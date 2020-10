Ziekenhuizen lopen snel vol: uitstel eenderde van de normale ingrepen al onvermijdelijk

De spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. In deze stad moest de spoedeisende hulp al diverse malen sluiten vanwege overbelasting. Beeld Arie Kievit

Dat blijkt uit bijgewerkte prognoses die Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg woensdag presenteerde in de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het duurt immers een week of drie voordat men het effect van nieuwe maatregelen terugziet in de zorg.

Zelfs als de R-waarde, het verspreidingsgetal van het virus, onmiddellijk naar 0,9 zou gaan, loopt het aantal opgenomen patiënten eind november tot tegen de 2.500. Er zouden dan 450 patiënten op de ic liggen. Als de R op 1 blijft, een situatie waarbij de uitbraak niet groeit maar ook niet krimpt, verwachten de ziekenhuizen 3.400 patiënten en 620 ic-patiënten.

De cijfers van Kuipers verduidelijken waarom het kabinet deze week aan de noodrem trok. Zonder ingrijpen zou het aantal bezette ic-bedden in het huidige tempo eind volgende maand al op 1.219 komen. Tijdens de eerste golf lag de piek op 1.323 bezette ic-plekken. Bij ongewijzigd beleid zou het aantal bezette ziekenhuisbedden oplopen tot 4.513.

Snelle verslechtering

‘De situatie verslechtert ontzettend snel’, aldus Kuipers. Hij schetst de situatie zoals die zich de afgelopen dagen soms al voordeed in onder meer Rotterdam, een van de coronabrandhaarden: ‘Er waren momenten waarop de spoedeisende hulp zich genoodzaakt zag om tijdelijk te sluiten, omdat het ziekenhuis vol lag en alle behandelkamers vol lagen, terwijl de ambulances voor het ziekenhuis stonden te wachten.’ Meestal ging het om sluitingen van uren. ‘Maar een hele nacht is ook al een keer voorgekomen’, aldus Kuipers.

Snel in een sporthal grote noodziekenhuizen bouwen, zal niet helpen, aldus Kuipers. ‘De bottleneck blijft altijd het personeel. Linksom of rechtsom vraagt zo’n grote faciliteit nog steeds om hetzelfde geschoolde personeel.’ Daarbij wordt de zorg ook geplaagd door ziekte onder het personeel zelf. Niet omdat men het virus oploopt in het ziekenhuis, benadrukte Kuipers, maar omdat ook artsen en verplegers besmettingen oplopen ‘als burger, in de maatschappij, thuis of op weg naar het werk’.

‘Zeer zorgwekkende’ en ‘indringende cijfers, zeker voor diegenen die zeggen dat er niet zoveel aan de hand was’, reageerden de diverse Kamerleden. In het ergste geval moet driekwart van de normale zorg worden opgeschort. In eerste instantie gaat het daarbij om ingrepen als knie- en heupoperaties. Maar naarmate de krapte oploopt, zal het ook gaan om het uitstellen van plaatsingen van stents, of het verschuiven van chemo’s naar de dagbehandeling.

Als het lukt om het R-getal van het virus op 0,9 te krijgen, moeten eind november vier op de tien behandelingen worden uitgesteld, blijkt uit de berekeningen die Kuipers had meegebracht naar Den Haag. De kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn dan nog niet in het geding. ‘Maar na twee tot vier weken moet dan wel de hervatting van een deel van de zorg plaatsvinden.’