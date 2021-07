Zes mensen overleden aan illegaal verkocht zelfdodingsmiddel, verdachte had honderden afnemers

Het zelfdodingspoeder middel X, dat wordt aanbevolen door Coöperatie Laatste Wil. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ook blijkt de man volgens het Openbaar Ministerie (OM) lid te zijn van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), de organisatie die zich inzet voor een humane manier om zelfstandig een einde te maken aan het leven. De man verkocht het middel tussen november 2018 en juni 2021. Uit het onderzoek dat het OM is gestart, blijkt dat de man het zelfdodingspoeder aan enkele honderden mensen ­verkocht. Het OM wil nu achterhalen of al deze afnemers het middel ook hebben ingenomen en zijn overleden. Tot dusver is van zes mensen bekend dat zij zijn overleden nadat de verdachte hun het middel verkocht.

De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch, die bepaalde dat de man de komende twee weken in voorarrest blijft. Hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding en het overtreding van de Geneesmiddelenwet. Omdat hij met de verkoop van de middelen in zijn levensonderhoud heeft voorzien, wordt hij ook verdacht van witwassen.

RTL Nieuws meldt vrijdag op basis van eigen onderzoek dat de man de zelfdodingsmiddelen in ieder geval via Marktplaats verkocht en dat er ook kinderen onder zijn afnemers waren. Een woordvoerder van het OM kan dat niet bevestigen of ontkrachten.

Coöperatie Laatste Wil

Het OM startte een onderzoek naar de Eindhovenaar na het overlijden van een vrouw uit het Brabantse Brest, vlak bij Eindhoven. De vrouw werd in mei van dit jaar aangetroffen met een zelfdodingsmiddel en een gegevensdrager (een laptop of telefoon) die naar de verdachte leidde. Of de verdachte daarvoor al in beeld was bij justitie, kan het OM niet zeggen.

De Volkskrant meldde onlangs dat zelfdodingspoeders geregeld worden gebruikt door jonge mensen met ernstige psychische problemen, die soms na inname al direct spijt krijgen. In ten minste een van deze zaken ging het om ‘middel X’. Dat middel wordt aanbevolen door Coöperatie Laatste Wil (CLW).

Of dit middel ook door de verdachte werd verstrekt, is niet bekend, maar het OM bevestigt vrijdag wel dat de verdachte lid was van de CLW. Jos van Wijk, voorzitter van de coöperatie, wil niet ingaan op lidmaatschap van de verdachte. ‘Dat doen wij nooit bij individuele leden, dat is ook in strijd met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, red.). Ik snap niet dat het OM zich hierover uitlaat.’

Wel zegt Van Wijk te begrijpen dat de zelfdodingsmiddelen op internet in omloop zijn. ‘Dit is het gevolg van het repressieve Nederlandse beleid. Je hebt wel het recht op zelfdoding, maar je kunt niet aan de middelen komen.’

Het verkopen via sites als Marktplaats, zoals de verdachte volgens RTL Nieuws zou hebben gedaan, keurt Van Wijk af. ‘Dat is natuurlijk onveilig. Je moet het op een veilige manier doen, met de juiste uitleg en voorlichting. Maar we zijn ook niet gestopt met het verkopen van messen of touwen, de treinen rijden nog steeds.’

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0900-0113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.