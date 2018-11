Zes rechts-extremisten opgepakt die aanslag op Macron wilden plegen

Er is een onderzoek tegen hen begonnen wegens ‘terroristische samenzwering’, meldt de Franse zender BFM TV.

De zes verdachten zijn opgepakt in drie verschillende delen van het land: in de regio rond de Bretonse stad Rennes, in het noordoosten bij de grens met Duitsland en Luxemburg, en in de Alpen ten zuidoosten van Lyon. Volgens BFM TV gaat het om vijf mannen en een vrouw. Zij komen uit rechts-extremistische kringen en zouden al door de inlichtingendienst DGSI in de gaten worden gehouden. Bij de man die als hoofdverdachte wordt beschouwd, zijn ook een vuurwapen en een aantal granaten gevonden.

Preventief

De DGSI zou bericht hebben gehad dat er een mogelijk plan was om een ‘gewelddadige actie’ tegen de president te ondernemen. Er is preventief ingegrepen omdat Macron dinsdag in het land zou reizen: hij bezocht Verdun voor de herdenkingen van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Vorig jaar werd een 23-jarige man gearresteerd omdat hij ervan werd verdacht Macron te willen vermoorden op de parade van 14 juli in Parijs, waar ook de Amerikaanse president Trump aanwezig was. De politie werd gewaarschuwd door gebruikers van de chatroom van een videogame. De verdachte vertelde dat hij ook ‘moslims, joden, zwarten en homoseksuelen’ wilde vermoorden.