Zesduizend Belgische fans mogelijk naar voetbalwedstijd Enschede ondanks verbod

AZ-spelers trainen in De Grolsch Veste, het voetbalstadion van Enschede. Beeld EPA

De Europacup-wedstrijd tussen AZ Alkmaar en Royal Antwerp vindt vanavond om half negen plaats in De Grolsch Veste, het voetbalstadion van Enschede, omdat het dak van het eigen stadion van AZ is ingestort. Aanvankelijk werd gesproken over toegang voor 1.500 Belgische fans in het stadion. Omdat de Belgische club onvoldoende kon garanderen dat in hun kielzog niet nog duizenden meer fans zouden komen die niet in het stadion zouden passen, besloot de gemeente om het uit-publiek dan maar helemaal te weren.

Desondanks zijn vijf- tot zesduizend Belgische fans van plan vanavond naar Enschede te komen, schat de gemeente op basis van berichten op sociale media. ‘Voor hen is geen plaats in de binnenstad’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Wij hebben vanavond al verschillende evenementen: het muziekfestival Summer Sounds alleen al zorgt voor 10- tot 12 duizend bezoekers, en de introductieweken van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool zijn aan de gang.’

Capaciteit politie

Als zich daartussen vijfduizend Belgische fans mengen die niet het stadion in kunnen, en evenmin de wedstrijd in de kroegen kunnen volgen, ‘dan kan het een lastige situatie worden’, aldus de woordvoerder. Hij raadt Belgische fans met klem af naar Enschede te komen. Ook Royal Antwerp raadt zijn supporters aan thuis te blijven, en vertoont de wedstrijd op een scherm van 100 vierkante meter in het Antwerpse Bosuilstadion.

Volgens de regionale krant Twentsche Courant Tubantia komt de politie in Oost-Nederland door vakantie capaciteit tekort, en is versterking ingeroepen uit Amsterdam en Limburg. De woordvoerder zegt dat er geen gebrek aan mankracht is. ‘Dat is het voordeel van een landelijke politie: de capaciteit die nodig is, komt er.’

De Belgen zijn verbolgen over de beslissing. ‘Alleen de bezoekende supporters weren is tegen de geest van voetbal en een onbillijk voordeel voor AZ’, schreef de Antwerpse sportwethouder Ludo van Campenhout in een bericht aan de Enschedese burgemeester. De gemeentewoordvoerder laat weten dat AZ-fans welkom zijn omdat deze club wel voldoende garantie bood dat alleen fans met kaartjes voor het stadion zouden afreizen.