Ziekteverzuim zorg loopt snel op: ‘Dit is de grootste uitdaging op het moment’

De covidafdeling in het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht. Beeld Arie Kievit

Afgelopen week zat 10,3 procent van de ic-medewerkers ziek thuis. Op de verpleegafdelingen was het verzuim 10 procent, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook in andere zorgsectoren, zoals bij huisartsen, wijkverpleging en verpleeghuizen, is het verzuim enorm. ‘Dit is de grootste uitdaging voor de zorg op het moment’, schrijft de NZa.

Het verzuim leidt er mede toe dat de operatiecapaciteit van ziekenhuizen nog altijd niet op het niveau is van voor de coronacrisis. Er zijn 14 procent minder operatiekamers dan normaal in gebruik. Dat is ongeveer gelijk aan vorige week, toen lag dat aantal op 15 procent.

De snelheid waarmee de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus rondgaat, lijkt de voornaamste oorzaak van het hoge verzuim. Veel artsen en verpleegkundigen liepen de afgelopen weken het virus op of zitten uit voorzorg in quarantaine vanwege een besmetting in hun directe omgeving.

Stuwmeer

Door het hoge ziekteverzuim krijgen patiënten die soms al maanden wachten op hun operatie opnieuw te maken met uitstel. Volgens de NZa staan er 130 duizend op de wachtlijst van Nederlandse ziekenhuizen. Dat stuwmeer is de afgelopen twee jaar ontstaan, doordat het hoge aantal covidpatiënten op zowel de ic’s als gewone afdelingen de reguliere zorg wegdrukte. Momenteel groeit de wachtlijst vooral door de hoge verzuimcijfers dagelijks verder.

Met name afspraken voor planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, moeten door het verzuim worden verzet. Kritieke planbare zorg – een kankerbehandeling bijvoorbeeld die binnen zes weken uitgevoerd moet worden om gezondheidsschade te voorkomen – kan op steeds meer plekken wel weer op tijd worden geleverd. Inmiddels is dat in 66 van de 73 ziekenhuizen mogelijk. Vorige week waren dat er nog 63.

‘Tot 40 procent verzuim’

Ruim 12 procent van het personeel in het Limburgse ziekenhuis Zuyderland, met vestigingen in onder meer Heerlen en Geleen, zit noodgedwongen ziek thuis, zegt bestuursvoorzitter David Jongen. ‘Het is passen en meten. Drie van de twintig operatiekamers zijn dicht. We doen er alles aan om behandelingen te laten doorgaan, maar aan inhaalzorg kunnen we nog niet beginnen.’

In verpleeghuizen die aangesloten zijn bij het Zuyderland is het verzuim met 17 procent nog een stuk hoger. Jongen: ‘We zetten zelfs kantoorpersoneel in om het overgebleven zorgpersoneel te ondersteunen. In een van de verpleeghuizen is het verzuim zelfs opgelopen tot 40 procent: als er dan niemand bijspringt, kun je het huis beter sluiten.’

In het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is het ziekteverzuim in de hele coronacrisis niet zo hoog geweest als nu. ‘Op sommige afdelingen zit meer dan 9 procent van het personeel thuis. Voor het hele ziekenhuis is het verzuim ruim 7 procent’, zegt een woordvoerder. ‘Dat wil zeggen dat honderden medewerkers noodgedwongen thuiszitten. Onder normale omstandigheden is het verzuim hooguit 4 procent. Het kost veel moeite om de roosters rond te krijgen.’

In het St Jansdal-ziekenhuis, met locaties in Harderwijk en Lelystad, liep het ziekteverzuim de afgelopen weken op tot meer dan 10 procent. Veel personeel zit thuis vanwege een coronabesmetting of moet uit voorzorg in quarantaine. Door het hoge verzuim kan ongeveer 30 procent van de geplande operaties er momenteel niet doorgaan. ‘Dat percentage verschilt van dag tot dag’, aldus een woordvoerder. ‘We hopen snel weer meer zorg te hervatten en roepen bijvoorbeeld oud-zorgpersoneel op om bij te springen.’