Zestien keer doodstraf in Bangladesh voor het verbranden van een vrouw

Schoolhoofd en hoofdverdachte Siraj Ud Doula (m) wordt naar buiten gebracht nadat het oordeel is geveld. Beeld AFP

Het slachtoffer, Nusrat Jahan, werd in april in de zuidoostelijke stad Feni door zestien mensen belaagd. Ze staken haar in brand omdat ze aangifte had gedaan tegen het schoolhoofd van de koranschool waar zij lessen volgde. Hij zou haar seksueel geïntimideerd hebben.

De schoolhoofd eiste dat de vrouw haar aangifte introk. Dat weigerde ze te doen. Volgens de politie heeft hij vervolgens opdracht gegeven voor de moord. Onder de zestien daders waren onder anderen drie van haar klasgenoten en een lerares. Vijf dagen na de belaging overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Een verdachte in een vervoersmiddel, reagerend op het oordeel. Beeld AFP

De zaak veroorzaakte veel ophef in het land. Seksueel geweld tegen vrouwen is een veelvoorkomend probleem in Bangladesh, maar er wordt zelden iets tegen gedaan. Slechts in 3 procent van de gevallen leiden aangiften tot een veroordeling.

Demonstranten eisten dat de daders nu hard bestraft zouden worden. De Bengaalse premier Sheikh Hasina heeft de familie van het slachtoffer bezocht, en sprak publiekelijk de belofte uit dat de moordenaars zouden boeten. ‘We zijn blij met de veroordeling’, zei de openbare aanklager Hafez Ahmed na de uitspraak van het vonnis.