Zeven maanden cel geëist voor brandmerken drie zeeverkenners tussen de 11 en 13 jaar bij 'ontgroening'

Een 23-jarige jeugdleider van de scouting in Goes wordt verdacht van het brandmerken van drie kinderen tijdens een ‘ontgroeningsritueel’ op een zomerkamp in België. In de zomer van 2017 zette de man tijdens een kamp een gloeiend hete ijzeren staaf met de letters F en N op de blote rug van drie kinderen. Die liepen daardoor eerste- en tweedegraads brandwonden op.

Foto ANP XTRA

De kinderen waren tussen de 11 en 13 jaar oud en hebben nog steeds littekens. Het zijn twee jongens en een meisje. Scoutingleider Mark B. moest donderdag voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie eist zeven maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en verdenkt hem van het met voorbedachten rade toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Tijdens het zomerkamp van de zeeverkenners in Sint-Joris-Weert in België werd een ontgroeningsritueel uitgevoerd. Daarbij moesten de kinderen een voor een achter een zeil naast een vuur komen. Vervolgens moesten ze knielen en werd net gedaan of ze werden gebrandmerkt. Leiders gebruikten daarbij een ijzeren staaf met aan het uiteinde een stempel met de letters F en N – een afkorting van Frans Naerebout, de naam van de scoutinggroep. Kinderen kregen de opdracht te schreeuwen alsof ze pijn hadden, om de anderen bang te maken. De rest zag aan de andere kant niet wat er gebeurde en zag dus ook niet dat de staaf alleen in de inkt werd gedoopt.

Een lesje leren

Maar bij drie kinderen liep het anders. Scoutingleider M. hield bij de eerste de staaf van tevoren in het vuur, omdat hij de jongen volgens justitie ‘een lesje’ wilde leren. Volgens een getuige zei de kampleider dat het kind hem had zitten uitdagen.

De staaf moet een ‘aanzienlijke tijd’ in het vuur zijn gehouden, aldus justitie. De jongen liep zulke ernstige brandwonden op dat kinderen hem zagen huilen van de pijn. Ook ging hij een paar nachten eerder naar bed en liep er pus uit zijn wonden. Bij de twee andere kinderen die hierna kwamen, was de staaf nog altijd heet: ook zij liepen brandwonden op en schreeuwden het uit van de pijn.

Advocaat Dick Olie van M. zegt dat zijn cliënt erkent dat hij de staaf in het vuur heeft gehouden. ‘Hij wilde het echt laten lijken en het spel meespelen’, zegt hij. ‘Daarbij is hij onnadenkend en onzorgvuldig te werk gegaan. Hij voelt zich heel schuldig.’ Wel zegt hij dat zijn cliënt nog heeft gevoeld of het niet te heet was. Volgens Olie zou de staaf van tevoren mogelijk zijn gebruikt om het vuur op te poken, zonder dat zijn cliënt dit wist.

Na het incident is de kinderen niet direct hulp geboden, ook niet door de drie andere scoutingleiders. Justitie zegt het onbegrijpelijk te vinden dat geen professionele hulp is ingeschakeld en dat geen ouders zijn gebeld.