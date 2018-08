Ziekenhuizen mogen hun prijzen geheim houden, ondanks toezegging vorig kabinet

In weerwil van de belofte van het vorige kabinet, worden ziekenhuizen niet gedwongen de prijzen van behandelingen openbaar te maken. Dat zou de onderhandelingen doorkruisen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Wel is het de bedoeling dat begin 2019 de prijzen van alle behandelingen tot 885 euro te vinden zijn bij de verzekeraars.

Dit heeft de toezichthouder op de zorg, de NZA, met de zorgverzekeraars afgesproken. Openbare prijsinformatie is belangrijk in verband met het eigen risico, het bedrag dat patiënten zelf moeten betalen voordat de zorgverzekeraar de rest van de rekening vergoedt. Burgers kunnen in ruil voor een lagere premie het eigen risico zelf verhogen tot 885 euro. Vandaar dat de NZA en het ministerie willen dat de tarieven tot dat bedrag openbaar worden, zodat een patiënt weet welke rekening hij kan verwachten na een ziekenhuisbezoek.

Contract

Openbaarheid is ook belangrijk voor patiënten die naar een ziekenhuis gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heeft. Dan vergoedt de verzekering circa 70 procent van de rekening. Ziekenhuizen moeten nu al een tarief geven aan dergelijke ‘passanten’ maar dat is vaak hoger dan de prijzen die met verzekeraars zijn afgesproken.

De prijs is soms in het ene ziekenhuis het dubbele van de rekening bij een ander ziekenhuis. Dat geldt bijvoorbeeld voor een scan bij een reumatische aandoening. Die kost in het academisch ziekenhuis Maastricht meer dan 885 euro en 414 euro in het Maasziekenhuis Pantein in Beugen. Ook regionaal kunnen de tarieven sterk verschillen. ‘We constateren bijvoorbeeld dat de prijzen binnen 25 kilometer rondom een patiënt tientallen tot honderden euro’s kunnen verschillen’, schreef de NZA deze zomer aan minister Bruins voor Medische Zorg. Zo kost een scan in het Amphia Ziekenhuis in Breda 719,74 euro maar 25 kilometer verderop in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal 485 euro.

Openbaarmaking ziekenhuistarieven

Sinds 2016 dringt het ministerie van Volksgezondheid aan op openbaarmaking van de ziekenhuistarieven, maar dat wil nog niet echt vlotten. Toch heeft dwang geen zin constateren de NZA en Bruins nu. Vaak sluiten verzekeraars en ziekenhuizen pas in de loop van het jaar contracten over behandelingen waardoor een vaste datum voor openbaarmaking van de tarieven voor bijvoorbeeld 2019 lastig is. De zorgverzekeraars beloven wel ernaar te streven de contracten voor het nieuwe kalenderjaar af te ronden. Bruins en de NZA willen dat niet dwingend opleggen omdat dat haaks staat op de vrije onderhandelingen tussen private partijen, de zorgverzekeraar enerzijds en anderzijds het ziekenhuis. Bruins stelt ook dat het niet alleen gaat om de prijs. Hij wil dat ook de gegevens over kwaliteit en toegankelijkheid openbaar worden.

Vier grote verzekeraars – CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis – hebben al zoekmachines waar de prijs van een behandeling kan worden opgezocht aan de hand van een steekwoord zoals ‘knie’ of de behandelcode die het ziekenhuis voor het opmaken van de rekening hanteert. Daarnaast willen zorgverzekeraars dat hun klanten volgend jaar op hun sites kunnen inloggen om daar te zien of een behandeling meer of minder kost dan 885 euro. Als de behandeling minder duur is, wordt de prijs vermeld van de ziekenhuizen waarmee de verzekeraar een contract heeft.