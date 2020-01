Zesde bombrief bij tankstation Rotterdam, politie heeft nog geen idee van motief en dader

De politie heeft een foto verspreid van de bombrief zoals die de afgelopen week bij meerdere bedrijven in het land is opgedoken. Op de envelop zit een sticker met als afzender het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam. Beeld ANP

In korte tijd zijn op ogenschijnlijk willekeurige plekken in het land zes bombrieven aangetroffen. Twee bij Amsterdamse hotels en een bij een tankstation in de hoofdstad, een bij een makelaarskantoor in Utrecht en een bij een autobedrijf in Rotterdam. De zesde brief werd bezorgd bij een tankstation in Rotterdam, maar die werd retour gestuurd voordat duidelijk was dat het om een bombrief ging.

De brief werd aangetroffen bij het postsorteercentrum aan de Terbregseweg, dat niet ontruimd hoefde te worden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt. De brief zag er hetzelfde uit als voorgaande brieven. Er zat een adressticker op van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) en de brief had een verdikking.

Bij het CIB kwamen daarnaast twee verbrande brieven binnen. Die waren bestemd voor twee bedrijven in Maastricht, maar gingen in het postsorteercentrum vanwege brandschade retour naar het CIB. In de verbrande enveloppen zaten geen explosieven. Het is niet duidelijk of in deze enveloppen explosieven hebben gezeten.

Waarschuwingsbrieven

Wie de brieven heeft verstuurd, en wat het motief is, is nog niet bekend. De politie onderzoekt alle scenario’s, waaronder afpersing. Incassobureau CIB heeft volgens de politie niets met de brieven te maken. PostNL heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om zijn medewerkers te beschermen tegen de bombrieven. Een woordvoerder wil over de inhoud van de maatregelen niets kwijt, behalve dat ‘de veiligheid van onze medewerkers vooropstaat’.

Na ontvangst van de bombrief is bij alle betrokken bedrijven ook een waarschuwingsbrief binnen gekomen. De politie maakt de inhoud van deze tweede brief niet bekend, omdat het gaat om ‘daderinformatie’.

Vrijdagochtend werd zo'n brief bezorgd bij het Amsterdamse Okura-hotel. Een medewerker van de postkamer herkende de brief. Doordat het hotel de brief ongeopend liet en de politie inseinde, hoefde het hotel niet ontruimd te worden. ‘Zolang je de brief niet opent, gebeurt er niks’, zei politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek vrijdag tegen de Volkskrant. ‘Maar dit is natuurlijk wel serieus, deze explosieven kunnen mensen levensgevaarlijk verwonden.’

Bombrieven zijn een zeldzaamheid, anders dan bijvoorbeeld de handgranaten die vaak als dreigement voor de deuren van cafés en nachtclubs worden gelegd. Bekend voorbeeld in Nederland is de man die in 2018 werd veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het afpersen van Jumbo-supermarkten in Groningen en Zwolle, tussen mei en oktober 2015. Bij twee vestigingen in Groningen werden explosieven geplaatst. Een explosief kwam tot ontploffing, waarbij geen gewonden vielen.