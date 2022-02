Ziekenhuizen proberen inhaalzorg allemaal op eigen eilandje op te lossen

Personeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bereidt zich voor op een operatie. Linksvoor gynaecoloog Anneke van der Leeuw. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Toen de coronagolven maar bleven komen, de operatiekamers in ziekenhuizen gesloten bleven en haar patiënten op wachtlijsten bleven staan, besloot gynaecoloog Anneke van der Leeuw ze één voor één te bellen. Ze is gespecialiseerd in incontinentie en verzakkingen; hoogst vervelende, maar geen levensbedreigende aandoeningen.

Wat wilt u, vroeg Van der Leeuw, werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Naar een privékliniek, wachten op een plek in het ziekenhuis, of dat ik u opereer, maar dan in de operatiekamer van een privékliniek? ‘Ik vond het opvallend dat het merendeel niet verwezen wilde worden naar een andere kliniek. Patiënten hechten waarde aan de band met hun dokter. Maar als ik met ze mee zou gaan naar een kliniek, konden we toch wat betekenen voor deze patiënten.’

Nu opereren onder andere (orthopedisch) chirurgen, kno-artsen, gynaecologen en plastisch chirurgen uit het ziekenhuis in totaal veertig dagen in de operatiekamers – en met het personeel – van de commerciële kliniek Orthoparc. Zij kunnen zo enkele honderden patiënten eerder helpen, terwijl de verpleegkundigen in het ziekenhuis inzetbaar blijven voor de urgente zorg. ‘Op deze manier werken we 5 à 10 procent van onze wachtlijst versneld weg’, zegt orthopedisch chirurg Dirk van Oostveen. ‘Dat klinkt misschien niet veel. Maar als we deze patiënten allemaal in ons eigen ziekenhuis moeten opereren kost dat maanden.’

Initiatieven als deze zijn overal in het land te vinden. Toch blijft de opgave voor ziekenhuizen gigantisch. In de werkvoorraad van ziekenhuizen, de hoeveelheid operaties en behandelingen die nog moet worden ingepland, staan 130 duizend patiënten meer dan je zonder coronacrisis zou verwachten. Dat aantal groeit nog elke dag, zeker nu de omikronvariant artsen en verpleegkundigen ziek thuis houdt. Hoewel de situatie in de ziekenhuizen nu onvergelijkbaar is met die tijdens de toppen van de coronagolven, bedroeg de operatiecapaciteit vorige week nog steeds slechts 85 procent van de normale capaciteit.

Houd er daarom rekening mee, waarschuwde voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Ad Melkert deze week, dat de inhaalzorg doorloopt tot in 2023.

Geen wonderen

Dat roept de vraag op of de inhaalzorg niet efficiënter kan. Zouden ziekenhuizen bijvoorbeeld niet vaker de hulp van de privéklinieken moeten inschakelen, zoals in Den Bosch gebeurt? Die klinieken zijn er immers in gespecialiseerd om planbare zorg zo efficiënt mogelijk te leveren.

Verwacht daar geen wonderen van, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en hoogleraar organisatie ziekenhuiszorg. ‘De privéklinieken leveren bij elkaar ongeveer 5 procent van de Nederlandse zorg. Dat zet geen zoden aan de dijk.’ Bovendien kunnen de meeste patiënten die nu op de wachtlijst staan niet in zo’n kliniek terecht. Privéklinieken kennen geen intensive care, en die moet uit voorzorg bij grote groepen patiënten wel beschikbaar zijn. Bij 75-plussers bijvoorbeeld, of bij mensen met een hoog bmi, hartproblemen of diabetes. Bij hen is het risico namelijk groter dat er bij een operatie complicaties optreden. Omdat juist deze mensen alleen in een ziekenhuis terecht kunnen, blijven zij langer op de wachtlijst staan.

Toch hebben de klinieken afgelopen jaar zo’n 150 duizend mensen extra geholpen, zegt Paulette Timmerman, voorzitter van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland. Huisartsen verwezen 30 procent vaker naar een privékliniek, en zorgverzekeraars brachten 40 procent van hun klanten die om zorgbemiddeling vroegen onder bij een kliniek. Timmerman: ‘Die trend zet zich dit jaar onverminderd voort. Dat komt bovenop de 1 miljoen patiënten die we al jaarlijks helpen. Maar onze klinieken hebben nog ruimte voor meer.’

Het grote, overkoepelende probleem is dat elk ziekenhuis z’n eigen wachtlijst aan het oplossen is, zegt Jaap Bonjer, chirurg in het AmsterdamUMC en tot voor kort voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. ‘We moeten naar een gemeenschappelijke wachtlijst toe, zodat per regio duidelijk is welke patiënten op welke zorg zitten te wachten en waar daar capaciteit voor is in de ziekenhuizen en in de zelfstandige klinieken.’

Timmerman is het daarmee eens. ‘Er zijn echt nog veel meer patiënten die op een andere plek behandeld kunnen worden dan in hun eigen ziekenhuis. Maar niemand weet precies wie waar wacht.’

Weerstand

Tegen zo’n oplossing is veel weerstand. Want ziekenhuizen en medisch specialisten zijn bang om hun patiënten kwijt te raken. En wie krijgt in de regio de macht om patiënten te verdelen? ‘Als ziekenhuis sta je liever voor alle zorg van je patiënten, dan slechts voor een deel’, zegt ziekenhuis-topman Berden. ‘De patiënten die doorgaans naar de private klinieken vertrekken zijn juist de patiënten die je als ziekenhuis graag hebt. Ze hebben weinig andere aandoeningen waardoor je ze flexibeler in kunt plannen, en je minder kosten hebt.’

Maar, zegt Bonjer, ‘over z’n eigen hachje hoeft niemand zich zorgen te maken. We hebben genoeg werk te verzetten. Ja, het kan gevolgen hebben voor het soort patiënten dat een ziekenhuis heeft en zelfs voor de dagelijkse praktijk van medisch specialisten. Dat wil ik niet bagatelliseren. Het zijn relevante vragen die we moeten oplossen. Maar nu staan ze de voortgang van de inhaalzorg in de weg. Onze primaire zorg moet zijn hoe het gaat met de patiënt, en daarna pas hoe het gaat met de medisch specialist.’

‘Ik ben dokter geworden omdat ik de beste zorg wil voor mijn patiënten’, zegt gynaecoloog Van der Leeuw. ‘Als ik die niet kan leveren, maar iemand anders wel, is dat dus de oplossing. Je ziet dat we langzamerhand verschuiven van marktwerking naar samenwerking.’

Dat levert veel voordelen op, ervaart orthopedisch chirurg Van Oostveen. ‘Wij hebben van de privékliniek geleerd dat patiënten vaker na een heupoperatie nog dezelfde dag naar huis kunnen, dan we in het ziekenhuis gewend waren. Onze zorgorganisatie bleek logischer en efficiënter te kunnen. Een mooi gevolg van de samenwerking, want ook dat helpt de wachtlijsten te verkorten.’

Rob Van West . Beeld Elisa Maenhout / de Volkskrant

Rob van West (57)

Wachtte twaalf weken op operatieve verwijdering nierstenen

‘Net voor de kerst kon ik na twaalf weken wachten eindelijk terecht voor de operatieve verwijdering van vier nierstenen. Die hadden een heftige bloedvergiftiging en ontsteking veroorzaakt. Omdat ik aan MS lijd, een progressieve ziekte, werkt mijn afweer niet goed en kunnen de gevolgen groot zijn als het weer zou gebeuren. Om dat te voorkomen moest ik die maanden met een drain in mijn nier rondlopen.

‘Dat deed ontzettend veel pijn. Ik kon niks meer. Dus toen ik aan de beurt kwam, was ik ontzettend opgelucht. Ik maakte plannen om thuis kerst te vieren. Maar een paar uur na de operatie ging het weer mis. Opnieuw bleek het een levensbedreigende bloedvergiftiging. Van de kerstdagen weet ik niks meer.

‘De precieze oorzaak ken ik niet, maar het risico op zo’n complicatie wordt groter als je zwak bent. Het helpt dan niet als je maandenlang op je rug ligt en je conditie achteruitgaat. Het uitstel van mijn operatie was een flinke klap voor mijn gezondheid.

‘Gelukkig gaat het inmiddels weer beter. Ik moet nog op krachten komen maar ik voel me al veel beter dan de periode waarin ik met een drain in mijn nier wachtte op de operatie. Ik kan weer rechtop zitten in mijn rolstoel, kan weer de straat op en zo nu en dan de hond uitlaten.

‘Het is pijnlijk om te bedenken dat ik sneller was hersteld als mijn operatie niet zo lang had hoeven wachten. Door mijn MS ga ik bovendien elke dag achteruit, mijn tijd is kostbaar. De maanden die ik op mijn rug lag, krijg ik niet meer terug. Maar ik ben een doorzetter: de komende tijd doe ik er alles aan om er weer bovenop te komen.’

Angeline Pot. Beeld Elisa Maenhout / de Volkskrant

Angeline Pot (66)

Wachtte zeven maanden op een nieuwe heup

‘Ik ben net weer terug uit het ziekenhuis waar ik vorige week na meer dan zeven maanden op de wachtlijst een nieuwe heup kreeg. Die heb ik nodig omdat zo’n beetje al het kraakbeen weg was. Door het lange wachten, kon ik me bijna niet meer voorstellen dat ik ooit nog pijnloos door het leven zou gaan.

‘Vanaf november werd de pijn zelfs zo erg dat ik niet meer kon slapen. Tabletten om de pijn te verzachten hielpen niet voldoende en hoewel ik mezelf ondersteunde met krukken was lopen haast ondoenlijk.

‘Dus toen ik de dagen na de operatie geen pijn meer had, kon ik dat nauwelijks geloven. Het besef dat mijn klachten eindelijk weg zijn, daalt nu pas een beetje in. Ik leef er helemaal van op. Het verschil met de afgelopen maanden is zo groot. Het klinkt gek maar ik voel me zo’n beetje 120 procent beter dan hiervoor.

‘Ik moest wat langer in het ziekenhuis blijven omdat ik daar corona kreeg. Gelukkig had ik geen ernstige klachten. Dat ik langer kon liggen, was zelfs een uitkomst. Ik moest in isolatie en daar kreeg ik eindelijk echt rust. Voor het eerst in maanden sliep ik weer door: zonder pijn. Daar heb ik heerlijk van genoten.

‘De komende tijd moet ik verder herstellen. Ik loop nog op krukken, krijg binnenkort een rolstoel. Maar ik heb er weer zin in. Ik maak alweer plannen en ga weer net zoveel wandelen als ik altijd deed.’