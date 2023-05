Zeven aanhoudingen bij grote Duitse politieactie tegen financiële steun voor gevangen IS-vrouwen, ook Nederlander in beeld

Het gevangenenkamp al-Hol. Sinds de val van het kalifaat van Islamitische Staat worden tienduizenden vrouwen, kinderen en andere familieleden van de jihadisten vastgehouden in gevangenenkampen in het noorden van Syrië. Beeld AP

Sinds de val van het kalifaat van Islamitische Staat worden tienduizenden vrouwen, kinderen en andere familieleden van de jihadisten vastgehouden in gevangenenkampen in het noorden van Syrië. Koerdische milities zijn verantwoordelijk voor de kampen. Zij proberen de gevangenen al jaren over te dragen aan de westerse landen waar ze vandaan komen. Die zijn daar niet happig op, waardoor de vrouwen en kinderen al die tijd onder slechte omstandigheden in de kampen verblijven.

De invallen van de Duitse politie van woensdag richten zich op een netwerk van financiers dat sinds 2020 zeker 65 duizend euro heeft binnengehaald voor Islamitische Staat. Dat geld werd volgens de Duitse openbaar aanklager voornamelijk besteed aan verbetering van de leefomstandigheden van IS-aanhangers in de kampen al-Hol en Roj. In een aantal gevallen zou het geld zijn gebruikt om gevangenen te laten ontsnappen of uit het kamp te smokkelen.

De Duitse politie viel woensdag met ruim duizend agenten binnen op meer dan 100 adressen in tien deelstaten en de Nederlandse provincie Limburg. Zeven andere verdachten – vijf Duitsers, een Kosovaar en een Turk – zijn aangehouden.

Tussenpersonen

Zij zouden tussenpersonen zijn geweest tussen donateurs en twee IS-aanhangers die op sociale media geld werven voor de terreurorganisatie met campagnes met namen als ‘Je zus in het kamp’. De tussenpersonen zamelden volgens de openbaar aanklager geld in, zetten bankrekeningen en donatieregisters op en maakten het geld over naar IS-leden in Syrië of andere tussenpersonen.

De overige verdachten zouden hebben gedoneerd aan het netwerk. Ook de bewoner van het adres in Limburg behoort vermoedelijk tot deze groep. De Duitse openbaar aanklager wil geen informatie vrijgeven over zijn identiteit of woonplaats. Hij is niet gearresteerd, net als de rest van de verdachten.

Sinds januari 2014 mag de Duitse justitie vervolging instellen tegen leden of aanhangers van IS die Duits staatsburger zijn, of in Duitsland wonen of werken. Ook aan IS verbonden activiteiten zijn verboden in Duitsland. Dat verbod omvat onder meer betrokkenheid bij demonstraties of sociale media van IS en elke vorm van steun voor de organisatie.