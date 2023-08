Zes migranten omgekomen voor de kust van Calais tijdens oversteek van het Kanaal

Een schip van de Franse kustwacht zaterdag in het Kanaal nabij Calais tijdens de reddingsoperatie. Beeld AFP

Doorgaans is de migratieroute over het Kanaal aanzienlijk minder dodelijk dan bijvoorbeeld de beruchte routes over de Middellandse Zee. Bij de dodelijkste ramp tussen Frankrijk en Engeland tot nu toe kwamen in november 2021 een kleine dertig mensen om het leven. Vorig jaar stierven volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in totaal vijf migranten tijdens hun poging om Engeland te bereiken.

Na een melding dat het migrantenschip in de vroege ochtend in de problemen was gekomen, kwam zowel de Franse als de Britse kustwacht in actie. Ruim vijftig mensen konden worden gered. Een van de reddingswerkers zegt tegen persbureau Reuters dat de boot overval zat. De opvarenden probeerden met hun schoenen water uit het zinkende schip te scheppen.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De afgelopen week merkten de Franse autoriteiten al een opvallende toename in het aantal migranten dat het Kanaal probeert over te steken. Donderdag zouden ruim 750 mensen een poging hebben gewaagd, het hoogste aantal op één dag dit jaar. Waarschijnlijk schatten de migranten de omstandigheden op het water vanwege het goede weer gunstig in.

Uit de cijfers van het IOM blijkt dat de migratieroute de laatste jaren flink aan populariteit gewonnen heeft. Vorig jaar staken in totaal 45.755 migranten de waterweg tussen Frankrijk en Engeland over, 60 procent meer dan het jaar ervoor. Dit jaar betreft het tot dusver ongeveer 16 duizend mensen.

De Britten worstelen met de opvang van migranten. Zo kwam er veel kritiek op het Britse besluit om asielzoekers op te vangen op een drijvend flatgebouw dat eerder dienstdeed als detentie voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Rotterdam. Afgelopen week werd het schip, dat in de haven van de Zuid-Engelse stad Portland ligt, in gebruik genomen. Zaterdag moesten de eerste bewoners het schip weer verlaten na een legionella-uitbraak.