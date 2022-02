Zeven jaar wandelen om alle graven van Engeland te scannen

Het is monnikenwerk, maar het is de moeite waard. Als alle begraafplaatsen van Engeland eenmaal in kaart zijn gebracht, wordt het zoeken naar een graf een kwestie van een klik met de muis. Afbrokkelende grafstenen en uiteenvallende archieven blijven bovendien op het internet bewaard.

Met het tempo van een snelwandelaar begeeft Aaron Wilson zich tussen de graven bij Lanercost Priory. De 30-jarige landmeter heeft geen oog voor de met klimop begroeide grafzerken, noch voor de vervallen abdij of de Muur van Hadrianus, enkele honderden meters verderop. Zijn blik is gericht op een iPad die verbonden is met een vijftien kilogram wegende rugzak waarin twee scanners en vijf camera’s de omgeving in kaart brengen. ‘Het houdt me fit’, zegt Wilson, nadat hij anderhalf uur lang zigzag over het kerkhof heeft gelopen.

En fit zal hij blijven. De komende zeven jaar zal Wilson als een Ghostbuster over duizenden Engelse kerkhoven wandelen om te werken aan een soort ‘Google maps voor graven’. Dat project wordt in opdracht van de Church of England, de Engelse staatskerk, uitgevoerd door Atlantic Geomatics, een landmeetkundig bedrijf uit Cumbria, Noordwest-Engeland. De resultaten van Wilson’s werk worden gekoppeld aan foto’s die collega’s van alle graven maken en de gescande kerkarchieven, zoals geboorten-, huwelijks- en overlijdensakten.

De scanner en de camera's waarmee de begraafplaats in kaart wordt gebracht. Beeld Carlotta Cardana

‘Het is monnikenwerk’, zegt Tim Viney, lopend over het kerkhof waar de eerste sneeuwklokjes zich laten zien en mollen hun hopen hebben achtergelaten, ‘maar wel zo belangrijk’. Hij wijst op een grafzerk van een jonge vrouw uit de tijd van koningin Victoria, die op twintigjarige leeftijd is overleden, maar het precieze sterftejaar is ten prooi gevallen aan de elementen. Iets verderop ligt een grafsteen plat op het gras. ‘Steeds meer graven gaan verloren, terwijl archieven van de kerken kwetsbaar zijn voor branden en overstromingen.’

Stambomen

Voornaamste reden voor het project is de toegenomen belangstelling om in familiegeschiedenissen te duiken. Daar heeft het populaire BBC-programma Who do you think you are? toe bijgedragen. Het genealogische speurwerk is tijdens de coronalockdowns verder toegenomen. Volgens de eerbiedwaardige Richard Pratt, aartsdiaken van Cumbria, ontstaat er een heel woud van familiestambomen. ‘Er is een begrijpelijke interesse bij mensen om uit te vinden wie we zijn en waar we vandaan komen’, laat de geestelijke weten.

Chris Angus, koster van St Mary Magdalene. Beeld Carlotta Cardana

Dat is ook de ervaring van dr. Chris Angus, de koster van St Mary Magdalene, de kerk die bij de abdij hoort. ‘Regelmatig komen er verzoeken bij ons binnen voor informatie over mensen die hier begraven zijn’, zegt de 73-jarige, ‘vooral uit Canada en de Verenigde Staten. Het is een puzzelwerk, vooral omdat hier veel mensen met achternamen als Graham en Armstrong liggen. We hebben goede archieven en plattegronden maar een website waarin alle informatie met een paar klikken te vinden is, dat is een goudmijn.’

Het team van Atlantic Geomatics is enkele maanden geleden begonnen met de tocht langs de Engelse kerkhoven, met het eigen graafschap Cumbria als startpunt. Een van de eerste plekken was het kerkhof in de Lake District waar de dichter William Wordsworth begraven ligt. ‘Het is nog veel nauwkeuriger dan Google Maps’, zegt Viney, ‘op een gemiddeld kerkhof leggen we 50 miljoen metingen vast. Onze informatie is bijvoorbeeld ook bruikbaar voor biologen die onderzoek doen naar zeldzame planten of dieren.’

Het is volgens Viney een uniek project, waar al interesse voor is ontstaan in andere landen, tot in Egypte aan toe.

George Michael

Voor Viney is het een bekroning van een lange loopbaan in de landmeetkunde. Meer dan twee decennia heeft hij in het buitenland gewerkt, onder meer in Irak, Oman en Qatar. Terug in Engeland zette hij Atlantic Geomatics op. ‘We hebben Gibraltar in kaart gebracht, gebieden die overstromingsgevaar lopen, en de begraafplaats van Highgate in Londen, waar Karl Marx en George Michael rusten.’ Hij vertelt dat de enorme kosten van het kerkhofproject worden gedragen door de staatskerk, maar ook door Historic England en het nationale loterijfonds.

Het beeld dat door de scanner wordt geproduceerd. Beeld Carlotta Cardana

Per dag worden, als het weer het toelaat, drie of vier kerkhoven in kaart gebracht, maar dat aantal zal gaandeweg hoger worden. Na Lanercost Priory met een bezoek te hebben vereerd, wordt koers gezet naar het kerkhof van Brampton Old Church, een kleine kerk waarvan de sleutel moet worden opgehaald bij een naburige veeboer. De bezoekers worden met verbazing bekeken door een oudere man, Billy, die met zijn hond Harry treurt bij het graf van zijn vorig jaar aan heroïne overleden zoon.

Vineys ploeg van geografen, archeologen en landmeters wordt welkom geheten door koster Lily Hopkins, die aanwezig is om de archieven in bruikleen te geven. Deze spraakzame dame legt uit dat er aan de lager gelegen noordzijde van het kerkhof weinig grafstenen staan. ‘Het noorden werd vroeger als de kant van de duivel beschouwd, net zoals de deur aan de noordzijde van een kerk, die altijd open zou moeten staan. Gevolg is dat daar mensen werden begraven die geen geld hadden voor een grafsteen.’

Met zijn Pegasus-rugzak met apparatuur ter waarde van een ton is landmeter Wilson reeds begonnen aan zijn wandeling, onder meer het graf passerend van een landheer en officier die op 67 jarige is overleden tijdens de Zeeslag bij Camperduin. Soms staat Wilson even stil op een plek met een aantrekkelijk uitzicht, of om te voorkomen dat hij levende mensen registreert. ‘Over een paar weken loop ik rond op kerkhoven aan de andere kant van het land, in Cornwall’, zegt hij, ‘en aan het einde van het project heb ik heel Engeland gezien. Mooi werk, niet?’