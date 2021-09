Ziekenhuis Nice schorst 450 werknemers omdat ze niet gevaccineerd zijn. Dat is het nieuwe Franse beleid

Zorgmedewerkers in een ziekenhuis in Lyon verzorgen een covid-patiënt. Werknemers in de Franse gezondheidsdienst worden geschorst zonder salaris als zij zich niet hebben laten inenten. Beeld AFP

Volgens de Franse regering is de vaccinatieplicht een groot succes. Door de dreiging van een schorsing is de vaccinatiegraad onder het zorgpersoneel aanzienlijk verhoogd.

In Nederland zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid dinsdag dat hij studeert op een coronapas voor de zorg, waardoor werknemers slechts aan de slag kunnen als zij gevaccineerd zijn, recent hersteld zijn van een besmetting of zich iedere dag laten testen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover.

Frankrijk is van oudsher een land waar een groot wantrouwen tegen vaccinatie bestaat. Hiermee geconfronteerd koos president Macron voor powerplay. Werknemers in de zorg moesten zich laten vaccineren, kondigde hij in juli aan. Aanvankelijk wilde hij weigeraars laten ontslaan, maar het Constitutioneel Hof verbood dat.

Nu worden niet-gevaccineerde medewerkers gestraft met een schorsing zonder salaris. De regering heeft strenge controles aangekondigd en boetes voor werkgevers die niet-gevaccineerden toch aan het werk zetten. De controles worden uitgevoerd door regionale agentschappen die inzage hebben in de vaccinatiegegevens van werknemers. Ziekmelden zal niet worden getolereerd, zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran. Verdachte gevallen zullen systematisch worden onderzocht. ‘We hopen dat de werknemers die aarzelen, overtuigd zullen worden door de getoonde strengheid’, zei directeur Amélie Verder van het regionale agentschap voor gezondheid in de regio Île-de-France.

Het beleid heeft zijn werk gedaan, zegt de Franse regering. De vaccinatiegraad in de zorg steeg van 64 procent begin mei naar ruim 90 procent nu. Minister van Ambtenarenzaken Amélie de Montchalin verwacht zelfs dat uiteindelijk slechts 1 procent van de zorgwerknemers zal blijven weigeren. ‘Ons beleid is op maar één ding gericht: het beschermen van ziekenhuizen, zorgmedewerkers en kwetsbare groepen’, zei Gabriel Attal, de woordvoerder van de regering. ‘We stigmatiseren niemand. We laten iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen.’

Protest neemt af

Eind juli nog demonstreerden 161 duizend mensen tegen de vaccinatieplicht, maar het verzet lijkt te zijn uitgedoofd. Dinsdag demonstreerden enkele honderden mensen bij het ministerie van Volksgezondheid in Parijs. Toch blijft een aanzienlijke groep werknemers, door sommigen geschat op 6 tot 8 procent, weigeren zich te laten inenten.

Een van de weigeraars is medisch secretaresse Vanessa Perotti uit de Parijse voorstad Clichy. Ze had woensdag een zeer korte laatste werkdag in haar ziekenhuis. Ze ontving een brief waarin haar werd meegedeeld dat ze voorlopig geschorst is en kon weer vertrekken. ‘Het is walgelijk. Ik laat me niet injecteren alleen om te werken’, zei Perotti tegen persbureau Reuters. ‘Misschien is het vaccin schadelijk, misschien niet, maar ik wil niet dat iemand me zoiets oplegt. Dat is niet ethisch, we zijn vrij om te doen wat we willen met onze lichamen.’

Hoewel een grote meerderheid van het zorgpersoneel zich aan de vaccinatieplicht conformeert, weigeren nog altijd honderdduizenden werknemers zich te laten inenten. Een groot probleem, zei Pascal Champvert, voorzitter van de vereniging van directeuren van instellingen voor ouderenzorg tegen de radiozender France Info. ‘Men vraagt ons om de weigeraars te schorsen terwijl onze sector lijdt aan een chronisch personeelstekort waarvoor de staat verantwoordelijk is’, aldus Champvert. ‘Bij sommige instellingen zullen geen medicijnen worden rondgebracht en geen injecties worden toegediend als verpleegkundigen moeten worden geschorst. Zo wordt het leven van sommige bewoners in gevaar gebracht.’