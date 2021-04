Ziekenhuizen vragen personeel af te zien van meivakantie vanwege drukte op ic’s en covid-afdelingen

Personeel van de ic-afdeling voor coronapatiënten van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. Beeld Arie Kievit

‘Veel ziekenhuizen vragen nu aan personeel of het mogelijk is om de vakantie te verplaatsen’, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis in Tilburg. ‘Teamleiders vragen hun mensen of zij het nog even kunnen volhouden, of dat vakantie echt noodzakelijk is.’

Verpleegkundigen-beroepsvereniging V&VN en vakbond Nu’91 herkennen dat beeld. ‘Het gaat nog in overleg, dat is tijdens de eerste golf ook altijd zo geweest’, zegt een woordvoerder van de vakbond. ‘Meestal los je de roosterproblemen dan wel op, ook omdat verpleegkundigen realistisch zijn en zien dat extra werken nodig is. Maar de rek is er wel uit. Het ziekteverzuim is al enorm toegenomen, op de covid-afdelingen zit tot aan 15 procent van het personeel ziek thuis.’

Personeel wordt nog niet gedwongen af te zien van vakantie, benadrukken de ziekenhuizen. ‘Dat is echt een draconische maatregel’, zegt Berden. ‘We bekijken van dag tot dag scherp of dat nodig is, maar daar zijn ziekenhuizen ontzettend terughoudend in. Het zou kunnen dat we op de top van de golf zitten, dat moeten we deze week gaan zien.’

Als de verloven worden ingetrokken, dan zal een ziekenhuis dat nooit alleen doen. Per regio trekken ziekenhuizen dan één lijn, zodat voor al het personeel dezelfde regels gelden en ook de patiënten eerlijk over de ziekenhuizen kunnen worden verdeeld.

Drie dagen vrij

Toch moet ook de impact van alleen al de vraag om het uitstellen vakantie niet worden onderschat, zegt Peter de Jager, hoofd van de ic in het Jeroen Bosch-ziekenhuizen in Den Bosch. ‘Het is naar dit te moeten doen. We vragen mensen hun vakantie in te leveren, terwijl zij sinds de zomer nooit langer dan drie dagen achter elkaar vrij hebben gehad.’

Volgens De Jager hadden politiek en de ziekenhuizen maanden geleden al landelijke plannen moeten maken om de meivakantie goed door te komen. ‘Ik waarschuw hier al twee maanden voor. Teams hadden nu niet meer in onzekerheid moeten zitten of ze volgende week wel op vakantie kunnen. Maak daar een centrale afspraak over en communiceer dit naar het ziekenhuispersoneel. Nu wijst iedereen naar elkaar.’

Een extra gratificatie, vergoeding van kinderopvang, een regeling dat mensen buiten de vakanties om hun kinderen van school kunnen halen, of hulp bij het annuleren van een vakantie: het moet allemaal snel geregeld worden, vindt De Jager. ‘Straks zijn de ic-verpleegkundigen weer vrije dagen aan het inleveren, terwijl de rest van Nederland op de Veluwe naar het nieuws zit te kijken. Wij vangen opnieuw de negatieve gevolgen op van het virus, terwijl niemand meer aandacht heeft voor de problemen binnen het ziekenhuis.’

Hoge bezetting

Werken in de ziekenhuizen is ‘nu zwaarder dan een jaar geleden’, zegt De Jager, met name omdat nu de reguliere zorg gewoon doorgaat. In Brabant zijn normaal 120 ic-bedden beschikbaar, nu liggen er alleen al 115 corona-patiënten op de intensive care, en zijn in totaal 225 bedden bezet. Maandag lagen totaal in Nederland 1.207 mensen op de ic, 813 van hen door corona.

Het ziekenhuispersoneel staat nu al ruim een jaar onder grote druk. Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, pleitte daarom onlangs voor een landelijk herstelplan voor het zorgpersoneel. ‘Ze hebben een oorlogssituatie meegemaakt, laten we de impact daarvan niet onderschatten.’