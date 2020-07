Ziekenhuisdirecteur: we zijn niet klaar voor tweede golf

Artsen en verpleegkundige in beschermende pakken op de afdeling waar corona patiënten liggen in het Ikazia ziekenhuis, Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Een deel van het personeel dat in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is ingezet tijdens de eerste golf van de coronacrisis, is daarvan nog niet hersteld. Op de afdelingen die het zwaarst zijn belast, zoals de intensive care en de spoedeisende hulp, is het ziekteverzuim tot 10 procent, het dubbele van normaal. Daarnaast zeggen personeelsleden nog niet uitgerust te zijn van de afgelopen maanden.

‘Onze mensen zijn echt somber over de situatie in het land’, zegt bestuursvoorzitter Bart Berden. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, vreest hij voor een tweede golf. ‘Die zou voor ons te vroeg komen. Mensen zijn nog aan het bijkomen en de opschaling van de reguliere zorg is nog niet gerealiseerd.’

Berden, die ook voorzitter is van het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) in Brabant, treedt met de situatie naar buiten om Nederlanders te waarschuwen, zegt hij. ‘We leven momenteel boven onze stand. We doen net of het virus weg is, alsof discipline er niet toe doet. Alsof ziekenhuizen de boel al op orde hebben. Ik kan zeggen: dat is niet zo. We hebben nog te weinig personeel om een tweede golf aan te kunnen.’

Ziekenhuizen hebben zich volgens hem steeds gericht op de maanden september en oktober als beginpunt van een eventuele tweede golf. Nu het aantal besmettingen snel toeneemt, lijkt die planning achterhaald. In alle Brabantse ziekenhuizen wordt personeel nog getraind om inzetbaar te zijn op de intensive care of op de reguliere covid-afdeling. Daarnaast moet nog nieuw personeel worden geworven. Die zoektocht verloopt moeizaam.

Juist daarom maken de ziekenhuizen zich zorgen over het toenemende aantal besmettingen. De verwachting is dat het snel tot meer ziekenhuisopnames gaat leiden. ‘Bij de eerste golf overkwam het ons’, zegt Berden. ‘Dat was achteraf vermijdbaar, maar niet verwijtbaar. Als we nu onze mond houden en afwachten, terwijl we het aantal besmettingen dag na dag zien toenemen, dan is dat wél verwijtbaar.’

Overmatig

Volgens Berden was de belasting in de eerste maanden van de crisis overmatig, zowel mentaal als fysiek. Personeelsleden vragen er nu om minder te worden ingeroosterd en hebben lichamelijke klachten. ‘We gaan ze weer meer aandacht geven. Dat hebben we in de eerste fase van de crisis ook gedaan. Nu gaan we vooral kijken naar het individu om zo het herstel te bespoedigen.’

Over het geheel genomen is het ziekteverzuim in het ETZ niet hoger dan normaal, zo rond de vier procent. Dat komt volgens Berden doordat tijdens de eerste golf de reguliere zorg moest worden afgeschaald. Personeelsleden die niet inzetbaar waren op covid-afdelingen, hadden het daardoor juist rustiger. Onder die mensen is het ziekteverzuim nu lager, wat een corrigerend effect heeft.

In andere Brabantse ziekenhuizen - Brabant is met Limburg het zwaarst getroffen door de eerste golf - is het ziekteverzuim niet veel hoger dan normaal. Wel zeggen zij het beeld van oververmoeid personeel te herkennen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven houdt een enquête om de situatie in kaart te brengen. Ook in ziekenhuis Amphia in Breda loopt een onderzoek naar het welzijn van werknemers.

In alle ziekenhuizen zijn nog steeds praatsessies waarin personeelsleden hun zorgen kunnen uiten. Ziekenhuis Bernhoven uit Uden organiseerde kampvuurgesprekken waarbij medewerkers vertelden hoeveel impact de coronacrisis op hen heeft gemaakt. ‘Het samen verwerken ervaren onze mensen als helend’, zegt een woordvoerder.