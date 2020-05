‘Zetelrover’ Van Haga wordt lid van Forum: ‘Baudet is gewoon een goeie vent met mooie ideeën’

Wybren van Haga werd in september 2019 uit de VVD-fractie gezet omdat hij zich, tegen de afspraken in, toch met zijn verhuurbedrijf bemoeide. Beeld ANP

Vanwaar de keuze voor Forum?

‘We werken nu al een maand of vier, vijf ontzettend goed samen. Op alle fronten zijn we het voortdurend met elkaar eens. Op deze manier kunnen we elkaar versterken. En ik wil uitspreken dat Forum de partij is die wat mij betreft de beste oplossingen biedt voor Nederland.’

Hoe ziet die samenwerking in de Tweede Kamer eruit? Stemmen jullie bijvoorbeeld het stemgedrag op elkaar af?

‘Niet echt, maar in de praktijk stemmen we voor 99 procent hetzelfde. Bij de verschillende debatten dienen we samen moties in. Ik laat Thierry van tevoren mijn moties lezen, en omgekeerd ook. Door de coronacrisis is alles een beetje versneld. Vaak waren alleen de fractievoorzitters in de Kamer, en in de plenaire zaal zitten Thierry en ik in dezelfde taartpunt.’

Het was voor iedereen zichtbaar dat jullie het goed met elkaar kunnen vinden.

‘Ja, ook op het persoonlijke vlak is er een klik. Het is gewoon een goeie vent, met mooie ideeën. Jammer dat hij af en toe een beetje wordt gestigmatiseerd. Ik kende hem nog uit Haarlem, daar is hij opgegroeid. Toen ik daar nog bij de VVD zat (tussen 2010 en 2017 was Van Haga gemeenteraadslid in Haarlem, red.) heb ik hem een paar keer uitgenodigd voor debatcafés.’

Bij uw gedwongen vertrek bij de VVD zei u dat u wel het regeerakkoord zou honoreren. Blijft dat zo, ondanks uw lidmaatschap van Forum?

Uiteraard, ik ben een man van mijn woord. Er is ook geen sprake van dat ik me voeg bij de Kamerfractie van Forum. Het is geen spelletje, de hele politiek. Dus om een kabinet te laten vallen uit persoonlijke overwegingen: dat zou heel slecht zijn. Mijn handtekening staat onder het regeerakkoord. Maar er zijn inmiddels zo veel onderwerpen die buiten het regeerakkoord vallen... Daar heb ik absolute vrijheid.’

In het regeerakkoord staat dat Nederland onlosmakelijk is verbonden met de Europese Unie en een ambitieus klimaatbeleid voert. Baudet wil uit de EU en vindt het klimaatbeleid rampzalig. Bijt dat elkaar niet?

Volgens mij wil Forum alleen een referendum over een eventuele exit uit de EU. Het lijkt me te allen tijde goed om mensen in het land te raadplegen over zulke grote beslissingen.

‘Wat het klimaatbeleid betreft: vroeger was ik er op technische gronden voor, maar het is zo’n religieuze, rare toestand geworden, dat je niet kunt stellen dat we goed bezig zijn. Een verstandig klimaatbeleid kun je aanhangen, maar het moet wel op een doordachte manier uitgevoerd worden. Als je dan rare dingen gaat roepen als ‘van het gas af’, als enige land in Europa, dan vind ik als ingenieur dat je daar tegen mag stemmen.’

Baudet noemt u nu zijn kameraad, maar bij uw breuk met de VVD was hij een stuk strenger. U was ‘een zetelrover’ en dat vond hij ‘heel kwalijk’. Dat was voor u nu geen beletsel?

‘We hebben een goed gesprek gehad. Ik snap zijn reserves hierover heel goed. Na de affaire-Otten heeft hij geen zin in mensen die zich afsplitsen. Zelf heb ik geen zin om te fuseren. In principe vind ik ook dat je je niet lichtzinnig moet afsplitsen, maar in mijn geval was het wel wat anders. Ik wilde graag bij de VVD blijven, maar de partij wilde niet door met mij.’

Is er al gesproken over een plek op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen?

‘Nee. Ik weet ook niet of ik die ambieer. Eerst moet ik maar eens nadenken of ik überhaupt door wil in de politiek. Daar heb ik wel een goede reden voor nodig, want ik heb ook een heleboel andere dingen te doen.’