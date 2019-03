Zetelcamembert smelt in verkiezingshitte: einde aan publicatie opiniepeilingen door Europees Parlement

Beeld EPA

Het Bureau, de veertien vicevoorzitters en vijf quaestoren in het parlement die verantwoordelijk zijn voor de interne procedures, besloot tijdens een chaotische vergadering de geplande publicatie van nog eens zeven peilingen terug te brengen tot twee: komende vrijdag en dan nog eentje in april. Eén maand voor de verkiezingen (23-26 mei) treedt de radiostilte in.

De kritiek van de vicevoorzitters was niet mals. Sociaaldemocraten, liberalen, Groenen, conservatieven én populisten plaatsten plots vraagtekens bij hun eerdere besluit dat het parlement zelf peilingen publiceert. Welk ander parlement doet dat, vroegen vicevoorzitters zich af. Op welke data baseren de peilers zich? En waarom vertalen die peilingen zich in de ‘camembert’ alleen naar zetels voor de bestaande fracties? Waar zijn de nieuwkomers?

Op zich legitieme vragen, alleen waren die al bekend toen het parlement tot de peilingen besloot. Het EP organiseert de peilingen omdat, anders dan bij nationale verkiezingen, een overzicht nodig is van de electorale stemming in 27 landen. Geen nationale peiler die dat doet. De EU-poll is gebaseerd op beschikbare nationale peilingen. En ja, de zetels zijn geprojecteerd op de bestaande fracties omdat niemand nog weet welke nieuwe er ontstaan. Het werk is overigens uitbesteed aan Kantar Public, een data-adviesbureau.

‘Het was alsof de vicevoorzitters nu pas beseften waartoe ze eerder hadden besloten’, zegt een betrokkene die de vergadering bijwoonde. In paniek vlogen allerlei voorstellen over tafel waarna ze zich neerlegden bij het compromis van nog twee te publiceren peilingen.

Beïnvloeding

De ware reden voor de kritiek is volgens betrokkenen dat nogal wat partijen (socialisten, liberalen, groenen, conservatieven) niet goed uit de peilingen komen. Zij vrezen dat de kiezer zich hierdoor laat beïnvloeden. Tekenend was dat de christendemocraten – met afstand de grootste in de peilingen – als enigen verdergaande publicatie van de peilingen bepleitte.

Gelukkig voor de media worden de resultaten van peilingen tijdens de radiostilte wel aan de fracties meegedeeld. Betrokkenen beamen dat die in een mum van tijd op straat zullen liggen.