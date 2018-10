Zet Nederland de deur open voor Chinese bedrijfsspionage?

De landen zoeken verdere commerciële samenwerking en beklinken deze dagen miljardendeals. Een hoogtepunt is de deal van meer dan een miljard dollar tussen batterijmultinational Lithium Werks met een nog te presenteren Chinese partij.

Samenwerken met Chinese bedrijven is interessant omdat ze bereid zijn veel geld te investeren, onder meer in de technologiesector. De Chinezen weten ook de weg naar het Torentje te vinden. Zo sprak Rutte in augustus met een delegatie van handelsplatform en technologiereus Alibaba over de mogelijke komst van een distributiecentrum naar Nederland.

Ondertussen waarschuwen experts voor het risico op bedrijfsspionage door Chinese bedrijven. Het gaat dan onder meer om het stelen van geavanceerde technologie, die Chinese bedrijven vervolgens kunnen toepassen zonder alle onderzoek en ontwikkeling die erbij komt kijken.

Spion

Een reële dreiging, volgens de inlichtingendienst AIVD, die Chinese pogingen tot bedrijfsspionage zelf vaststelde. Ook drongen Chinese hackers de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML binnen, al is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Ondernemersorganisatie RVO waarschuwde Nederlandse ondernemers die op handelsmissie naar China gingen om vooral geen gevoelige informatie op laptops en telefoons te laten staan. Vorige week nog werd in België een Chinese spion uitgeleverd aan de VS: hij zou fabrieksgeheimen van een Amerikaans luchtvaartbedrijf hebben willen stelen.

Landen als de VS en Australië nemen al maatregelen tegen Chinese techbedrijven. Zo mogen in Australië de Chinese bedrijven Huawei en ZTE geen apparatuur meer leveren voor het bouwen van nieuwe telecomnetwerken. Een scherp contrast met Nederland, waar Huawei het mobiele netwerk van T-Mobile beheert.

De vraag of Nederland niet té openstaat voor Chinese samenwerkingen is ‘een discussie waard’, vindt Sico van der Meer, die cybersecurity onderzoekt bij het Clingendael Instituut. Zeker bij private instellingen die hard op zoek zijn naar geld om van de grond te komen, ontbreekt de nodige oplettendheid bij het sluiten van deals wat hem betreft nog weleens.

Precieze cijfers over het aantal gevallen van bedrijfsspionage ontbreken. Diefstallen blijven vaak onopgemerkt en bedrijven houden hacks onder de pet uit angst voor imagoschade.

Maar Van der Meer kent genoeg verhalen van medewerkers van techbedrijven die jarenlang aan een product werkten, waarna een Chinees bedrijf een maand voor hen vrijwel exact hetzelfde product presenteerde. Sommige bedrijven saboteren zelfs bewust hun eigen blauwdrukken, zodat een ander er niets mee kan als ze worden gestolen, weet hij. Ook batterijbedrijf Lithium Werks, dat dinsdag de miljardendeal bekendmaakt, moet volgens hem ‘natuurlijk’ oppassen, omdat het gaat om nieuwe batterijtechnologieën en de ontwikkeling van kunstmatig intelligente energiesystemen.

Het Chinese bedrijf Huawei bouwt mee aan 5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken die in Nederland vanaf 2020 in gebruik worden genomen.

Ethisch dilemma

Uiteindelijk is het een ethisch dilemma, vervolgt Van der Meer. ‘China is een economische supermacht, je kunt bijna niet zonder. En we hebben vrijhandel: de beste en goedkoopste mag klussen uitvoeren. Maar in hoeverre moet je veiligheidsoverwegingen daarbij betrekken?’

Die voorzichtigheid geldt wat hem betreft niet alleen voor het aangaan van samenwerkingen, maar ook voor de overname van Europese bedrijven door Chinese partijen. ‘Het klinkt misschien als een ouderwetse reflex in deze geglobaliseerde wereld, maar af en toe moet je als land ook aan je eigenbelang denken.’

Thorsten Benner, directeur van de Berlijnse denktank GPPI, oordeelt nog harder: ‘Het is onnozel van EU-landen dat Chinese investeerders nodig zijn om fabrieken op te zetten voor geavanceerde batterijen, die essentieel zijn voor de toekomst van onze mobiliteit.’

Als het aankomt op technologie, vindt hij Europese landen ‘naïef’. We dreigen naar zijn mening technologische autonomie te verliezen aan China. Bijvoorbeeld rondom 5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken die in Nederland vanaf 2020 in gebruik worden genomen, en waar het Chinese bedrijf Huawei aan meebouwt. ‘Dit zal een essentieel onderdeel worden van de infrastructuur waarop onze economie en samenleving draait. We moeten ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van een bedrijf als Huawei, dat technisch gezien privaat is, maar volgens het Chinese systeem uiteindelijk afhankelijk is van de Chinese staat.’