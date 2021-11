Ziekenhuizen: laatste fase voor code zwart is bereikt

De intensive care in het Erasmus MC in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Het gaat dan om fase 2d uit het opschalingsplan dat het LNAZ vorig najaar in opdracht van het ministerie opstelde. Een alarmfase verder is fase 3, beter bekend als code zwart. In de weekrapportage die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) vandaag aan de ziekenhuizen heeft gestuurd, staat dat ‘fase 2d een feit is'. De ziekenhuizen zijn daarom vandaag overeengekomen dat de minister dit zou moeten bekrachtigen.

In de praktijk betekent dit dat de ic-capaciteit maximaal moet worden opgeschaald, dat zoveel mogelijke reguliere, planbare zorg moet worden afgezegd en dat de inzet van het leger gewenst is. De continuïteit van de landelijke zorg is dan ernstig in gevaar. De Nederlandse Zorgautoriteit meldde gisteren dat er inmiddels 14 ziekenhuizen zijn die ook de acute planbare zorg niet meer op tijd – binnen zes weken – kunnen leveren. Daarbij dreigt het gevaar dat gezondheidsschade optreedt.

De woordvoerder van LNAZ houdt het vooralsnog op, 'dat we op weg zijn naar fase 2d’. Officieel wordt die pas van kracht als de minister deze heeft afgekondigd. Volgens de woordvoerder gaat het nog niet om de volledige fase 2d. ‘Het gaat in stapjes’, zegt de woordvoerder. Zo is een opschaling van de ic-capaciteit tot 1.350 ic-bedden nog niet aan de orde.

Grote twijfels

Dat is het maximum aantal bedden dat in Nederland volgens de opschalingsplannen kan worden gerealiseerd. Maar over of dat getal echt haalbaar is, bestaan bij artsen en ziekenhuizen grote twijfels.

Zo denkt ic-voorman Diederik Gommers dat door personeelsuitval 1.350 bedden een illusie is. Armand Girbes, hoofd van de ic in het AmsterdamUMC, noemde 1.350 ic-bedden eerder in de Volkskrant ‘pure braafpraterij’. ‘Je komt alleen op dit getal als je dat coûte que coûte wilt doordrukken en ver van de werkvloer afstaat. Ik kan je garanderen dat de zorg, als we naar die aantallen gaan, ver verwijderd is van de ic-kwaliteit die we gewend zijn. De gevolgen op de middellange termijn zullen groot zijn.’

Nu moeten de ziekenhuizen gezamenlijk nog 1.150 ic-bedden leveren, maar ook dat gaat al moeizaam. Uit de weekrapportage: ‘De afgesproken landelijke capaciteit van 1.150 IC-bedden is niet gerealiseerd.’ Met name in het noorden, het oosten en de regio Amsterdam kunnen ziekenhuizen hun afspraken niet nakomen.

Grote vrees

Daarom bezien ziekenhuisbestuurders de komende weken met grote vrees. Gommers zei dinsdag nog binnen tien dagen code zwart te vrezen. In dat scenario zijn er niet meer genoeg ic-bedden om elke patiënt de levensreddende zorg te bieden die hij of zij nodig heeft. Artsen moeten dan kiezen wie in aanmerking komt voor een ic-bed en wie niet.

In ziekenhuizen komen speciale triageteams al bij elkaar om daarvoor te trainen en liggen de draaiboeken al klaar. Daarbij gelden niet alleen speciale roosters en werkzaamheden voor artsen en verpleegkundigen. Ook de beveiliging moet worden opgeschroefd, en is er professionele begeleiding om de zorgverleners mentaal bij te staan.

Aanstaande vrijdag is er een landelijke oefening waaraan alle voorzitters van de Regionale overlegorganen Acute Zorg (Roaz’en), vertegenwoordigers van het ministerie, de NZa, de Inspectie, en andere zorgorganisaties deelnemen.

Toch vertelde LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers maandag nog dat van code zwart ‘volstrekt geen sprake’ was. Ook volgens minister De Jonge is dat nog lang niet aan de orde. ‘Daar zijn we heel ver vandaan’, aldus De Jonge toen. Tijdens de coronapandemie kwam het een keer eerder tot fase 2d. Kort voor de laatste jaarwisseling, op het hoogtepunt van de derde golf, kondigde toenmalig minister Tamara van Ark voor Medische Zorg deze fase aan.