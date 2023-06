Ziekteverzuim lager dan begin 2022, maar wel relatief hoog, vaakst ziek in de zorg

Werknemers in de ouderen- en gehandicaptenzorg demonstreren voor salarisverhoging, een hogere reiskostenvergoeding en meer maatregelen tegen werkdruk. De zorg is de sector met het hoogste ziekteverzuim. Beeld ANP

Het ziekteverzuim kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 5,7 procent, wat betekent dat per duizend werkdagen 57 verloren gingen door ziekte van personeel. In dezelfde periode vorig jaar kwam het verzuim nog uit op 6,3 procent.

De zorg was met een verzuimcijfer van 8,1 procent opnieuw de sector waar werknemers zich het vaakst ziek meldden. Bij financieel dienstverleners was het verzuim het laagst. Het ziekteverzuim was in alle bedrijfstakken lager dan een jaar eerder.

Onlangs berekende Nationale-Nederlanden dat ziekteverzuim de Nederlandse economie vorig jaar ruim 27 miljard euro heeft gekost, waarmee de schade met 9 miljard euro steeg ten opzichte van 2021. Volgens de verzekeraar speelt vooral een toename van psychische klachten op het werk of privé een grote rol. Mentale problemen zoals overspannenheid of burn-outs zorgen namelijk voor veel langere uitval van personeel dan een griepje of verkoudheid.