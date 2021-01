Zeven jaar cel geëist tegen Belgische vrouw die naakt in de Hagia Sophia poseerde

Hagia Sophia in Istanbul. Beeld REUTERS

In 2018 maakte Papen met fotograaf Jesse Walker een reeks naaktfoto’s op iconische plekken in Turkije. Eerder had ze dat al elders gedaan, zoals bij het Vaticaan, de Klaagmuur in Jeruzalem en de Tempel van Karnak in Egypte. Zij wilde daarmee een statement maken, al is niet helemaal duidelijk welk statement.

Tegen de krant Het Laatste Nieuws zei ze mensen te willen aansporen voor zichzelf te denken, wars van politiek en religie. Een ‘schreeuw om verandering’, noemde ze dat. ‘Als ik me naakt laat fotograferen op plekken die als heilig worden gezien, wil ik op een knopje drukken bij mensen.’

Bij sommige mensen is Papen daar zeker in geslaagd. In Jeruzalem en Caïro werd zij gearresteerd en kwam ze op borgtocht vrij. Tot Egypte zal ze nooit meer worden toegelaten, zo vermoedt ze. ‘Ik sta op de zwarte lijst.’ De Turkse justitie kwam in actie nadat de foto’s op internet waren verschenen.

Berings naaktmodel Marisa Papen riskeert tot zeven jaar cel voor foto’s bij moskee https://t.co/NfsNDvGji3 pic.twitter.com/0SU7gm5Ii4 — HBvL (@hbvl) 23 december 2020

Vrije natuur

Tijdens het maken van de Turkse beelden werd ze niet betrapt. Die met de vlag kwamen tot stand in de vrije natuur, die in de Hagia Sophia werden gemaakt binnen 10 seconden. Terwijl het publiek in de grootste toeristische trekpleister van Turkije werd afgeleid door de uitleg van een gids, tilde Papen snel de boerka op die ze had aangetrokken.

De Hagia Sophia had op dat moment de status van museum. In juli vorig jaar maakte de Turkse regering van het gebouw weer officieel een moskee. In vroeger eeuwen was de Aya Sofia eerst een orthodoxe kathedraal, later een moskee. Vader des vaderlands Kemal Atatürk maakte er in 1934 een museum van. De aanklacht van het Openbaar Ministerie bevat geen verwijzing naar religieuze gevoeligheden.

Het Vlaamse model is overigens niet vies van commerciële exploitatie van haar lichaam. Ze verscheen diverse malen in Playboy en als influencer had ze jarenlang een account op Instagram met 600 duizend volgers, dat werd afgesloten vanwege de vele naaktfoto’s. Het kostte haar haar broodwinning.