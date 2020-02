Zetels tellen: krijgt Kaag ook uitzicht op Ceta-steun in de Eerste Kamer?

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten. Beeld Freek van den Bergh

STEMMEN TELLEN

Zaken met Canada

Even overheerste eind vorige week de opluchting in het kabinet, nu de ChristenUnie toch van zins lijkt om het Ceta-handelsverdrag met Canada te steunen. Tweede Kamerlid Joël Voordewind trotseerde op Twitter de hoon van de tegenstanders met zijn mededeling dat hij tevreden is met de jongste toezeggingen van het kabinet. Omdat ook eenpitter Wybren van Haga voor is, hoeft de coalitie dinsdag alleen nog maar te zorgen dat alle Kamerleden aanwezig zijn bij de stemming. Dan gaat het nipt lukken en hoeft premier Rutte nog niet met hangende pootjes naar Brussel om uit te leggen wat er nou weer is misgegaan in Nederland.

Nog niet, want intussen zwenkt de schijnwerper naar de overkant. In de Eerste Kamer komt de coalitie zoals bekend zes zetels tekort voor een meerderheid. En indachtig de Wet van Noten (Eerste Kamerleden stemmen op beslissende momenten vrijwel altijd hetzelfde als hun partijgenoten in de Tweede Kamer) moet het voorwerk nu worden gedaan.

Een mogelijke opening ligt bij 50Plus, dat maandag nog steeds niet wilde zeggen of het voor of tegen is. Een ja van Henk Krol zou twee senaatszetels kunnen opleveren, waarna de Onafhankelijke Senaatsfractie en de afsplitsers van Forum voor Democratie onder leiding van Henk Otten een meerderheid alsnog dichtbij kunnen brengen. Dan hoeft er daarna nog maar één senator van, pakweg, de PvdA tegen de eigen partijlijn in te stemmen.

Het spel is achter de schermen in volle gang. Minister Kaag zou zondag vertrekken op een reis naar de Hoorn van Afrika, maar heeft haar vertrek een paar dagen uitgesteld zodat ze zich kan concentreren op het binnenhalen van de laatste benodigde stemmen. Dinsdagmiddag is haar deadline.

REGEREN MET FORUM

Brabant mag het zeggen

Voor wie nog twijfelde aan de stellingname van de partijtop: de Haagse leiding van het CDA zal de Brabantse partijafdeling niet terugfluiten als die het plan doorzet om in het provinciebestuur in zee te gaan met Forum voor Democratie. In navolging van vicepremier Hugo de Jonge vindt ook fractievoorzitter Pieter Heerma dat de beslissing aan zijn Brabantse partijgenoten is. Die stellingname werpt een schaduw vooruit naar de situatie in Den Haag: Heerma voorziet grote problemen bij de volgende kabinetsformatie als behalve de PVV nog meer partijen worden buitengesloten. En hij is dus niet gretig om dat te doen.

EN DAN DIT NOG

‘Ik wil werk waar ik wakker van lig’

Met haar lef en ferme uitspraken kan niemand nog om Dilan Yeşilgöz-Zegerius heen – binnen én buiten de Tweede Kamer. Waar haalt de VVD’er die strijdlust vandaan? En hoever gaat haar ambitie? ‘Elke dag voel ik de druk van de mensen die op me hebben gestemd.’ Een interview door politiek verslaggever Ariejan Korteweg.

Generatietoets

De politiek houdt er geen rekening mee hoe de stapeling van allerlei wetten uitpakt voor jongeren, stelde vorig jaar het jongeren­platform van de Sociaal-Economische Raad. Een ‘generatietoets’ bij nieuwe wetgeving zou uitglijders zoals bij het leenstelsel voortaan moeten voorkomen. Vandaag liet het kabinet weten dat de boodschap begrepen is. Ook komt er een onderzoek naar de financiële positie van studenten. Een puntje voor de jongeren dus, hoewel die pas tevreden zullen zijn als ook het leenstelsel zelf van tafel gaat. Maar dat ligt dan weer een heel stuk ingewikkelder.

‘Wij moeten van het gas af en tegelijk gaan we veel meer gas verstoken’

Vorige week had Martin Sommer de Eindhovense hoogleraar David Smeulders aan het woord, die zijn twijfels uitte over de gaspolitiek van Rutte III. Hij is niet de enige twijfelaar in professorale kringen, stelt Sommer deze week vast: ‘Zullen we nog een rondje gas & licht doen?’

IN MEMORIAM

Erik van Bruggen

Politici, opiniemakers en politieke strategen rouwen om het heengaan van Erik van Bruggen. De mede-grondlegger van de Niet Nix-beweging, leidde in de afgelopen twintig jaar met zijn campagne-academie BKB een lange reeks politici en hun adviseurs op.

