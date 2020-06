Zestig uur werkstraf geëist tegen jonge verdachten van flatbrand Arnhem

In een flat aan het Gelderseplein zijn twee mensen overleden nadat hier een brand was uitgebroken. Beeld ANP

De brand ontstond kort na middernacht in de hal van een flat aan het Gelderseplein. Een afgedankt bankstel vatte vlam toen daar vuurwerk op werd gelegd, vermoedelijk door de twee tieners. Door de brand viel de stroom in de flat uit, waardoor een gezin met twee kinderen kwam vast te zitten in de lift. De vader (39) en het zoontje (4) overleden. Moeder en dochter raakten ernstig gewond.

Het OM houdt de twee jongens verantwoordelijk voor het afsteken van vuurwerk, waardoor de brand is ontstaan. Hen is opzettelijke brandstichting ten laste gelegd, met de dood tot gevolg.

Volgens de Officier van Justitie heeft de brand onvoorstelbaar veel leed aangericht bij de betrokkenen en een grote impact gehad op omwonenden en hulpverleners. Meegewogen is dat de jonge verdachten (ten tijde van de brand 12 en 13 jaar) niet de bedoeling hebben gehad een brand te veroorzaken en zij de gevolgen daarvan nog lang zullen meedragen. Om die reden vindt het OM een werkstraf passend.

De behandeling van de twee tieners vond plats achter gesloten deuren, zoals gebruikelijk is bij minderjarigen. De rechtbank doet op 29 juni uitspraak.

