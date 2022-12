Zeven van negen terreurverdachten onschuldig, volgens OM: ‘Dit is een vriendengroep met merkwaardige interesses’

Tekening van de verdachten in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Beeld ANP / ANP

De negen verdachten werden in september 2021 opgepakt in Eindhoven op verdenking van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristische aanslag. Zeven verdachten gaan vermoedelijk vrijuit. Zij waren in mei al vrijgelaten, maar vooruitlopend op de uitspraak besloot de rechtbank dinsdag dat zij ook per direct mogen worden verlost van hun enkelband. Een van de grootste terrorismeprocessen van de afgelopen jaren lijkt daarmee leeg te lopen als een ballon.

Twee afzonderlijke leden van de vriendengroep zouden volgens justitie wel voorbereidingshandelingen hebben getroffen voor een mogelijke terroristische aanslag. Dat kan ook strafbaar zijn als er geen sprake is van een duidelijk plan. Zo volgden Marwan M. en Mohammad G. een schiettraining in Bulgarije. Voor hun voorbereidende activiteiten eiste het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag respectievelijk vier en drie jaar onvoorwaardelijke celstraf.

Gewelddadige video’s

Uit ambtsberichten van de AIVD was in 2021 gebleken dat de vriendengroep – allemaal hoogopgeleid, onder wie een gepromoveerd natuurkundige – veelvuldig samenkwam om te fitnessen in een Eindhovense garagebox. ‘Marwan ziet de fysieke training als voorbereiding voor de jihadistische strijd’, was daarbij de boodschap. Verder keken de mannen, variërend in leeftijd van 19 tot 32, in groepsverband naar extreem gewelddadige jihadistische video’s en instructiefilmpjes voor het maken van explosieven.

Dat mag voor buitenstaanders allemaal niet heel gezellig klinken, maar in dit proces is de enige vraag: is het ook strafbaar?

Twee weken geleden zei de ingevlogen radicaliseringsexpert in de rechtszaal al dat hij de verdachten niet had kunnen betrappen op diep doorleefde jihadistische overtuigingen. Ja, de mannen hadden interesse in wapens en keken met plezier naar gruwelijke filmpjes. ‘Maar je moet dat in de context zien. Bij de een was het intellectuele nieuwsgierigheid, bij de ander jeugdigheid, de drang om erbij te horen of zelfspot.’

Exterieur van een garagebox in de wijk Woensel-Noord in Eindhoven, waar negen verdachten veelvuldig samenkwamen om te fitnessen en gewelddadige video's te bekijken. Beeld ANP / ANP

‘Merkwaardige interesses’

Waar het bij hun arrestatie vorig jaar nog leek te draaien om een mogelijke terroristencel, zegt nu ook justitie het negental vooral te beschouwen als een hechte vriendenclub, zij het eentje met merkwaardige interesses. Die zijn vooral aangezwengeld door Marwan M., legt de officier van justitie dinsdag uit in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Hij zou de anderen hebben meegesleept in ‘zijn buitensporige interesse en fascinatie voor terroristisch geweld’. Daarin was Marwan kennelijk zo succesvol dat de rest van de vriendengroep ‘het consumeren van dat materiaal als standaard is gaan zien’.

En hoewel er dus op grote schaal de gruwelijkste video’s zijn uitgewisseld, is het OM er niet van overtuigd dat de meeste van de mannen daadwerkelijk kwaad in de zin hadden. Zo waren de zeven verdachten voor wie vrijspraak is geëist, buiten de context van deze groep eigenlijk niet te betrappen op enige belangstelling voor religieus geweld.

Geen weloverwogen plan voor aanslag

Het is volgens de officier daarom teleurstellend ‘dat de vriendengroep Marwan geen halt heeft toegeroepen’. In plaats daarvan lieten de mannen zich juist opjutten in het delen van jihadistische filmpjes. ‘Wij hopen oprecht dat in de toekomst beter op elkaar wordt gelet en extremistische content geen grip meer krijgt op de groep’, zegt de officier dinsdag op bijna vaderlijke toon.

Er was volgens justitie dus geen weloverwogen plan voor een aanslag, er was geen beoogd doelwit en er waren ook nog geen wapens aangeschaft. Heeft het justitieel apparaat zijn kostbare tijd dus verspild met dit onderzoek? Nee, meent het OM. Het is volgens de officier alsnog belangrijk een uitspraak te krijgen in deze ‘unieke zaak’. Juist omdat de wet het mogelijk maakt om bij terrorismezaken óók in te grijpen als er nog geen concrete plannen zijn − het voorkomen van aanslagen is immers het belangrijkste doel van de opsporing.

De vraag is dan of de acties van Marwan M. en Mohammad G. ernstig genoeg zijn om strafrechtelijk te worden gezien als voorbereidende terroristische handelingen. Volgens het OM hebben zij zich het jihadistisch gedachtengoed eigen gemaakt, fysiek getraind met het oog op de gewapende strijd, geoefend met vuurwapens en versluierd gesproken over een mogelijke aanslag. Die optelsom is volgens justitie genoeg voor een jarenlange celstraf. ‘Wij zijn er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat een terroristische dreiging wel degelijk is afgewend.’

Of de rechtbank daar net zo over denkt wordt pas duidelijk in 2023, als de zaak verdergaat.