Ziekenhuizen vrezen personeelstekorten door omikron, ook thuiszorg moet op laag pitje

Een coronapatiënt wordt behandeld op de IC van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

De cijfers zijn weinig hoopgevend. In het Amsterdam UMC is deze week bij één op de vier geteste zorgmedewerkers de uitslag positief. Een week geleden was dit nog één op de twintig. En in het Nijmeegse Radboudumc is omikron in razend tempo de meest voorkomende coronavariant onder besmet personeel geworden.

Uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging bleek vorige week dat 72 procent van de huisartsenpraktijken te maken heeft met personeelsuitval door ziekte of quarantaine. In een enkel geval leidt dit ertoe dat kleinere huisartsenpraktijken een of twee dagen de deuren moeten sluiten, laat een woordvoerder weten.

Die besmettingen komen bovenop een belabberde uitgangspositie: in november vorig jaar – de laatst bekende cijfers – zat 8,85 procent van het zorgpersoneel ziek thuis, een record. ‘En in december, nog voor de boostercampagne, was het mogelijk nog hoger’, zegt een woordvoerder van ouderenzorgorganisatie Actiz.

‘Voorop staat dat we de zorg proberen door te laten gaan’, zegt de woordvoerder van Actiz. ‘Dat proberen we al de hele pandemie. Door de omikronvariant hebben we daar opnieuw zorgen over.’ Al in november waarschuwde Actiz, samen met de huisartsen en de verpleegkundigen, dat met name in de thuiszorg en de huisartsenzorg alleen de hoogst noodzakelijke zorg nog kan worden geleverd. Hulp bij het douchen of aankleden staat op een laag pitje, de thuiszorg heeft er simpelweg de mensen niet voor.

Overwerkt

Noodoplossingen zijn nauwelijks voorhanden, zegt de woordvoerder van V&VN, de beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen. ‘In de wijkverpleging is het inmiddels schering en inslag dat medewerkers extra uren en diensten werken, bovenop hun normale rooster. Daar zit een groot gevaar in. Als veel mensen uitvallen door ziekte en quarantaine, vergroot je de kans dat anderen overwerkt raken.’

‘Het is daarom extra schrijnend’, zegt de V&VN, ‘dat we nog steeds het belang moeten benadrukken dat de medewerkers optimaal beschermd zijn. Nu zitten we in de surrealistische situatie dat KLM alle stewardessen van FFP-2-maskers voorziet, maar er nog steeds verpleeghuizen en thuiszorgsituaties zijn waar dit niet standaard is geregeld. Terwijl de WHO dat wel aanraadt.’

Ook in de gehandicaptenzorg maakt omikron het rond krijgen van de roosters nog complexer, zegt een woordvoerder. Toch is het niet nodig de werkwijze aan te passen. ‘We bereiden ons niet extra voor, we hebben geleerd hoe we met het virus om moeten gaan.’ Ook de ziekenhuizen maken nog geen nieuwe plannen. ‘Wie er straks is, gaat hard werken. Verder is het helemaal afwachten, we weten niet hoe het virus zich zal ontwikkelen.’

Besmet en toch werken

Overigens is de zorg de enige sector die een richtlijn heeft die voorschrijft dat besmette medewerkers in uitzonderlijke gevallen toch mogen werken. Als de continuïteit van zorg in gevaar komt, kan een instelling besluiten besmet personeel te vragen aan de slag te gaan. ‘Dat gebeurt alleen in uiterste nood’, zegt de woordvoerder van Actiz. ‘Als de keuze is: geen zorg of zorg op deze manier.’

Daarvoor moet dan wel eerst al het kantoorpersoneel zijn ingezet, alle uitzendbureaus zijn afgebeld en alle zzp’ers zijn ingezet. Bovendien, zo staat in de richtlijn, gaat geboosterd (en eerder besmet) personeel voor niet-geboosterd personeel, moet een medewerker zo veel mogelijk alleen werken en in beschermende kleding, is ook de pauze een eenzame aangelegenheid en moet iemand met eigen vervoer naar het werk kunnen komen. Maar, benadrukken de woordvoerders, zo’n situatie is nog niet of nauwelijks voorgekomen.

Hele samenleving

Ook in andere sectoren leiden coronabesmettingen en quarantaines van personeel nog niet tot onoverkomelijke problemen op de werkvloer. Wel moeten sommige werkgevers meer moeite doen dan normaal om de personele bezetting op peil te houden.

Bij de GGD, waar tienduizenden werknemers dezer dagen de teststraten, telefoonlijnen en prikhallen bemannen, zien ze ‘geen verontrustende signalen over ziekteverzuim onder het personeel’. Hetzelfde laken een pak voor bijvoorbeeld de ANWB Wegenwacht en de NS. ‘Over het algemeen geldt dat we het ziekteverzuim goed kunnen opvangen en dat het nog niet direct impact heeft gehad op de reizigers’, laat een NS-woordvoerder weten.

Schoonmaakgigant Vebego merkt wel dat het ziekteverzuim oploopt, niet alleen door besmettingen onder zijn schoonmakers, hoveniers en thuiszorgers, maar ook door de gevolgen van medische ingrepen die door de coronapandemie waren uitgesteld.

En werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt ‘enkele signalen’ te hebben ontvangen van bedrijven die problemen ondervinden door ziekteverzuim. Een voorbeeld is KLM, dat dinsdag nog acht retourvluchten moest schrappen door personeelstekort. ‘Onze verwachting is dat het verzuim gaat oplopen’, zegt VNO-NCW, ‘omdat de voorgeschreven quarantaines verlengd zijn en de kerstvakantie er bijna op zit, waardoor er weer ‘normaal’ gedraaid moet worden.’