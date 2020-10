Zet mondkapje niet steeds op en af, adviseert kabinet

Justitieminister Ferdinand Grapperhaus geeft het verkeerde voorbeeld: mondkapjes moet je zo min mogelijk aanraken. Beeld BSR Agency

Ook op plekken die deels overdekt zijn en deels buiten, zoals stations, dierentuinen en pretparken, adviseert het kabinet om een mondkapje te dragen. En het mondkapje moet zo min mogelijk op en af worden gedaan, ook tijdens het winkelen. Het telkens aanraken en verschuiven van het mondkapje verhoogt het risico op besmetting. Dit blijkt uit de richtlijn die het kabinet vrijdagavond heeft gepubliceerd.

Na het plotselinge ‘dringende advies’ van het kabinet woensdag om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes leefden er veel vragen over de praktische uitvoering. Een dag later werd het advies op verzoek van het onderwijs uitgebreid naar het voortgezet onderwijs, alleen in de gang of in de aula, niet in de les. Nu geeft het kabinet nog een toelichting: ook in de horeca is het advies om een mondkapje te dragen, behalve als je zit en de anderhalve meter aan kan houden. In alle ruimtes geldt het advies: draag het kapje staand en lopend, zittend kan het af.

Het gaat om niet-medische mondkapjes, die mensen zelf moeten aanschaffen of maken. In overleg met gemeenten wordt gekeken hoe minima kunnen worden voorzien van mondkapjes. Er zouden bijvoorbeeld mondkapjes uitgedeeld kunnen worden bij voedselbanken.

Het advies geldt voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Daaronder verstaat het kabinet onder meer winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters, concertzalen, masseurs, kappers, nagelsalons, dierentuinen, stations en pretparken. Het advies geldt voor alle mensen vanaf 13 jaar.

Politiek besluit

Het dringende advies is ‘vooral een politiek besluit’, zegt Jaap van Dissel, directeur infectieziekten bij het RIVM, tegen de NOS. Het advies is volgens hem niet op medische gronden gebaseerd. Hoewel steeds meer wetenschappers overtuigd zijn van het nut van medische mondkapjes, blijft Van Dissel erbij dat ze een ‘buitengewoon gering effect’ hebben.

Sinds het uitbreken van de pandemie herhaalt Van Dissel dat het gebruik van niet-medische mondkapjes weinig nut heeft en een gevoel van schijnveiligheid oproept, waardoor de basisregels, zoals afstand houden, wellicht worden overtreden. Hij is op de hoogte van onderzoeken naar het effect van mondkapjes, zegt hij tegen de NOS, maar ‘vaak zijn in die onderzoeken bijvoorbeeld medische mondkapjes gebruikt en wordt er geen rekening gehouden met maatregelen als de anderhalve meter’.

Het besluit was inderdaad een ‘maatschappelijke, politieke afweging’, zei vicepremier Kajsa Ollongren na de ministerraad op vrijdag. Dat mondkapjes kunnen helpen tegen de coronacrisis is ‘de overweging van de politiek, van de Tweede Kamer en van het kabinet’.