Zieke D66-leider Kaag afwezig bij debat over stikstofuitspraken Hoekstra

CDA-leider en vice-premier Wopke Hoekstra komt dinsdagochtend aan in het Tweede Kamer-gebouw voor het debat over zijn stikstofuitspraken. Zijn collega Sigrid Kaag (D66) meldde zich ziek af. Beeld ANP

De Kamer keert dinsdag terug van reces, omdat Hoekstra vrijdag in het AD duidelijk maakte aan de stikstofafspraken uit het coalitieakkoord te willen tornen. Het doel om de uitstoot in 2030 te halveren is voor de CDA-leider niet langer heilig. Ook wil hij niet langer in de wet vastleggen hoeveel stikstof een natuurgebied aankan – de zogeheten kritische depositiewaarden (kdw).

De uitspraken stellen de coalitieverhouding ernstig op de proef. Premier Mark Rutte (VVD) liet zich zeldzaam kritisch uit over het optreden van Hoekstra, een van zijn vicepremiers van het kabinet. D66 reageerde ook met verbazing. Na een moeizaam verlopen formatie is de relatie met Hoekstra, die gesprekken met voorkeurspartners van D66, PvdA en GroenLinks categorisch bleef uitsluiten, ronduit koud te noemen.

‘Afwezigheid Kaag haalt de jus uit het debat’

De afwezigheid van Kaag bij een debat dat in het teken staat van een kabinetsruzie, heeft niet de voorkeur van een deel van de oppositie. ‘Dat Kaag nu ontbreekt, haalt de jus uit het debat’, aldus PVV-leider Geert Wilders, die Kaag vanaf het spreekgestoelte beterschap toewenste. Attje Kuiken (PvdA) vindt het ‘ongemakkelijk’ dat de D66-leider er niet bij is. ‘Kaag heeft een belangrijk aandeel in dit kabinet.’

Het verzoek van Wilders te informeren wanneer Kaag weer beschikbaar zou zijn en het debat eventueel een dag op te schuiven, vond geen steun van een meerderheid van de Kamer. Om 11.00 uur is het debat gewoon van start gegaan.

De oppositie, die als eerst aan het woord is, is eensgezind in de kritiek op het kabinet. Van Wilders tot Jesse Klaver (GroenLinks) heeft die geen enkel begrip voor de ruzie in het kabinet, terwijl het land gebukt gaat onder een energiecrisis, een wooncrisis, en een koopkrachtcrisis.

‘Dit kabinet gaat bekvechtend en schuimbekkend over straat. Er wordt uit de ministerraad gelekt’, aldus Wilders. ‘U kunt geen land regeren als u elkaar niet vertrouwt.’

Volgens Klaver rijdt Hoekstra als een spookrijder recht tegen de kabinetsplannen in, precies nu het kabinet in lijn met de rechterlijke uitspraken de stikstofproblematiek wil aanpakken. ‘Nederland verkeert in crisis’, aldus Klaver. ‘We kunnen geen kabinet gebruiken dat onderling ruzie maakt.’

Samen met de PvdA zal hij een motie indienen die het kabinet oproept vast te blijven houden aan de eigen afspraken dat in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn. BBB kondigde alvast aan een motie in te dienen die Hoekstra aan zijn woorden in het AD houden.

Dit bericht wordt gedurende het debat geactualiseerd.