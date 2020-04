Zeynep Mina (9) werkt aan haar ‘lief’ dagboek, maar zo lief is het niet meer

Het kon niet uitblijven: met al die weken van thuiszitten klagen we ook meer over de buren, zo weten de woningcorporaties. Bijvoorbeeld over spuug op de liftknop. Op twaalf hoog in Zaanstad vertrouwt de 9-jarige Zeynep Mina Özturk alle ongemakken toe aan haar dagboek.

Bijna twee weken geleden hing Zeynep Mina Özturk (9) haar huiswerk voor het raam van haar woning, op twaalf hoog in Zaandam. De school zou een drone sturen om haar werk na te kijken. Dat was aangekondigd in de video die haar moeder haar had laten zien. ‘Ik wachtte, ik wachtte, maar niemand kwam’, schreef zij die avond in haar dagboek. ‘Uiteindelijk heb ik begrepen dat het een 1-aprilgrap was.’

Zeynep Mina begon haar coronadagboek twee weken geleden. ‘De tweede week dat we thuiszitten door het virus’, schrijft zij. ‘Ik voel me wel een beetje eenzaam, want ik mis mijn familie en vrienden.’ En wat is dat virus eigenlijk? ‘Is het een olifant? Is het een mier? Is het een mens? Waarom kan je het niet zien? Speelt hij verstoppertje? Je kan het maar niet weten.’

Zeynep Özturk woont met haar vader Muhammed, moeder Elif en zusje Amine Sifa (5) in de flat Pannerood in Zaandam, een kolossaal woongebouw van woningbouwvereniging ZVH. De familie houdt zich strikt aan alle beperkingen. Thuisblijven, afstand houden tot de buren op de galerij en niet met anderen in de lift. Volgens Zeynep Mina is het ‘alsof we alleen in de flat wonen. Normaal kom je mensen tegen, maar nu bijna niet. Ik ben bang dat mensen eenzaam zijn.’

Korter lontje

Corporaties melden juist een toename van het aantal klachten over burengerucht en andere overlast. Mensen hebben ‘een korter lontje’, zegt bestuursvoorzitter Mohamed Baba van Haag Wonen in Den Haag bijvoorbeeld. ‘Zeker in woningen waar mensen dicht op elkaar zitten wordt meer geklaagd, zoals in portiekwoningen. Het gaat om het geluid van kinderen die binnen spelen, de hele dag muziek aan bij de buren en meer rommel in de portiek. Maar ook: niet voldoende afstand houden in de hal of op de trap.’

Ook in Zaandam, bij woningbouwvereniging ZVH, komen meer klachten binnen. Dat is wel logisch, vindt Krista de Boer, consulent sociaal beheer van ZVH. ‘Als je zorgen hebt over werk en geld, als je niemand meer ziet, dan erger je je meer aan anderen. En er is ook meer te horen, want ook de buren zijn de hele dag thuis. Als je dan vraagt om eerst eens zelf te gaan praten met de buren, dan zeggen ze: ‘Ja, maar ik ga de deur nu niet uit!’’

Tranen

De familie Özturk maakt er het beste van in hun galerijwoning. Vader heeft ‘leuke lampjes gehaald voor op ons balkon’, schrijft Zeynep Mina in haar dagboek. ’s Nachts vonden we het leuk om buiten thee te drinken.’ Kleine tegenslag: afgelopen vrijdag stootte zij haar hoofd. ‘Ik moest wel een paar tranen laten. Een paar uurtjes later vroeg mijn zusje of ze met mij mocht spelen. Ik gaf het antwoord. Nee! Mijn moeder zei tegen mij dat we in deze tijd juist met elkaar moesten zijn. Ik begreep het natuurlijk en uiteindelijk was het toch leuk.’

Ook bewoners van buurflats van Zeynep vertellen over de merkwaardige rust in hun gebouwen, ook al zijn veel meer mensen thuis. ‘Het is heel stil’, zegt Esther Roxs, medewerker bij de GGD en bewoner van de flat Bergblauw. ‘Al hoorden we gisteren wel een stevige ruzie aan de overkant. De meeste mensen ontwijken elkaar, zoals is voorgeschreven. Sommigen komen alleen zwaar ingepakt naar buiten, met handschoenen en mondkapje. Anderen gedragen zich alsof er niets aan de hand is. En dat gaat allemaal door dezelfde hal naar buiten.’

Spuug op de liftknop

Eddie Bakboord (74) hoort in zijn flat Indigo wel klachten van medebewoners, over de kinderen van de bovenburen of over mensen die aan het klussen slaan met hun boormachine. ‘Maar ja, boren doe ik ook.’ Er is één speciale vorm van coronavandalisme in de flats, melden verschillende bewoners. Erdal (59), ovenist bij een koekjesbakkerij en bewoner van de flat Pannerood: ‘Er wordt gespuugd op de liftknop. Ik gebruik alleen nog mijn sleutel om de knop in te drukken.’ Verder geen klachten: ‘Op de galerij kennen we elkaar en gaan we respectvol met elkaar om.’

De klachten zijn serieus, zegt Krista de Boer, sociaal beheerder van ZVH. ‘Met de meeste huurders gaat gewoon nog goed. Maar misschien kroppen sommigen hun ergernis nog op en wordt het straks nog drukker met klachten.’

Bestuursvoorzitter Baba van Haag Wonen is bezorgder. Met twee andere corporaties meldde hij zich vorige week bij het Haagse gemeentebestuur. ‘Als de crisis langer duurt, zouden we te maken kunnen krijgen met een verdere toename van problemen. Dat vergt samenwerken met alle zorgdiensten, ook de diensten die nu uit de wijken zijn verdwenen.’

Zeynep Mina blijft nog wel even worstelen met het huisarrest. Toen haar schooljuf belde kreeg ze tranen in haar ogen, ‘want ik miste haar ook’. Gelukkig houdt ze van tekenen, knutselen en lezen. Alleen met die andere liefde, reizen, moet ze voorlopig nog even wachten. ‘Lief dagboek’, schrijft ze. ‘Weet je, alles is veranderd, behalve iets.’