelopen weekeinde optrad, zat de zaal niet helemaal vol. Ongetwijfeld spelen de prijzen een rol: van 104 euro tot 1.750 euro voor een foto met Obama. Met het verstrijken van de tijd zijn de kaartjes al wel minder duur geworden. Vijf jaar geleden, bij het optreden van Obama in AFAS Live, waren de goedkoopste kaartjes bijna duizend euro.

Obama is niet de eerste ex-president die zijn verblijf in het Witte Huis te gelde maakt. Zijn grote voorbeeld is Bill Clinton, ook een Democraat, die na zijn vertrek uit het Witte Huis meteen aan de slag ging om wat bij te verdienen, boven op zijn presidentiële pensioen. Al drie dagen na zijn aftreden in 2001 hield hij zijn eerste betaalde speech bij de investeringsbank Morgan Stanley, waarmee hij 125 duizend dollar ophaalde.

Al snel groeide Clinton uit tot kampioen spreekbeurten houden, niet alleen in frequentie, maar ook wat betreft de bedragen die hij rekende. Dat kwam hem zeker vanuit de linkervleugel van zijn partij op kritiek te staan, maar in het begin kon de voormalige president het geld goed gebruiken.

18 miljoen dollar in het rood

Naar eigen zeggen stonden hij en zijn vrouw Hillary 18 miljoen dollar in het rood, toen hij het Witte Huis na acht jaar verliet. Dat had hij voornamelijk te danken aan zijn affaire met de toen 22-jarige stagiaire Monica Lewinsky, die hem op een afzettingsprocedure in het Amerikaanse Congres kwam te staan. Uiteindelijk werd Clinton door de Senaat vrijgesproken, maar hij hield er een torenhoge stapel rekeningen van advocaten aan over. Daarbij kwam nog een soortgelijk peperduur akkefietje uit zijn tijd als gouverneur van Arkansas.

In de eerste vijftien jaar na hun vertrek uit het Witte Huis zouden de Clintons samen bijna een kwart miljard dollar bijeen hebben geharkt met speeches en hun boeken, waarbij de voormalige president uiteraard profiteerde van de nieuwsgierigheid naar het Lewinsky-schandaal. Veruit het grootste deel van de opbrengsten ging naar de Clinton Foundation, een organisatie die tal van maatschappelijke projecten steunt.

Charitatieve doelen

Ook de Obama’s zijn volgens een schatting van de American University in Washington druk op weg samen een kwart miljard dollar binnen te halen. Alweer voornamelijk met spreekbeurten, maar ook met hun boeken en memoires waarvoor ze een deal ter waarde van 65 miljoen dollar sloten, en door hun contracten met Netflix en Spotify. De inkomsten wenden de Obama’s net als de Clintons grotendeels aan voor charitatieve doelen.

Vergeleken bij Clinton en Obama is George Bush, die in 2009 uit het Witte Huis vertrok, een kleine krabbelaar. Ook hij verdiende miljoenen met toespraken en zijn memoires, maar hij gaf de voorrang aan zijn hobby, schilderen.

Donald Trump is een ander geval: als miljardair heeft hij het niet nodig het sprekerscircuit op te gaan. Zijn optredens zijn uitsluitend bedoeld als onderdeel van zijn campagne om in 2025 terug te keren in het Witte Huis. Memoires vindt hij daarom voorbarig, temeer daar hij naar zijn mening eigenlijk nog in het Witte Huis had moeten zitten.