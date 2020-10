Ziekenhuis Dordrecht sluit 24 uur de deuren voor nieuwe coronapatiënten

Op de intensive care afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht wordt een coronapatiënt geholpen. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

De beslissing is volgens het ziekenhuis zelf ‘zeer zorgwekkend’ en ‘druist lijnrecht in tegen ons plichtsgevoel en tegen onze maatschappelijke functie’.

Nu de instroom van coronapatiënten toeneemt, gebeurt het vaker dat een ziekenhuis besluit tijdelijk de spoedeisende hulp te sluiten voor covidpatiënten. Meestal is dat voor een uurtje, soms enkele uren, en zelden zelfs een hele nacht. Maar 24 uur aan één stuk is ongekend.

Peter van der Meer, de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, geeft in een verklaring op de site van het Albert Schweitzer aan niet anders te kunnen: ‘Een andere optie is er niet, zonder dat het ten koste zou gaan van kwaliteit en veiligheid voor de patiënten die nu aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Dit laatste kunnen wij op geen enkele manier verantwoorden. Daarom kiezen wij de minst slechte van twee zeer kwaden.’

Het ziekenhuis heeft 35 bedden voor coronapatiënten beschikbaar, die ‘al geruime tijd’ allemaal bezet zijn. Elke dag melden zich meer nieuwe patiënten dan dat er patiënten zijn die het ziekenhuis verlaten: de doorstroom naar bijvoorbeeld herstelafdelingen in verpleeghuizen stagneert, omdat ook daar geen plekken zijn. Ook het aantal besmettingen onder het ziekenhuispersoneel is hoog, en loopt elke dag verder op.

Bijspringen

De beslissing van het ziekenhuis betekent dat andere ziekenhuizen in de regio, zoals het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem zullen moeten bijspringen. ‘Alle middelen die ons ter beschikking staan, zetten we al in’, schrijft Van der Meer. ‘De oplossing zal van buiten de regio en van hogerhand moeten komen.’

Ook de andere ziekenhuizen in de regio hebben het zwaar. In de Roaz-regio Zuid West Nederland, waar Rotterdam en omgeving en Zeeland in vallen, liep het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen op van 261 naar 292. Maandagen (en vrijdagen) zijn standaard de dagen waarop ziekenhuizen de meeste drukte op zich af zien komen.

Overigens blijft de spoedeisende hulp van het Albert Schweitzer wel open voor patiënten die in absoluut levensgevaar verkeren. Dinsdagmiddag om 12 uur bekijkt het ziekenhuis de situatie opnieuw.