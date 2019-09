Zeven doden en twintig gewonden bij schietpartij Texas, schutter gedood

De schutter werd door de politie gedood bij een bioscoop in Odessa. Het gaat om een blanke man van in de 30, meldde de politie eerder. De identiteit is bij de politie bekend. Wat zijn motieven zijn geweest, is nog onduidelijk.

Het bloedbad begon toen de verdachte bij een verkeerscontrole werd tegengehouden. Hij schoot de agent neer en sloeg op de vlucht. Uiteindelijk stal de man een bus van een postbedrijf. Onderweg schoot hij meerdere mensen, onder wie een aantal agenten, neer. Vijf mensen werden gedood in Odessa en twee in Midland.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter laten weten dat hij op de hoogte is gesteld van de situatie. De politie en de federale recherchedienst FBI onderzoeken de zaak, aldus de president.

Het is de tweede schietpartij in Texas in korte tijd. Eerder deze maand ging het mis in El Paso, waar een man het vuur opende in een supermarkt. Dat ligt enkele honderden kilometers ten westen van Midland. Daar kwamen 22 mensen om het leven en raakten 24 anderen gewond. Die schutter bekende na zijn daad dat hij het vooral op Mexicanen had gemunt.