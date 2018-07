De twee ziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter verkeren in financiële problemen. Ze voldoen niet aan de voorwaarden van huisbankier ING. Het voorbestaan van deze zorginstellingen is in gevaar, volgens controlerend accountant EY.

Het gaat om het MC Slotervaart in Amsterdam en ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten van de MC Groep Flevoland. De problemen zijn het grootst bij de MC Groep Flevoland. Volgende maand moet het ziekenhuis een lening aflossen bij ING van 6 miljoen euro, maar daarvoor heeft de instelling niet voldoende middelen. Het ziekenhuis voert momenteel gesprekken met de bank over herfinanciering en aflossing in termijnen.

De financiële problemen blijken uit de jaarrekening over 2016 die recent, maar maanden te laat werd gepubliceerd en waar Het Financieele Dagblad maandag over schreef.

Bestuurder Willem de Boer heeft er 'alle vertrouwen' in dat ze er met de bank uitkomen en weerspreekt dat het voortbestaan van de ziekenhuizen in gevaar is. 'Accountants zijn strenger geworden en willen alles op papier. En omdat er nog geen nieuwe afspraken met ING zijn, schrijven ze dat er sprake is van een materiële onzekerheid.' De Boer noemt het 'een formaliteit'.

Ook zegt hij dat er bij beide ziekenhuizen al veel is gebeurd. 'De MC Groep heeft sinds 2008 al 30 miljoen aan leningen afgelost.' Hij weerspreekt dat de ziekenhuizen geen bestaansrecht hebben. 'Dat hebben ze zeker, alleen niet in de huidige vorm. Het Slotervaartziekenhuis moet verder specialiseren.'

Tegenvallers

Toch blijkt uit de jaarrekening blijkt dat de ziekenhuizen financieel onder druk staan. Probleem is dat de ziekenhuizen weinig liquide middelen hebben om financiële tegenvallers op te vangen. Het MC Slotervaart maakte in 2016 nog wel winst, 3,4 miljoen euro, maar begin dit jaar voldeed het ziekenhuis niet aan de voorwaarden van ING op basis van de voorlopige resultaten van 2017, die een verlies van 1,5 tot 3 miljoen laten zien. De MC Groep Flevoland maakte in 2016 een verlies 3,7 miljoen euro. Daardoor is het bescheiden eigen vermogen van het ziekenhuis verdampt en omgeslagen in een negatief eigen vermogen van 3,6 miljoen euro.

Voormalig radioloog Loek Winter nam de ziekenhuizen in Flevoland in 2009 met zijn partner Willem de Boer over. In 2013 volgde de overname van het Slotervaartziekenhuis. Winter is een wat onorthodoxe ondernemer in de zorg, die investeert in noodlijdende ziekenhuizen, zorginstellingen en privéklinieken. Samen met De Boer probeert hij de zorg in zijn ziekenhuizen en instellingen goedkoper en efficiënter te maken.

Maar voor ondernemers is het lastig om geld te verdienen in de zorg, omdat eigenaren van een ziekenhuis zichzelf geen dividend of winst mogen laten uitkeren. Toch zijn er manieren waarop geld uit een ziekenhuis kan worden gehaald. Eigenaren kunnen bijvoorbeeld een lening verstrekken aan het ziekenhuis, tegen een aantrekkelijke rente. Winter en zijn partner Willem de Boer doen dat onder meer bij hun IJsselmeerziekenhuizen. In NRC Handelsblad zei Winter begin dit jaar dat hij voor een deel geld verdient door ook een deel van het vastgoed van zijn zorgbedrijven in handen te hebben. Die verhuurt hij vervolgens aan zijn zorgbedrijven.

Goedkoop

Winter is sinds eind 2017 geen bestuurder meer bij de ziekenhuizen. Als aandeelhouder zegt hij dat ondanks de cijfers de ziekenhuizen er goed voor staan. ‘We zijn nu acht jaar bezig, de kwaliteit van de zorg is voldoende en we zijn één van de goedkoopste ziekenhuizen.’ Probleem is volgens hem dat ze bezig zijn hun ‘zorgconcept’ – ‘een soort medical mall, het Schiphol-model, met allerlei zorgaanbieders onder één dak’- door te voeren, maar dat ze nu op weerstand stuiten. ‘De afgelopen jaren hebben we dat zelf gefinancierd, maar het geld is nu op. Daarom hebben we eigenlijk eenmalig een soort innovatiegeld nodig van de overheid of van zorgverzekeraars om te verbouwen en mensen af te laten vloeien. Daarna is onze zorg een stuk goedkoper.’