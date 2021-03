Zeteltje hier erbij, zeteltje daar eraf: tv-debatten brengen de kiezers nauwelijks in beweging

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) tijdens het NOS Radiodebat. Beeld ANP

Dit blijkt uit de jongste peiling die I&O Research woensdag publiceerde. De crisisbonus van premier Rutte lijkt wat over zijn hoogtepunt heen: de VVD zakt ten opzichte van 15 februari met twee zetels naar 37. Het CDA, waar lijsttrekker Hoekstra niet zijn beste weken had met zijn schaatsblunder en de kritiek op zijn enigszins overgeconcentreerde houding in het RTL-debat, weet daar echter niet van te profiteren. Het CDA komt met 17 zelfs uit op een zetel lager. Maar die verschuivingen blijven binnen de foutmarge van twee zetels. Ook EenVandaag/Ipsos peilde gisteren nauwelijks verandering.

Het moet veel campagneteams tot wanhoop drijven: in deze uiterst stille en voornamelijk digitale campagneperiode werden de tv-debatten vooraf gezien als een kans om voor een groot publiek het verschil te maken. De komende week blijft het ook wat dat betreft stil, onder meer omdat RTL dit jaar maar één debat organiseert in plaats van twee, en het traditionele debat van de Erasmus Universiteit niet plaatsvindt. Wel zijn er vanaf maandag elke dag 1-op-1-debatten op NPO1, onder leiding van Jeroen Pauw.

Nieuwe partij Volt

Volt lijkt intussen een blijvertje in de peilingen. De nieuwe partij dook in de peiling van I&O research van 15 februari voor het eerst op en komt nu al uit op twee zetels. In een verkiezingscampagne die nauwelijks over Europa gaat zijn kiezers enthousiast over het pro-Europese geluid van Volt, dat vooral potentiële kiezers van GroenLinks en D66 aanspreekt.

De lijsttrekkers voorafgaand aan het RTL Verkiezingsdebat in Felix Meritis in Amsterdam. Beeld ANP, Bart Maat

Het gebrek aan dynamiek betekent niet dat de stemvoorkeuren al in beton zijn gegoten. Liefst 71 procent van de kiezers in het panel van I&O met een voorkeur voor een partij zegt nog niet zeker te zijn van hun stem. 12 procent van de kiezers die zeker gaan stemmen, heeft helemaal nog geen keuze gemaakt.

Hoewel er in de peilingen nog niet veel van is terug te zien, blijkt uit een lopend onderzoek van de Volkskrant naar de digitale campagnes dat D66 flink heeft geadverteerd om het geslaagde optreden van Kaag bij het RTL-debat uit te venten. De Facebookgebruikers die door de Volkskrant worden gevolgd (in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en I&O Research) zagen in de dagen na het debat opeens veel meer door D66 gesponsorde berichten voorbijkomen dan voorheen. Andere partijen stuurden minder van dit soort berichten over zichzelf, al stak bijvoorbeeld ook de VVD geld in het verspreiden van fragmenten met premier Mark Rutte.

D66 bestookte Facebookgebruikers met onder meer de confrontatie tussen Kaag en PVV-leider Geert Wilders over Zwarte Piet. In een andere reclameboodschap werd het leiderschap van Kaag aangeprezen. D66 richt zich daarbij vooral op de kiezers van VVD, GroenLinks, SP en PvdA.